Казанский авиационный завод им.Горбунова празднует 90-летие: предприятие внесено в Книгу почета

Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова – филиал ПAO «Туполев» празднует 90-летие. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею предприятия, прошло сегодня в одном из ангаров. Кульминацией праздника стала выкатка на летно-испытательную станцию глубоко модернизированного самолета Ту-160.

Руководство предприятия и заводчан поздравили Президент Татарстана Рустам Минниханов, командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, Мэр Казани Ильсур Метшин, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ по авиакомплексу Равиль Зарипов, первый заместитель генерального директора ПАО «Туполев» — директор КАЗ Николай Савицких.

В Татарстане не так много предприятий, которым на протяжении стольких лет удается сохранить свое производство и оставаться флагманом экономики республики, отметил в своей речи Президент РТ Рустам Минниханов. «

История завода – это яркие страницы истории отечественного самолетостроения», — подчеркнул он. Глава республики добавил, что 90 лет работы предприятия – это 90 лет прогресса, постоянного внедрения в производство новых технологий, продуманной социальной политики. Президент Татарстана обратил внимание на то, что с историей предприятия связана биография большого количества ученых, авиаконструкторов, летчиков-испытателей, талантливых организаторов производства, многотысячной армии рабочих и инженерно-технических работников, «которые самоотверженным трудом создали мировую славу авиации России».

«Сегодня завод по программе воспроизводства стратегического ракетоносца Ту-160 проводит активную работу по техническому перевооружению. В его рамках завершена реконструкция и запущена в работу самая крупная в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига, выполняется установка технологического оборудования, реконструкция инженерных сетей и коммуникаций, модернизируются и оснащаются современным оборудованием цеха, — сказал Президент РТ. — Сегодня знаменательное событие – передача на летно-испытательную станцию модернизированной машины Ту-160. Это первый новый самолет, произведенный в рамках программы модернизации». – сказал президент и выразил особые слова благодарности ветеранам предприятия за личный вклад в развитие обороноспособности страны.

Глава республики напомнил, что история предприятия ведется с 14 мая 1927 года. Перед заводом была поставлена задача – в кратчайшие сроки обеспечить выпуск отечественных цельнометаллических самолетов-разведчиков АНТ-3. Уже в годы Великой Отечественной войны завод выпускал для фронта пикирующий бомбардировщик Пе-2 и дальний бомбардировщик Пе-8. Всего за военные годы их было выпущено более 10 тыс.Трудовые заслуги коллектива отметил и заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. А командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш выразил надежду на то, что техника, которая сходит с цехов казанского авиационного завода, будет надежным щитом нашей Родины.

Достижения авиационного завода вошли золотой страницей в историю 1000-летней Казани, уверен Мэр города Ильсур Метшин. «Ветераны сегодня передают свой опыт, свое мастерство и традиции новому поколению, и это достойно самых высоких похвал», — уверен Мэр. «Целые районы Казани выросли благодаря вам, авиастроителям», — добавил он.

Градоначальник напомнил, что президиум Казанской городской думы в честь 90-летия со дня основания предприятия принял решение о внесении Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова – филиала ПАО «Туполев в Книгу почета Казани – за весомый вклад в развитие отечественного самолетостроения. Ильсур Метшин вручил директору завода Николаю Савицких знак и благодарственное письмо.

На торжественном мероприятии также состоялось награждение работников Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова. В завершение торжества директор завода Николай Савицких подарил Президенту Татарстана модель «белого лебедя».

После этого из нового ангара, построенного по программе реконструкции завода, на летно-испытательную станцию выкатили самолет Ту-160, построенный на основе имеющегося на заводе технологического задела. Самолет достраивался в том числе для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике – восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками. Вылет самолета запланирован на февраль следующего года.

Для справки

Всего за годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тысяч штук. Помимо Пе-2 и Пе-8 к ним относятся всемирно известные самолеты Ту-16, Ту-104Б, Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М.

Сейчас на КАЗ им. С.П.Горбунова осуществляется выпуск Ту-214ОН, производится капитальный ремонт и модернизация стратегического ракетоносца Ту-160 и бомбардировщика Ту-22М3, ведется активная работа по освоению выпуска оперения для самолета Ил-76-МД-90А.

Источник: nnm.me