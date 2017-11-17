Советы Ивана Неумывакина
21:24. 17 ноября 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Иван Неумывакин — знаменитый профессор, доктор медицинских наук и лауреат Государственной премии СССР, который уже очень много лет оказывает медицинскую помощь космонавтам при полетах. Будучи руководителем программы оздоровления космонавтов, Иван Неумывакин привлекал к работе самых лучших и прогрессивных медиков и ученых страны.
Сотрудничая с ведущими специалистами, профессор создал уникальнейшую систему оздоровления, благодаря которой космонавты не жалуются на здоровье уже на протяжении 50 лет. Да и сам Иван Неумывакин в 89 лет прекрасно себя чувствует и заряжает бьющей ручьем энергией окружающих.
Ученый утверждает, что большинство населения нашей планеты страдает от многочисленных заболеваний именно из-за неумения правильно употреблять пищу. Иван настаивает на том, что любую пищу нужно тщательно пережевывать. Дело в том, что при попадании в желудок большого куска пищи, выделившаяся соляная кислота покрывает верхнюю оболочку продукта, и у нее нет никакого доступа к внутренней части куска.
Доктор наук настаивает на том, что мы должны пересмотреть количество потребляемой нами пищи. Оказывается, мы едим в 4–5 раз больше, чем нужно, чтобы сохранить своё здоровье. Избыток пищи лишь дает работу врачам, именно из-за него начинаются всяческие болезни.
Иван Неумывакин советует сократить употребление чая, соков, кофе и газированных напитков. А дело-то в том, что клетка пропускает в себя только чистую воду без всяких примесей. А когда в организм попадает чай, кофе, минералка или сок, клеткам приходится проделывать огромную работу по прочищению этих напитков до состояния чистой воды.
Таким образом клетки тратят всю свою энергию на очищение жидкости. Из-за этого они «зашлаковываются», а необходимого количества воды организм не получает. Это выливается в серьезные проблемы со здоровьем: атеросклероз, аритмию, гипертонию и многие другие.
Профессор уверен в том, что все онкозаболевания тоже возникают как следствие «зашлакованности» клеток организма. Из-за существования в гнилостной бескислородной среде клетки мутируют и превращаются в опухоли. Иван Неумывакин утверждает, что раковые клетки есть абсолютно в каждом организме и они соседствуют со здоровыми. Но из-за ослабленного иммунитета они могут начинать размножаться. Чтоб избежать такого исхода, нам нужно употреблять в пищу здоровые продукты, чтобы не усугублять ситуацию.
В медицинских центрах Ивана Неумывакина ставят на ноги даже самых безнадежных пациентов. Происходит это, в основном, благодаря полуголодному существованию. Разработанная профессором система предусматривает 2 разгрузочных дня, когда пациент не ест, а лишь пьет специальные фиточаи.
Обращая особое внимание на пользу чистой воды, ученый уже неоднократно успешно вылечил пациентов с неизлечимым (по версии медицины) рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона и другими серьезными заболеваниями.
Он говорит, что секрет излечения до смешного прост. Всё дело в воде. Лежачие до лечения пациенты теперь могут абсолютно самостоятельно передвигаться и ухаживать за собой. Больные просто насытили свои организмы водой, которой им раньше катастрофически не хватало. Организм не может правильно работать, если в него не попадает достаточное количество воды. И это факт!
Иван Неумывакин считает, что рак и СПИД — это лишь последствия неправильного употребления пищи и нехватки воды, это не заболевания. Их можно с легкостью избежать, если пользоваться до смешного простыми правилами.
Правила, которые помогут сохранить здоровье
- Ни в коем случае не запивайте еду в течение двух часов после ее приема.
- Пейте воду натощак за полчаса до еды. Ешьте после этого лишь тогда, когда начнет «сосать под ложечкой».
- Не ешьте, если не хочется!
- Выпивайте 1,5–2 л воды в день натощак. Основа жизни клетки — вода, запомните это.
- Старайтесь не есть после семи часов вечера, поскольку в 9 часов вечера поджелудочная железа и желудок должны отдыхать, а не заниматься перевариванием пищи.
Великий ученый потратил львиную часть своей жизни на то, чтобы помочь людям оставаться здоровыми. Его разработки в области медицины спасли не одну жизнь. Надеемся, что вы почерпнули из этой статьи много полезного для себя. Обязательно поделитесь такой важной информацией со своими друзьями, им будет интересно о таком узнать!
Ольга Макарова
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com