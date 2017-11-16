О волне банкротств в России. Что происходит

В России растёт число банкротств. Что это значит? Неизбежный крах экономики? Или это закономерный процесс? Сколько предприятий в России «убил Путин»? Разбираем известный список и рассказываем о том, что происходит в российской экономике на самом деле.



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В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

Источник: www.youtube.com