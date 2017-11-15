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Россия и Запад в глобальной истории. Часть 1-2

14:54. 15 ноября 2017 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:

Документальный фильм по книге ВП СССР

Нарастание общего кризиса капитализма закономерно привело к обострению нерешённых проблем человечества. Сложившаяся в мире критическая ситуация невольно заставляет задуматься, на основе каких идей теперь смогут объединиться страны и народы для достижения всеобщего блага Очевидно, что при нынешнем состоянии общества текущий процесс глобализации не просто заходит в тупик, а может привести к серьёзным негативным последствиям для всего земного шара… 

Так возможен ли выход из экономического и ментального кризиса в состоянии концептуальной неопределённости При каких условиях можно искоренить «холопско-господские» отношения между народом и властью В чём принципиальное различие между системами управления в США и на Руси?

Смотрите документальный фильм Россия и Запад в глобальной истории. Фильм создан на основе книги  ВП СССР Сад растет сам.., в которой предлагаются пути выхода из кризиса «элитарного» идиотизма с переходом на траекторию устойчивого развития многонациональной региональной цивилизации Руси и человечества в целом.

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Рекомендуем:

Россия и Запад в глобальной истории. «Сад» растёт сам?.., Внутренний Предиктор СССР

Книги Внутреннего Предиктора СССР

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Фильмы по книгам ВП СССР

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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