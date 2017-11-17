Уроки выживания из фильмов, которые могут вас убить

13. Одежда из хлопка

12. Телефон можно выбросить, если он не ловит сигнал

11. Лечь на землю во время грозы

10. Выпрыгнуть из машины на ходу



Нельзя дергать ручник. Это заставит машину скользить и может привести к аварии. Лучше прыгать на повороте, когда скорость автомобиля будет ниже.



Как можно шире откройте дверь и убедитесь, что нет препятствий в виде дорожных знаков, заборов и т. д.



Прыгайте под углом в противоположном направлении от движения автомобиля и сгруппируйтесь — тогда риск зацепиться за что-нибудь и переломать конечности будет минимальным.



9. Ориентироваться можно по мху на деревьях

8. Снег утолит жажду

7. От дикого животного можно убежать



Лось — с ним просто избежать встречи, потому что ходит он шумно и нужно только свернуть с его пути. Если животное агрессивно — лучше залезть на любую возвышенность.

— с ним просто избежать встречи, потому что ходит он шумно и нужно только свернуть с его пути. Если животное агрессивно — лучше залезть на любую возвышенность.

Кабан — обычно, заметив человека, кабаны убегают. Главное — не трогать маленьких поросят, их мамы очень опасны. Если животное бежит в вашу сторону, можно спастись от него на любой возвышенности. Также кабаны не переносят шума.

— обычно, заметив человека, кабаны убегают. Главное — не трогать маленьких поросят, их мамы очень опасны. Если животное бежит в вашу сторону, можно спастись от него на любой возвышенности. Также кабаны не переносят шума.

Медведь — увидев медведя, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной. Нельзя убегать от зверя (это бесполезно) — максимально сохраняйте спокойствие, оставайтесь на месте и громким криком зовите на помощь и медленно отступайте. Не пытайтесь стрелять в медведя, так вы можете только разозлить его.

— увидев медведя, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной. Нельзя убегать от зверя (это бесполезно) — максимально сохраняйте спокойствие, оставайтесь на месте и громким криком зовите на помощь и медленно отступайте. Не пытайтесь стрелять в медведя, так вы можете только разозлить его.

Волк — они охотятся ночью и сторонятся людей. Если вами все же заинтересовались волки, то не пытайтесь убежать. Лучше отступите назад, не поворачиваясь к ним спиной, чтобы не провоцировать нападение, и громко начните говорить (не кричать, а говорить), дойдите до ближайшего к вам дерева. Волки на дерево не полезут.



