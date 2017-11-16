О волне банкротств в России. Что происходит
В России растёт число банкротств. Что это значит? Неизбежный крах экономики? Или это закономерный процесс? Сколько предприятий в России «убил Путин»? Разбираем известный список и рассказываем о том, что происходит в российской экономике на самом деле.
Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp
Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru
В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…
Источник: www.youtube.com
loading...
Дайте угадаю. Не убил, а восстановил. Поднял с колен. Об этом?
loading...
Вот оно – вставание с колен:
http://www.rospisatel.ru/novosti/nov427.htm
Промышленность
Завод Москвич (АЗЛК) (род. 1930 убит 2010)
Завод Красный пролетарий (род. 1857 убит 2010)
Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 убит 2009)
Ирбитский мотоциклетный завод ( Урал ) (род. 1941 н.в. в коме после ранения)
Павловский инструментальный завод (род. 1820 убит 2011)
Завод Рекорд (род. 1957 убит 1996)
Липецкий тракторный завод (род. 1943 убит 2009)
Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 убит 2010)
Судостроительный завод Авангард (Петрозаводск) (род. 1939 убит 2010)
Судоремонтный завод ОАО ХК Дальзавод (Владивосток) (род. 1895 убит 2009)
Радиозавод ПО Вега (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 убит 1999)
Саратовский авиационный завод (род. 1931 убит 2010)
Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 убит 2009)
Челябинский часовой завод Молния (род. 1947 убит 2009)
Угличский часовой завод Чайка (род. 1938 убит 2009)
Пензенский часовой завод Заря (род. 1935 убит 1999)
Второй московский часовой завод Слава (род. 1924 убит 2006)
Чистопольский часовой завод Восток (род. 1941 убит 2010)
Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 убит 2007)
Завод Станкомаш (Челябинск) (род. 1935 убит 2009)
Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 убит 2008)
Кронштадтский морской завод (род. 1858 убит 2005)
Завод Кузбассэлемент (род. 1942 убит 2008)
Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 убит 2007)
Завод точного литья Центролит (Липецк) (род. 1963 убит 2009)
Хорский завод Биохим (Хабаровский край) (род. 1982 убит 1997)
Томский приборный завод (род. 1961 убит 2007)
Завод Сивинит (Красноярск) (род. 1970 убит 2004)
Красноярский завод телевизоров (род. 1952 убит 2003)
Завод Динамо (Москва) (род. 1897 убит 2009)
Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 убит 2006)
Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 убит 2009)
Хабаровский завод ЕВГО (род. 2000 убит 2009)
Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 убит 2003)
Завод им. Козицкого (Санкт-Петербург) (род. 1853 н.в. в коме после ранения)
Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 убит 2008)
Ооренбургский комбинат шелковых тканей Оренбургский текстиль (род. 1972 убит 2004)
Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 убит 2005)
Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 убит 2011)
Камышинский хлопчатобумажный комбинат им. Косыгина (Волгоградская область) (род. 1955 н.в. в коме после ранения)
Трёхгорная мануфактура (Москва) (род. 1799 н.в. в коме после ранения)
Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 убит 2009)
Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 убит 2006)
Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 убит 2007)
Пермский велозавод (род. 1939 убит 2006)
Пролетарский завод (С.-Петербург) (род. 1826 н.в. в коме после ранения)
Балтийский завод (род. 1856 убит 2011)
Завод Сибтяжмаш (Красноярск) (род. 1941 убит 2011)
Завод Химпром (Волгоград) (род. 1931 убит 2010)
Иркутский завод карданных валов (род. 1974 убит 2004)
Чайковский завод точного машиностроения (Пермский край) (род. 1978 убит 1998)
Завод Ижмаш (Ижевск) (род. 1807 убит 2012)
и ещё около 78 тысяч заводов и фабрик, погибших в неравной схватке с рыночными оккупантами.
Сельскохозяйственное производство и люди
Число работающих на селе – 1,17 млн. человек (за 20 лет сократилась в 5 раз). Безработных на селе – более 5 млн. человек (их официально не учитывают, т.к. они имеют подсобные хозяйства).
20 лет назад Россия насчитывала 48 тыс. крупных коллективных хозяйств на селе. Сегодня их количество сократилось в 5 раз, 30% из оставшихся убыточны. Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда. Более 50% продуктов животноводства и 90% овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.
