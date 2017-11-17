Уроки выживания из фильмов, которые могут вас убить
09:56. 17 ноября 2017 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Героям блокбастеров удается выжить в любой ситуации, несмотря на смертельные раны, погодные условия и отсутствие необходимых знаний.
Вашему вниманию 13 самых распространенных клише из фильмов, которые в реальной жизни не работают. Не пытайтесь повторить это самостоятельно, герои остались живы благодаря фантазии режиссера.
13. Одежда из хлопка
От чего наступит смерть: От переохлаждения
Почему: Хотите остаться в живых — не надевайте одежду из хлопка вне зависимости от времени года. Хлопок поглощает влагу в 27 раз больше собственного веса. И при этом он очень долго высыхает, а влажная одежда выводит тепло в 25 раз быстрее, чем сухая. Чтобы переохладиться, достаточно будет попасть под дождь или вспотеть.
Как правильно: Берите с собой одежду из полиэфира, нейлона или шерсти.
12. Телефон можно выбросить, если он не ловит сигнал
От чего наступит смерть: От чего угодно — от диких зверей, голода, жажды, переохлаждения
Почему: Допустим, вы заблудились и у вас недостаточный уровень сигнала для вызова. Герои фильма пафосно забросят его куда подальше и будут неправы. Телефон не бесполезен — даже если вы не можете позвонить, он все еще пингует возле башен телефонной сети и создает цифровую карту вашего маршрута. Спасатели смогут отследить ваши передвижения. У них своя сеть покрытия, с помощью которой они свяжутся с вами, когда получат пинг.
Как правильно: Не выбрасывайте телефон на эмоциях, а чтобы сохранить заряд батареи, включайте его каждые полчаса.
11. Лечь на землю во время грозы
От чего наступит смерть: От удара молнии
Почему: Мокрая почва прекрасно проводит электричество, поэтому вы только увеличите шансы попадания молнии именно в вас. Для того чтобы остаться в живых, нужно минимизировать контакт с землей.
Как правильно: Самое безопасное место для укрытия — здание. Если здания нет, то нужно присесть на корточки (на носочки) и убедиться, что вы не являетесь самым высоким объектом на местности.
10. Выпрыгнуть из машины на ходу
От чего наступит смерть: От травм
Почему: Допустим, вас похитили и вы решаете повторить самую эффектную сцену из боевиков. Даже если преступники посадили вас рядом с незаблокированной дверью, то вы свернете шею при попытке удивить всех таким трюком. Это приведет или к гибели, или вас парализует и преступники довезут вас до места назначения без лишних хлопот.
Если вам все же очень хочется прыгнуть:
- Нельзя дергать ручник. Это заставит машину скользить и может привести к аварии. Лучше прыгать на повороте, когда скорость автомобиля будет ниже.
- Как можно шире откройте дверь и убедитесь, что нет препятствий в виде дорожных знаков, заборов и т. д.
- Прыгайте под углом в противоположном направлении от движения автомобиля и сгруппируйтесь — тогда риск зацепиться за что-нибудь и переломать конечности будет минимальным.
Если вы не профессиональный каскадер, то даже не пробуйте это повторить.
9. Ориентироваться можно по мху на деревьях
От чего наступит смерть: От чего угодно — вы заблудитесь
Почему: Накопленный человечеством опыт говорит о том, что мох растет только на северной стороне деревьев. Это правило верно только для северного полушария, да и то не всегда работает. Мох любит тень и влагу. Однако множество факторов в природе могут создавать тень и повышенную влажность, так что мох может расти во всех направлениях.
Как правильно: Если нет компаса, используйте часы. Положите часы на плоскую поверхность, часовую стрелку направьте на солнце. Разделите угол между часовой стрелкой и отметкой 12 часов пополам, чтобы найти юг. Перед полуднем отмеряйте все в сторону хода часовой стрелки. После полудня — против хода часовой стрелки. Середина угла — юг. Напротив — север.
8. Снег утолит жажду
От чего наступит смерть: От обезвоживания
Почему: Снег имеет маленькую плотность. Придется съесть несколько ведер снега, для того чтобы получить стакан воды, горло и зубы такого не вынесут, жажду вы не утолите, еще и заболеете. Снегом трудно напиться, потому что он чистый, как дистиллированная вода, и в нем нет минеральных солей.
