Лица Советской эпохи. Часть 401. Люди 1930-х на снимках Александра Устинова





1930. На уроке немецкого языка в школе





1931. Дети с козленком



1931. Колхозные активисты сельхозартели имени Трехтысячников Починковского сельсовета Бежицкого района Московской области



1932. Дети на лыжах



1932. Передовое стрелковое отделение младшего командира М. А. Леухина. Красноармеец сигналист Л. Т. Кириллов играет подъем



1932. Передовое стрелковое отделение младшего командира М. А. Леухина. Повар-красноармеец А. С. Булавин выдает обед



1933. Без названия



1933. Жестянщик Казанского авиационного завода № 22 им. С. П. Горбунова И. Е. Бобков



1933. Казанский авиационный завод № 22 имени С. П. Горбунова. Контролер ОТК В. И. Капустин



1933. Казанский авиационный завод № 22 имени С. П. Горбунова. Слесари завода И. С. Туляков и И. Ф. Горелов



1933. Казанский авиационный завод № 22 имени С. П. Горбунова. Токарь завода А. В. Воробьев



1933. Казанский авиационный завод № 22 имени С. П. Горбунова. Токарь завода А. И. Субботин



1933. Колхозница с поросятами



1933. Контролер Казанского авиационного завода № 22 им. С. П. Горбунова В. К. Бабкина



1933. Мастера заводов оборонной промышленности



1933. Начальник стахановского цеха Завода оборонной промышленности И. И. Нечаев



1933. Стахановец завода Молотова И. П. Гурилев за работой



1934. Без названия



1934. Из серии «Физкультура»



1934. На берегу реки. Из серии «Кунцево»



1934. Рыбаки



1934. Челюскинцы в гостях у артистов Театра «Сатира»



1935. «Дедушка русской авиации» Борис Илиодорович Россинский на трибуне



1935. Борис Илиодорович Россинский за столом с женой Анфисой Сергеевной Натрускиной и матерью Ольгой Ефимовной



1935. Борис Илиодорович Россинский и актер Малого театра Народный артист СССР Михаил Климов



1936. Михаил Громов в школе ВЦИК



Источник: https://humus.livejournal.com/6776220.html