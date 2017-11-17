Французских детей научат сексу педофилы и мигранты

Во Франции готовится законопроект, который позволит по закону заниматься сексом с детьми, начиная с 13 лет, — извращенцы, ультралибералы и махровые исламисты потирают руки и будут нажимать дальше.

Французских детей собираются лишить детства и с самых юных лет настолько травмировать на всю оставшуюся жизнь, чтобы они уже ничему не удивлялись. Для этого их «сексуальное воспитание» поручат педофилам и мигрантам в основном из мусульманских стран, в которых практикуются детские браки.

Давно замечено, что крайности сходятся. На этом примере хорошо видно глубочайшее совпадение интересов, помешанных на гендере сторонников «современных европейских ценностей» и неспроста оказавшихся в Европе приверженцев самых диких нравов и средневековых традиций. Они до сих пор процветают в странах Азии и Африки, население которых постепенно перемещается в виде «беженцев» в Европу, Не просто так, а с санкции организаторов невиданного в истории эксперимента по замещению привыкшего к слишком хорошей жизни населения в интересах наднациональной элиты и денежных мешков.

Следующим шагом будет создание под нового дикаря тоталитарного государства, которое полностью отменит — во имя безопасности и борьбы с терроризмом — всякую демократию и свободы, резко понизит жизненный уровень и приведет фактически к созданию двух рас людей.

Имеющих всё богачей-долгожителей в человеческом облике, и медузообразной от ГМО-еды и ущербного образа жизни биомассы внизу. В нее превратится лишенная культуры и традиций этническая мешанина из «старых» и «новых» европейцев. Но это — перспективы, «светлая цель», так сказать. До нее еще нужно дойти.

Поэтому все, о чем будет написано ниже, следует воспринимать именно в этом ключе. Это не безумие и беспредельная наивность пропитавшихся либеральными и гуманистическими ценностями европейцев, потерявших заодно нюх, чувство самосохранения (оно как раз у многих постоянно вопиёт о происходящем). Это, напротив, трезвый, но при этом сатанинский расчет строителей новой Вавилонской башни: дикость и «шлак» современного общества должны окончательно уничтожить модерн ради торжества постмодерна, конца истории. Религиозные люди понимают, о чем идет речь…

Растление малолетних по закону

Итак, согласно изданию The Local, во Франции готовится законопроект, который позволит по закону заниматься сексом с детьми, начиная с 13 лет. Растление малолетних маскируется рассуждениями о «возрасте сексуального согласия», планка которого и сегодня во Франции прискорбно низка — всего лишь 15 лет. О том, чтобы понизить ее до 13 лет, заговорили после очередного резонансного случая: когда французский суд не признал 28-летнего мужчину виновным в изнасиловании 11-летней девочки, посчитав, что она сама виновата в том, что с ней произошло. Как это все похоже на случай с берлинской Лизой, в «раздувании» дела которой немецкие власти до сих пор обвиняют…Россию.

Французские прокуроры тоже сочли, что никакого изнасилования не было, что ребенок сам по доброй воле согласился на половой акт, раз был не против «научиться целоваться». Родители девочки и её юристы требовали признать надругавшегося над глупым ребенком мужчину виновным в изнасиловании, заявляя, что его жертва была «парализована» страхом и «неспособна защитить себя», однако тщетно.

Насильнику предъявили обвинения по весьма мягкой статье, вдохновив ему подобных на новые «подвиги». По действующему французскому закону обвинения в изнасиловании выдвигаются только в том случае, если в суде удастся доказать, что половой контакт имел место без обоюдного согласия.

В подготавливаемом законе, легализующим фактически растление детей, любой половой контакт с лицом моложе 13 лет будет считаться преступлением. Сколько продержится эта и без того скандально низкая планка? Судя по всему, не слишком долго.

С чем же мы имеем дело? На первый взгляд, кажется, и это тоже правда, — с возвращением в Средневековье. В эпоху, когда продолжительность жизни из-за болезней и постоянных, уносивших жизни миллионов эпидемий, опустошительных войн была незначительной, браки действительно были ранними, замуж могли выдать и в 13 лет. Это была примерно середина жизни. Надо было успеть родить и довести детей до возраста, когда они смогут обойтись без родителей.

А что такое 13 лет сегодня? Особенно в странах Западной Европы, с их затянутыми школьными программами и великовозрастным студенческим периодом? Люди 13 лет это выглядящие старше своих лет дети, живущие на всем готовом, которые на жизнь научатся зарабатывать очень не скоро, которые еще ничего не умеют. Идеальный возраст, чтобы сделать из детей то, что надо сильным мира сего.

Не только педофилы — это система

Усилий одних извращенцев и педофилов, хотя им создан сейчас в западном мире режим наибольшего благоприятствования, тут будет явно недостаточно. На растление малолетних на Западе работает сейчас вся система. Во многих немецких детских садах созданы помещения, где дети обоего пола могут приватно заняться друг у друга изучением половых органов.

В школах Франции и ряда других западноевропейских стран проводятся уроки, на которых детей знакомят — нередко без ведома их родителей — «с ценностями ЛГБТ», предлагают обдумать свою половую принадлежность и выбрать ориентацию. Молодым французам в возрасте от 5 до 7 лет предлагается для прочтения книга «Папа носит платье», фильмы о девочках, которые хотят стать мальчиками, вроде «Томбой», и наоборот.

Во французских школах с детьми в возрасте от 6 до 10 лет с целью «борьбы со стереотипами» методички предлагают обсуждать книгу «У пингвиненка два папы». Ставится цель научить детей сознательно употреблять слова «гомосексуалист», «гомосексуальность», «гей».