Как правильно: Если нет другого источника воды, то сначала нужно растопить лед (он лучше снега) и уже только потом его пить.
7. От дикого животного можно убежать
От чего наступит смерть: От животного
Почему: Любое дикое животное быстрее и сильнее человека. Если у вас нет оружия и вы не уверены в своих силах, то, скорее всего, хищник одержит победу. Также желательно знать повадки зверей той местности, в которой вы находитесь.
Если вам встретился:
- Лось — с ним просто избежать встречи, потому что ходит он шумно и нужно только свернуть с его пути. Если животное агрессивно — лучше залезть на любую возвышенность.
- Кабан — обычно, заметив человека, кабаны убегают. Главное — не трогать маленьких поросят, их мамы очень опасны. Если животное бежит в вашу сторону, можно спастись от него на любой возвышенности. Также кабаны не переносят шума.
- Медведь — увидев медведя, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной. Нельзя убегать от зверя (это бесполезно) — максимально сохраняйте спокойствие, оставайтесь на месте и громким криком зовите на помощь и медленно отступайте. Не пытайтесь стрелять в медведя, так вы можете только разозлить его.
- Волк — они охотятся ночью и сторонятся людей. Если вами все же заинтересовались волки, то не пытайтесь убежать. Лучше отступите назад, не поворачиваясь к ним спиной, чтобы не провоцировать нападение, и громко начните говорить (не кричать, а говорить), дойдите до ближайшего к вам дерева. Волки на дерево не полезут.
6. Сырое мясо избавит от синяка
От чего наступит смерть: От заражения
Почему: Сырое мясо не стоит прикладывать к глазу — это может привести к инфицированию слизистой, а если вы находитесь в диких условиях и у вас не окажется дезинфицирующих средств и антибиотиков под рукой, то последствия могут быть очень плачевными.
Как правильно: Прикладывайте лед каждые 20 минут в течение первых 24 часов после травмы. Для того чтобы избежать возможного местного переохлаждения, холодный предмет следует завернуть в ткань.
5. В пещере можно разводить огонь
От чего наступит смерть: От обрушения
Почему: Тепло вызовет расширение горных пород, что может привести к обрушению.
Как правильно: Разводите костер на улице.
4. Нельзя давать спать человеку с травмой головного мозга
От чего наступит смерть: Смерть, возможно, и не наступит (в зависимости от серьезности травмы), но обессилит человека и дальше он с вами продолжить путь не сможет.
Почему: Существует ошибочное мнение, что если человек заснет, то впадет в кому и больше не проснется. Легкие сотрясения быстро проходят сами по себе, и сон только поможет прийти в норму. Если наблюдаются более тревожные симптомы — усиливающаяся головная боль, тошнота, потеря ориентации, — необходимо доставить пострадавшего в больницу как можно скорее.
Как правильно: Если человеку хочется спать — пусть спит, не тревожьте его.
3. Если вы заблудились, то нужно немедленно идти
От чего наступит смерть: От чего угодно
Почему: Спасатели будут искать вас именно на том месте, где был замечен ваш последний след. Если вы будете продвигаться по неизвестному маршруту, то есть риск, что вас так и не найдут, а сами вы заблудитесь еще больше.
Как правильно: Оставаться на месте, ждать спасателей. Покидать место только в самых крайних случаях и при возможности вернуться назад.
2. От смерча можно успеть убежать
От чего наступит смерть: Если не от самого смерча, то от обломков
Почему: В фильмах часто можно увидеть, как герои любуются этим явлением природы и никуда не спешат. Но если бы это было все по-настоящему, то героев наверняка убил бы рекламный щит или крыша с соседнего дома, пролетающая мимо.
Как правильно: Закройте двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. Возьмите с собой необходимые вещи (документы, воду, фонарик, медикаменты) и укройтесь в подвале.
1. Предупреждающие надписи ничего не значат
От чего наступит смерть: Вариантов множество
Почему: Если вы в лесу видите предупреждающую табличку, то на это есть серьезные причины, и не стоит проверять, какие. Большинство фильмов ужасов начинаются с нарушения запрета. Может, это не зря?
Как правильно: Быть законопослушным гражданином и найти другое место для отдыха.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com