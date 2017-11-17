Смена финансового курса: Россия делает все возможное для отказа от доллара

Россия перестраивает инвестиционную политику в сторону отказа от американского доллара, сообщает издание InvestBrothers.

По информации издания, ссылающегося на российские Минфин, Россия в сентябре вновь сократила вложения в казначейские обязательства США (US Treasuries). В последние годы наблюдается существенное перестроение финансовой политики РФ в пользу укрепления национальной валюты и постепенного отказа от доллара. На данный момент размер инвестиций сократился на 1,5 млрд долларов. Причем тенденция отказа от сотрудничества в данном вопросе свидетельствует о том, что российские власти рассчитывают на потенциал рубля.

Очевидно, что подобная тенденция зародилась довольно давно, однако наиболее ярко проявилась в 2014 году, когда отношения между странами ухудшились из-за разницы политических позиции по поводу украинского конфликта. В итоге сейчас Россия продает казначейские обязательства США на сумму порядка 20 млрд долларов. В 2013 году этот показатель составлял 150 млрд долларов, сообщило зарубежное издание.

Стоит отметить, что тематику постепенного отказа от американского доллара поднимали и представители государственной власти РФ. Подобная финансовая политика проводится в рамках снижения влияния национальной валюты США на экономические процессы в России и укрепления российского рубля. Это среднесрочная перспектива, реализация которой началась уже в 2014 году и сейчас проявляет вполне реальные очертания. Учитывая сложившиеся тенденции, в последующие годы Россия будет увеличивать важность рубля во внутриэкономической системе, и снижать зависимость от долларовой зависимости, в которой находятся очень многие страны.