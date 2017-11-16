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Подвиг

15:06. 16 ноября 2017 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:

16 ноября 1941 года. 75 лет назад. Битва за Москву.

Героизм был массовый. Сотни тысяч наших дедов и прадедов: русских, украинцев, белорусов, казахов, грузин, чеченцев, молдаван и всех других национальностей той Великой Страны отдали себя ради ее спасения, ради того, чтобы мы, неблагодарные потомки, могли сегодня жить.

Миллионы подвигов той Великой Отечественной Войны покрыты забвением. Очень немногих мы знаем и очень немногих мы помним так, как помним 28 панфиловцев – бойцов роты политрука Василия Клочкова. Их имена и их подвиг история сохранила для нас.

Двадцать восемь человек, с одной пушкой сорокапяткой и несколькими противотанковыми ружьями, противостояли танковым атакам многократно превосходящих сил немцев.

Они все погибли. Они вели бой, понимая, что погибнут. Они остановили немцев. Ценой своих жизней.

Я из того поколения мальчишек, которые выросли на фильмах о войне. Из того поколения, которые приезжая в гости к деду, просили его, чтобы тот достал свои награды и рассказал, за что вот эта медаль и за что вот этот орден. Я из того поколения, которые во дворах играли в войнушку. Мальчишками мы сожалели, что настоящей войны уже не будет никогда. Мы очень хотели быть героями Бреста, защищать Дом Павлова, сражаться с немцами у Волоколамского Шоссе и защищать Одессу, так как про это пел Утесов.

Потом, став старше, особенно учась в Военном Училище, я часто думал о том, а смог бы я так?

Сегодня появилось много разного рода дряни, разного рода холопов родства не помнящих, которые «героически» гадят в наше прошлое. И про подвиг пафиловцев, и про Брест, и про Киев и про всю Великую Отечественную Войну они уже сложили свои побрехеньки. Их много, но цель у них одна – та самая цель, которую в 1941-м году несли на себе немецкие танки. Та цель, которой противостояли двадцать восемь ребят. Противостояли, зная, что погибнут. 


Они погибли. Чтобы мы жили. Вечная им память.

Василий Волга

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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