6. Сырое мясо избавит от синяка

5. В пещере можно разводить огонь

4. Нельзя давать спать человеку с травмой головного мозга

3. Если вы заблудились, то нужно немедленно идти

2. От смерча можно успеть убежать

1. Предупреждающие надписи ничего не значат

Героям блокбастеров удается выжить в любой ситуации, несмотря на смертельные раны, погодные условия и отсутствие необходимых знаний.Вашему вниманию 13 самых распространенных клише из фильмов, которые в реальной жизни не работают. Не пытайтесь повторить это самостоятельно, герои остались живы благодаря фантазии режиссера.От переохлажденияХотите остаться в живых — не надевайте одежду из хлопка вне зависимости от времени года. Хлопок поглощает влагу в 27 раз больше собственного веса. И при этом он очень долго высыхает, а влажная одежда выводит тепло в 25 раз быстрее, чем сухая. Чтобы переохладиться, достаточно будет попасть под дождь или вспотеть.Берите с собой одежду из полиэфира, нейлона или шерсти.От чего угодно — от диких зверей, голода, жажды, переохлажденияДопустим, вы заблудились и у вас недостаточный уровень сигнала для вызова. Герои фильма пафосно забросят его куда подальше и будут неправы. Телефон не бесполезен — даже если вы не можете позвонить, он все еще пингует возле башен телефонной сети и создает цифровую карту вашего маршрута. Спасатели смогут отследить ваши передвижения. У них своя сеть покрытия, с помощью которой они свяжутся с вами, когда получат пинг.Не выбрасывайте телефон на эмоциях, а чтобы сохранить заряд батареи, включайте его каждые полчаса.От удара молнииМокрая почва прекрасно проводит электричество, поэтому вы только увеличите шансы попадания молнии именно в вас. Для того чтобы остаться в живых, нужно минимизировать контакт с землей.Самое безопасное место для укрытия — здание. Если здания нет, то нужно присесть на корточки (на носочки) и убедиться, что вы не являетесь самым высоким объектом на местности.От травмДопустим, вас похитили и вы решаете повторить самую эффектную сцену из боевиков. Даже если преступники посадили вас рядом с незаблокированной дверью, то вы свернете шею при попытке удивить всех таким трюком. Это приведет или к гибели, или вас парализует и преступники довезут вас до места назначения без лишних хлопот.От чего угодно — вы заблудитесьНакопленный человечеством опыт говорит о том, что мох растет только на северной стороне деревьев. Это правило верно только для северного полушария, да и то не всегда работает. Мох любит тень и влагу. Однако множество факторов в природе могут создавать тень и повышенную влажность, так что мох может расти во всех направлениях.Если нет компаса, используйте часы. Положите часы на плоскую поверхность, часовую стрелку направьте на солнце. Разделите угол между часовой стрелкой и отметкой 12 часов пополам, чтобы найти юг. Перед полуднем отмеряйте все в сторону хода часовой стрелки. После полудня — против хода часовой стрелки. Середина угла — юг. Напротив — север.От обезвоживанияСнег имеет маленькую плотность. Придется съесть несколько ведер снега, для того чтобы получить стакан воды, горло и зубы такого не вынесут, жажду вы не утолите, еще и заболеете. Снегом трудно напиться, потому что он чистый, как дистиллированная вода, и в нем нет минеральных солей.Если нет другого источника воды, то сначала нужно растопить лед (он лучше снега) и уже только потом его пить.От животногоЛюбое дикое животное быстрее и сильнее человека. Если у вас нет оружия и вы не уверены в своих силах, то, скорее всего, хищник одержит победу. Также желательно знать повадки зверей той местности, в которой вы находитесь.От зараженияСырое мясо не стоит прикладывать к глазу — это может привести к инфицированию слизистой, а если вы находитесь в диких условиях и у вас не окажется дезинфицирующих средств и антибиотиков под рукой, то последствия могут быть очень плачевными.Прикладывайте лед каждые 20 минут в течение первых 24 часов после травмы. Для того чтобы избежать возможного местного переохлаждения, холодный предмет следует завернуть в ткань.От обрушенияТепло вызовет расширение горных пород, что может привести к обрушению.Разводите костер на улице.Смерть, возможно, и не наступит (в зависимости от серьезности травмы), но обессилит человека и дальше он с вами продолжить путь не сможет.Существует ошибочное мнение, что если человек заснет, то впадет в кому и больше не проснется. Легкие сотрясения быстро проходят сами по себе, и сон только поможет прийти в норму. Если наблюдаются более тревожные симптомы — усиливающаяся головная боль, тошнота, потеря ориентации, — необходимо доставить пострадавшего в больницу как можно скорее.Если человеку хочется спать — пусть спит, не тревожьте его.От чего угодноСпасатели будут искать вас именно на том месте, где был замечен ваш последний след. Если вы будете продвигаться по неизвестному маршруту, то есть риск, что вас так и не найдут, а сами вы заблудитесь еще больше.Оставаться на месте, ждать спасателей. Покидать место только в самых крайних случаях и при возможности вернуться назад.Если не от самого смерча, то от обломковВ фильмах часто можно увидеть, как герои любуются этим явлением природы и никуда не спешат. Но если бы это было все по-настоящему, то героев наверняка убил бы рекламный щит или крыша с соседнего дома, пролетающая мимо.Закройте двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. Возьмите с собой необходимые вещи (документы, воду, фонарик, медикаменты) и укройтесь в подвале.Вариантов множествоЕсли вы в лесу видите предупреждающую табличку, то на это есть серьезные причины, и не стоит проверять, какие. Большинство фильмов ужасов начинаются с нарушения запрета. Может, это не зря?Быть законопослушным гражданином и найти другое место для отдыха.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com