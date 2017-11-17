Советы Ивана Неумывакина

Правила, которые помогут сохранить здоровье



Ни в коем случае не запивайте еду в течение двух часов после ее приема.

Пейте воду натощак за полчаса до еды. Ешьте после этого лишь тогда, когда начнет «сосать под ложечкой».

Не ешьте, если не хочется!

Выпивайте 1,5–2 л воды в день натощак. Основа жизни клетки — вода, запомните это.

Старайтесь не есть после семи часов вечера, поскольку в 9 часов вечера поджелудочная железа и желудок должны отдыхать, а не заниматься перевариванием пищи.



Иван Неумывакин — знаменитый профессор, доктор медицинских наук и лауреат Государственной премии СССР, который уже очень много лет оказывает медицинскую помощь космонавтам при полетах. Будучи руководителем программы оздоровления космонавтов, Иван Неумывакин привлекал к работе самых лучших и прогрессивных медиков и ученых страны.Сотрудничая с ведущими специалистами, профессор создал уникальнейшую систему оздоровления, благодаря которой космонавты не жалуются на здоровье уже на протяжении 50 лет. Да и сам Иван Неумывакин в 89 лет прекрасно себя чувствует и заряжает бьющей ручьем энергией окружающих.Ученый утверждает, что большинство населения нашей планеты страдает от многочисленных заболеваний именно из-за неумения правильно употреблять пищу. Иван настаивает на том, что любую пищу нужно тщательно пережевывать. Дело в том, что при попадании в желудок большого куска пищи, выделившаяся соляная кислота покрывает верхнюю оболочку продукта, и у нее нет никакого доступа к внутренней части куска.Доктор наук настаивает на том, что мы должны пересмотреть количество потребляемой нами пищи. Оказывается, мы едим в 4–5 раз больше, чем нужно, чтобы сохранить своё здоровье. Избыток пищи лишь дает работу врачам, именно из-за него начинаются всяческие болезни.Иван Неумывакин советует сократить употребление чая, соков, кофе и газированных напитков. А дело-то в том, что клетка пропускает в себя только чистую воду без всяких примесей. А когда в организм попадает чай, кофе, минералка или сок, клеткам приходится проделывать огромную работу по прочищению этих напитков до состояния чистой воды.Таким образом клетки тратят всю свою энергию на очищение жидкости. Из-за этого они «зашлаковываются», а необходимого количества воды организм не получает. Это выливается в серьезные проблемы со здоровьем: атеросклероз, аритмию, гипертонию и многие другие.Профессор уверен в том, что все онкозаболевания тоже возникают как следствие «зашлакованности» клеток организма. Из-за существования в гнилостной бескислородной среде клетки мутируют и превращаются в опухоли. Иван Неумывакин утверждает, что раковые клетки есть абсолютно в каждом организме и они соседствуют со здоровыми. Но из-за ослабленного иммунитета они могут начинать размножаться. Чтоб избежать такого исхода, нам нужно употреблять в пищу здоровые продукты, чтобы не усугублять ситуацию.В медицинских центрах Ивана Неумывакина ставят на ноги даже самых безнадежных пациентов. Происходит это, в основном, благодаря полуголодному существованию. Разработанная профессором система предусматривает 2 разгрузочных дня, когда пациент не ест, а лишь пьет специальные фиточаи.Обращая особое внимание на пользу чистой воды, ученый уже неоднократно успешно вылечил пациентов с неизлечимым (по версии медицины) рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона и другими серьезными заболеваниями.Он говорит, что секрет излечения до смешного прост. Всё дело в воде. Лежачие до лечения пациенты теперь могут абсолютно самостоятельно передвигаться и ухаживать за собой. Больные просто насытили свои организмы водой, которой им раньше катастрофически не хватало. Организм не может правильно работать, если в него не попадает достаточное количество воды. И это факт!Иван Неумывакин считает, что рак и СПИД — это лишь последствия неправильного употребления пищи и нехватки воды, это не заболевания. Их можно с легкостью избежать, если пользоваться до смешного простыми правилами.Великий ученый потратил львиную часть своей жизни на то, чтобы помочь людям оставаться здоровыми. Его разработки в области медицины спасли не одну жизнь. Надеемся, что вы почерпнули из этой статьи много полезного для себя. Обязательно поделитесь такой важной информацией со своими друзьями, им будет интересно о таком узнать!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com