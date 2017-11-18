Кот ловил брошенным щенкам мышей, чтобы спасти их от голода

Удивительная история случилась этой весной в Анапе. Однажды жительница этого замечательного города нашла в лесу у дороги ворох тряпья, где копошилось шесть рыжиков, которые при ближайшем рассмотрении оказались щенками. Рядом громко вопила кошка, будто на помощь звала. Уже начало холодать, поэтому женщина забрала всех к себе.

Оказывается, эта кошка взяла на себя материнские обязанности и буквально выкормила щенков. Она ловила для них мышек, вылизывала, охраняла. Животным обустроили будку, утеплили ее и поселили там найденышей, причем первой вошла кошка, а за ней, весело виляя хвостиками, забежали ее выкормыши.

Кошку назвали Муркой. Она и правда была замечательной матерью: как не заглянешь в будку, щенки постоянно на ней спят. Вскоре стали такими большими, что могли и затоптать приемную мамашу, пришлось забрать ее в дом. Но как только выпускали ее на улицу, тут же бежала к деткам.

Шло время, щенков раздали, а Мурке дом найти никак не могли. Решили ее стерилизовать, потому что стерилизованные животные быстрее находят хозяев. И вдруг оказывается, что кошка на самом деле котик! Пришлось срочно переименовывать кота в Мурзика. Кто бы мог подумать, что кот будет так самоотверженно ухаживать за щенками!

Сейчас котик живет у новых хозяев, они его зовут Маркиз, а операции не потребовалось…

Источник: nashaplaneta.su