Убедить, что это нормально и даже приветствуется, так как необходимо для «профилактики гомофобии». Под этим понимается приверженность традиционным ценностям и природная идентификация детей с одним из двух полов. Нет якобы никакой разницы между нормальными людьми, гомосексуалистами, транссексуалами и трансгендерами.



Вурст Фото: www.globallookpress.com

На правительственном уровне заявляется, что «целью современной морали является вырывание ребенка из семьи, этики, социальной, интеллектуальной жизни, чтобы позволить каждому ученику эмансипироваться», а образование должно «оторвать ребенка от социальной и религиозной определенности», не дать ребенку проникнуться сознанием, что он мальчик или девочка.

Дискредитировать представление о здоровой «классической» семье, которую создают мужчина и женщина, муж и жена, у которых разные роли, но которые гармонично дополняют друг друга. Чтобы разрушить старый мир, в школах Франции и Германии периодически проходят акции, когда учителя заставляют мальчиков приходить на уроки в юбках и краситься губной помадой, а девочек — рисовать себе усы. Педагоги и сами подают соответствующий пример. Официально провозглашенная цель этого беснования — … борьба с дискриминацией женщин и за равноправие полов.

Мигранты как удар с тыла

Чтобы полностью деморализовать европейцев, лишить их воли к сопротивлению, используется также искусственно стимулируемая нелегальная миграция. От участников социального джихада в Европу требуется навязать европейцам чуждые нравы и традиции, а также обеспечить страны ЕС рабочей силой, потому что «современные европейские ценности» очень плохо влияют на рождаемость.

Насаждаемые «беженцами» дикие нравы тоже призваны обеспечить принятие европейцами новых «ценностей»: стать бесполым существом при случае может оказаться даже лучше, чем юной женой 70-летнего старика с гаремом и перспективой умереть при ранних родах.



Фото: www.globallookpress.com

Поэтому 13-летний потолок для сексуальных отношений, который хотят ввести во Франции, это вовсе «не дно», а куда в большей степени… попытка избавить юных француженок от еще более страшной участи. «Беженцы» из стран Черной Африки, Афганистана, Пакистана и других чудесных мест, где женщины рано расцветают и быстро увядают от тяжелой и беспросветной жизни, считают уже 6 летних девочек подходящими для удовлетворения своих сексуальных нужд. Правда, и 80-летних старушек тоже. А на днях СМИ сообщили, что некий «беженец» из Сирии изнасиловал в берлинском зоопарке пони прямо на глазах у детей.

Самое интересное, что таких мерзавцев многие даже не осуждают, говоря примерно следующее: это мы не обеспечили им нормальное удовлетворение сексуальных потребностей; жены, дети и родственники провинившихся еще не в Германии — наши власти мешают воссоединению мигрантских семей, вот поэтому такое и происходит.

Мы не выделяем им деньги на отпуск, чтобы до рассмотрения вопроса о предоставлении «убежища» они могли развеяться, посетив своих родственников на родине (откуда эти люди якобы еле унесли ноги, прихватив, что было под рукой, потому что им угрожала расправа со стороны мифических террористов, «жестокого тирана Асада», и где они якобы лишились всего — вырезанных родных, домов и так далее).

Глобалисты и мигранты используют друг друга

Экономические мигранты из мусульманских стран отлично используют «морально-нравственную перестройку», переживаемую Западной Европой, ни в чем себе не отказывая. Немецкие СМИ любят писать, например, о сирийском дезертире по имени Гази, который незаконно обосновался в ФРГ, имея в виде различных пособий почти 30 тысяч евро в месяц.

Эту баснословную для законопослушных немцев сумму он получает в основном от своих четырех жен и минимум 23 детей. Формально не признавая многоженства и мусульманских законов, немецкое государство считает жен сирийца матерями-одиночками и платит им щедрые пособия за детей, которые быстро перекочевывают в карман Гази.

Разумеется, он нигде не работает, но жалуется, что жены живут в разных городах и ему приходится колесить по всей Германии. Зачем же такому еще и работать? Пусть пашут немецкие налогоплательщики, многие из которых убеждены, что у них нет денег на то, чтобы завести хотя бы одного ребенка. А кое-кто и находится в процессе смены пола. Не определился, мальчик он или девочка. Считает себя «третьим полом» и, наверное, уже никогда не сможет иметь детей.

Власти прекрасно понимают, что происходит, но пока ничего не предпринимают, потому что необходимой консистенции подготавливаемое биоварево еще не достигло. В Брюсселе официально заявляют, что еще необходимы миллионы мигрантов, видимо, рассчитав, что иначе «смешанно-негроидной расы, внешне похожей на древних египтян», о которой мечтал идеолог ЕС граф Николаус Куденхове-Калерги, создать не получится.

Посмотрите на современных французских и немецких школьников, и вы увидите, как далеко ведущие страны Европы продвинулись на этом пути. Надежды каких-нибудь украинцев заменить арабов и африканцев в роли ингредиентов этого дьявольского варева иллюзорны, так как они лишь укрепят то, что должно побыстрее исчезнуть. Лишь в Польше и кое-где еще считают иначе, но эти страны не делают погоды в ЕС. Поэтому когда маскировавшихся под курдов в ФРГ украинских «беженцев» разоблачили, с ними не стали церемониться.

Утопающие должны спасать себя сами

Что делать в этой ситуации простым европейцам, любящим свои страны, каким их создали их предки, не желающим расставаться с традиционными ценностями и отвергающим бесчеловечные эксперименты над своими детьми? Бороться. Как? На месте это должно быть виднее.

Латышев Сергей Царьград