Выращенную продукцию у частника за бесценок скупают диаспоры перекупщиков. Потребсоюзов давно нет. Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детсадов, 14000 школ.
Деградация и вымирание.
Исчезло 20 тысяч деревень, осталось 47 тысяч деревень, во многих из которых нищенское существование влачат несколько доживающих свой век стариков.
Мнения специалистов по с/х
Ш.А.Гусейнов: в СССР вылавливалось до 12 млн. тонн рыбы в год и 80% ее шло на внутренний рынок. Сегодня РФ вылавливает лишь 3,2 млн. тонн, и 1,5 млн. из них отправляется на экспорт . С.А.Сидоров, д.т.н., учёный в области сельхозмашиностроения: отраслевая наука практически разрушена. Из 70 научных организаций не осталось ни одной . А.А.Ежевский, бывший министр: В 1990 году в СССР производилось 214 тысяч тракторов и 65 тысяч комбайнов. Сейчас в РФ 8 и 7 тысяч соответственно . В.И.Кашин, академик РАСХН: Начатый в эпоху Б.Ельцина разгром экономики, в том числе АПК, сегодня приобрел законодательную базу .В.С.Шевелуха: , академик РАСХН: Среди первоочередных задач национализация земли и природных ресурсов. Иначе РФ ожидает голод . В.А.Стародубцев: из 21 млн. коров [в РСФСР] осталось менее 7 млн. Все эти годы шло политическое убийство крестьянства, как основы российского народа .
За годы реформ исчезла вся аграрная инфраструктура СССР, в том числе 27.000 колхозов и 23.000 совхозов, обеспеченных сельхозтехникой и квалифицированными кадрами.
Смертность в России:
Только от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней системы кровообращения превышает 1.400.000 человек ежегодно. Каждую минуту в России умирает 5 человек, а рождается только 3. Смертность превышает рождаемость в 1,7 раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза.
В России, только официально, зарегистрировано: алкоголиков свыше 4.580.000; наркоманов более 8.870.000; психически больных 978.000; больных туберкулезом около 890.000; ВИЧ инфицированных не менее 2.380.000
При этом Россия занимает первое место в мире:
по уровню умышленных убийств;
по числу курящих детей и подростков;
по числу взяток при поступлении в вузы;
по темпам роста табакокурения;
по аварийности на дорогах;
по смертности от самоубийств среди подростков 15-19 лет;
по абсолютной величине убыли населения;
по количеству самоубийств среди пожилых людей;
по числу разводов и количеству детей, рожденных вне брака;
по числу детей, брошенных родителями;
по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;
по числу пациентов с заболеваниями психики;
по объемам торговли людьми;
по количеству абортов и материнской смертности;
по объёму потребления героина (21% мирового производства);
по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
по продажам крепкого алкоголя;
по темпам прироста ВИЧ-инфицированных;
по количеству авиакатастроф (в 13 раз больше среднемирового уровня);
по числу миллиардеров, преследуемых правоохранительными органами;
по количеству ДТП;
Наркотики
Россия потребляет более 20% всего героина производимого в мире. Объём потребляемого героина в России составляет 300 тонн в год, это около $36 млрд. Россия занимает третье место в мире по числу наркоманов, на первых двух Афганистан и Иран. Дети и молодые люди в России в год тратят на наркотики 2,5 миллиарда долларов. Каждый день в России около 100 человек умирает из-за передозировки наркотиков.
Распределение доходов
Федеральная служба государственной статистики РФ в 2014 году провела аналитическое исследование распределения доходов среди населения страны: – в крайней нищете находятся 13,4% с доходами ниже 4 422 руб./месяц; – в нищете существуют 27,8% с доходом от 4.422 до 7.400 рублей; – в бедности перебиваются 38,8% с доходами от 7.400 до 17.000 руб.; – выше бедности проживают 10,9% с ежемесячным доходом от 17.000 до 25.000 руб.; – со средним достатком живут 7,3%, их доходы от 25.000-50.000 руб./месяц; – к состоятельным относится 1,1%, они получают от 50.000 до 75.000 руб./месяц; – только 0,7% богатых имеют доход свыше 75.000 руб./месяц.
Иными словами 90,9% населения с переменным успехом балансирует на черте бедности. Эффективное руководство привело Великую державу к таким прекрасным результатам.
