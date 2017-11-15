Величие США системно и многогранно: о великой американской глупости, великом бессилии и таком же конце

Каждая из некогда непобедимых и самых сильных империй в мире – падала и разрушалась. И последняя империя вовсе не исключение – просто последняя упадет последней… У США ведь всё должно быть самым великим, и конец – тоже…

Если и когда США грохнутся с небес своих заоблачных амбиций на мировую гегемонию, этот эпический удар о суровую действительность будет катастрофически разрушительным. Законы мироздания, учитывая массу самой большой экономики мира и воспарившую до космических высот манию американского величия, не сулят ничего хорошего…

На земле так сложилось, что всё когда-нибудь падает. Физики знают о силе притяжения, а историки не назовут ни одной вечной империи. Любой булыжник, подкинутый в воздух, как бы высоко не брошен, а точно упадет. Каждая из некогда непобедимых и самых сильных империй в мире – падала и разрушалась. И последняя империя вовсе не исключение – просто последняя упадет последней…

Когда же?

Понятно, что многим хотелось бы это видеть. К лешему конспирологов и Йеллоустоун, хоть может и там рвануть. Всё уже происходит на наших глазах – процесс пошел. Не надо бояться увидеть.

Уже сегодня не хватает никакого американского ума и никакой американской хитрости притворяться, что не всё так запущено в этих США и с этими США, как запущено на самом деле. Заметна глупость, видима слабость, маячит конец.

Великая американская глупость.

Можно по-разному относиться к “российскому влиянию” на выборы в США. Однако, налицо большая американская глупость. Ведь они каждый божий день убеждают мир, что страна с разорванной в клочья (ещё при Обаме) экономикой решает, кому в США быть или не быть президентом.

Можно и дальше всё отрицать и оправдываться, что нет доказательств. Только было влияние – само наличие России, нашего собственного мнения, нашей воли, нашей внешней политики, наших Вооруженных сил, нашего сильного лидера – уже немалое влияние на окружающий мир и на его заокеанский кусок.

А что будет, если Россия вдруг возьмёт и признается?

Например, выходит такой Путин и тихо так и вежливо говорит, что проверили всё как следует, конкретно разобрались и честно признаемся – повмешивалась Россия слегонца во всё подряд в США и намерена… впредь, но больше.

Что тогда? Понятно, что маячит конец Трампу. Ну а дальше что будет в стране, где альтернатива – падучая (она падала) и лающая (она и лаяла) Клинтон? А если опять какая-нибудь Обама, так мы можем повторить… и вмешательство, и признание.

Со всей своей большой американской глупостью США тупо показали всему миру, что Россия решает, что делать с США. У нас есть выбор – можем вежливо отрицать вмешательство, а можем и перестать.

А какой выбор у США? Или в США? И кто теперь станет верить в американские сказки про лучшую в мире и самую уравновешенную демократию?

Большое (до высшей степени) американское бессилие.

Великие США демонстрирую всему миру свое опять же великое бессилие перед маленькой и гордойКНДР. И это с самым козырным президентом, самым американским конгрессом, самой бешеной псиной в качестве министра обороны, самой мощной армией и флотом, включая всех боевых 3,14дарасов и все летающие и плавающие самые современные американские гробы…

Всё самое-самое американское, огромное, великое, лучшее в мире… А ничего не могут. Только угрозы и оскорбления, как всегда у слабых и падающих…

Не только с КНДР бессилие. Вот только последние новости о последних американских публичных на весь мир унижениях. Президент Трамп просил своего французского коллегу Макрона организовать прямой телефонный разговор с главой Ирана Роухани (не хотят персы с янки разговаривать), однако последний (и это как бы гуттаперчевый Макрон!) ответил отказом… Не в первый раз. В октябре этот же Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана подчеркнул, что любое решение США по ядерной сделке с Ираном не станет её концом, а Франция вместе с остальными участниками соглашения продолжит её придерживаться.

Не скажу, что европейский холоп, но точно не самый боевой француз американцу отказал и уже свое мнение иметь смеет…

Всё труднее не замечать системное американское бессилие, уже легче его видеть. После американского экспорта демократии во всех местах её выгрузки – перманентный бардак, люди превращаются в дикарей… Кому ещё в мире, кроме самых упертых из всех украинских психов, хочется американской демократии?

Мир наблюдает явные американские судороги, хотя не все готовы верить собственным глазам. Что сегодня показывают миру США, многие годы вещавшие на всю планету о свободе, правах человека, верховенстве права? Трусливо закрывают границы, вопят о строительстве стен, ограничивают въезд в страну граждан из всё большего числа стран по всему миру, пострадавших от американской политики. Свою экономику приходится поддерживать санкциями, свой газ втюхивать получается только с помощью страшилок про агрессивных русских. О свободе слова и правопорядке говорить в США ещё можно, но уже стыдно.

Ну и, конечно, Россия – знатный стыд и позор для США. Какие выводы следуют из того, что США изо всех сил пугали и наказывали Россию, а Россия не испугалась, не сдалась, а только сосредотачиваться и крепчать стала? Похоже, что пугалка слабая. И видно это все сильней.

Помните сказку Андерсена “Новое платье короля”? Все долго боялись сознаться, что ничего не видят. Никто не хотел показать, что он глуп или сидит не на своём месте… Там – в сказке – первым крикнуть, что король голый, рискнул не самый сильный, но самый честный, из толпы… Россия тоже не самая сильная в экономике, но у России есть воля говорить много неудобной правды (быть может, сказывается опыт великих русских побед над теми, кто был экономически сильнее?)… И то, на что первым указал Путин в 2007 в легендарном мюнхенском обращении, становится все заметнее и заметнее.

Мир, которому сегодня открывается правда большого американского бессилия, вряд ли станет прощать США их слабость. Холопы и шакалы часто лишены милосердия к тем, кого приходилось бояться. И скоро США смогут надеяться лишь на иррациональное российское великодушие…

Американский конец.

Ну что тут говорить? На то он и конец, что неминуемо приближается… Тоже, наверное, совсем не маленький. У США ведь всё должно быть самым великим, и конец – тоже…