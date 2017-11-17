Борьба памятников. Салават Щербаков. Апгрейд человека

Концептуал СМИ По какой причине в начале XXI века в искусстве нет господствующего стиля?

Выдающийся российский скульптор, автор памятника Крестителю Руси князю Владимиру, академик Академии художеств и член Общественной Палаты Союзного государства Салават Щербаков рассказывает о скрытой борьбе в современном искусстве. Для чего и для кого на самом деле ставят памятники? Правда ли, что авангард – глубоко русское направление? Как сегодня оценивают советское искусство? Какую живопись и скульптуру предпочитает молодёжь? Актуален ли сегодня реализм? Почему ни в одной стране мира нет гимна в стиле джаз или реггей? Стоит ли ставить памятники сапожникам? Можно ли изображать белых медведей в виде табуреток? Зачем настоящему абстракционисту владеть классическим стилем? Какой будет следующая скульптура Салавата Щербакова?



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