Выводы:
1. После приватизации и реформ ни одна из промышленных отраслей нефть, газ, металлургия, энергетика, химия, машиностроение, сельское хозяйство, лёгкая промышленность не стала работать эффективнее. Почти полностью уничтожены отрасли гражданское авиастроение, судостроение, приборостроение, электроника, машиностроение.
2. За 20 лет уничтожено почти 2/3 промышленного потенциала России. Уничтожены тысячи крупных промышленных производств. Те немногие новые построенные промышленные объекты и на сотую долю не компенсируют потери и, более того, они работают на дальнейшее превращение России в сырьевую колонию.
3. За годы реформ объемы сельскохозяйственного производства снизились почти в 2 раза. Страна потеряла продовольственную независимость и сегодня закупает почти 50% продуктов питания. В катастрофическом состоянии находится сельскохозяйственное машиностроение.
4. После деколлективизации положение в селе стало критическим нет людей, нет работы, нет техники. Земля, которую обрабатывали сотни лет, за 20 лет на 35% уже заросла мелколесьем.
5. РФ фактически превратилась в мировую сырьевую колонию, и власть продолжает наращивать экспорт сырья и распродажу активов. Если эту преступную деятельность не остановить в ближайшие годы, то через 15-20 лет страна окажется без ресурсов и с деградировавшим населением.
6. Чудовищное расслоение в доходах превратила социальное государство в африканский Бантустан. В начале 1980-х один из русофобов (то ли мерзкая Маргарит Тэтчер, то ли состоявший на службе у Гитлера еврей Гельмут Шмидт) уничижительно назвали Советский Союз, страну великих достижений, Верхней Вольтой с ядреными ракетами . Эта ложь претворится в жизнь с про-либероидным путинским курсом. Так что африканские горизонты ждут нас!
Но самое страшное в том, что пропаганда настолько промывает людям мозги, что на фоне откровенного предательства национальных интересов отовсюду слышаться крики Ура! и большинство – в восторге!
https://clck.ru/9Ykp6
loading...
у власти и олигархов все в порядке, а страна и экономика по боку. власть здесь работает вахтовым методом. А эти жиды и подпиндосники так и будут промывать нам мозги, что бы еще потерпели и дали им возможность украсть больше.
loading...
Зомбоящик все чдесным образом заедросит..
loading...
Так превратило в бандустан,или офриканские горизонты еще ждут нас.)По сравнению с 80 годами большинство навряд ли будут скорбеть по запорожцам и москвичам и жалким сараюшкам по сравнению с современными дачами у многих.Эти процессы происходят по всему миру,часовые заводы закрылись не только у нас,роботизация еще сколько оставит без работы и что,давайте назад к сохе и варварской обработке земли плугом.Наркомания и алкоголизм,так это как говориться в народе насильно в глотку никто не льет.А какие наши нацианальные интересы,опять реки крови пролить за марксизьм во всем мире,причем и в гражданской войне тоже.Ты тут поешь про пропаганду,а сам чем занимаешься.)Такое впечатление что пришла очередная зюгановская газетенка перед выборами.)))
loading...
А она есть ,эта так называемая экономика.
loading...
Есть два пути развития Землм-библейский т.н-с апокалипсом в конце тоннеля,т.е.” и будешь давать им в долг и будешь владеть государствами”..Они предложили его 2тыс.лет назад ,написали свою Тору (ветхий завет ) и идут.Был другой проект ,их же социализм ,чудом большевики со Сталиным изменили сценарий и создали новое общество со своими недостатками ,но свой.Мы в 1991г от него отказались.Что предлагаете вы все ,каждый день находя в деятельности либнралов и капиталистов кучу несправедливых ,жестоких постановлений и решений.Но они по-другому не будут жить,любой дорвавшийся до ларечка,булочной уже не захотят другую жизнь,не говоря о ТНК,Холдингах.Ну определитесь ,обратно в СССР нельзя ,никто революцию не оплатит,бунт не решает,к вечеру разойдетесь по домам и они останутся со своими деньгами.Где разумные обьединения хотя бы по профессиям,но только не с этими картавыми.Проходит переформатирование,тоже факт ,но з/п от этого не становится больше ,чем прожиточный мин-”20млн работающих бедных”-скворцова об этом сказала ,но не принимайте это близко к сердцу.