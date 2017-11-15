Рабовладение:„Теперь сходитесь…”

На Украине запущен в качестве пробного шара законопроект «О банкротстве физических лиц» (ЗП №2353а). Он – революционный. С одной стороны, он совершенно неизбежен и необходим в рыночной модели экономики. С другой – он неумолимо и неотвратимо возрождает рабовладение и рабство. Законопроект даёт ответ на вопрос – что делать с неоплатными должниками? Человек залез в долги, отдать не может… Что с ним прикажете делать?! Просто прощать? Но это очевидным образом ущемляет права кредитора, к тому же открывает широчайшую дорогу мошенникам и аферистам. Куда как здорово, набрал долгов, а потом объявил себя банкротом, и ты «в домике»… А людей, поверивших тебе – «кинул»…



Он – вытекает из всей логики рыночных отношений. Я ещё раз вас спрашиваю: куда девать должника, если он не платит? Как без долговой ямы, перетекающей в пожизненное и наследное рабство можно решить вопрос злостных неплатежей? И не только по кредитам (кредитов можно и не брать, если не дурак) – а, скажем, за годами копившуюся неоплаченную квартплату?

Простить? Но это дурной пример, тогда все, увидев это, перестанут вносить квартплату. Скажут: «этому простили, и нам простят».

Не прощать? Тогда что? Заставить отрабатывать? При дешёвом труде большой долг можно отрабатывать десятилетиями, вот вам и «холопы-закупы»…

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Все мы – дети ХХ века, и все мы вздрагиваем при слове «рабовладение». Мы считаем его отвратительным варварством – когда один человек находится в частной собственности у другого человека, как вещь, говорящее орудие[1], двуногий рабочий скот.

И потому я мало кого удивлю, если скажу, что преодоление рабовладения – столбовая дорога цивилизации. Цивилизация движется вперёд, преодолевая рабовладение – такова картина истории не только в советских, но и в европейских, американских учебниках.

Сформулировать концепцию иначе Запад в XIX-XX веке бы не смог. Он не смог бы открыто заявить, что видит цель не в отмене рабства, а наоборот – в насаждении и укреплении его институтов. И лицемерный Запад снова воспользовался роковой разницей между реализмом и номинализмом!

Всякое явление можно отменить, преодолеть по факту, реально, в корне. А можно отменить номинально, формально, просто закрыв на него глаза. Можно отменить дух рабства, а можно только букву. Просто переименовать явление, описать его в новых терминах[2] – и вот его как будто уже нет.

Если слово «рабовладелец» корёжит вам слух, то вот вам мягкое и доброе слово «пожизненный опекун». «Опекун» – это же что-то хорошее, «опекуны» – они вместо родителей бывают, опекают, заботятся…

Именно так работает открытый средневековыми номиналистами и легший в первооснову Запада (т.н. «капитализма») метод. РЕАЛЬНОЕ может быть побеждено НОМИНАЛЬНЫМ.

Например, реальные советские полёты в Космос – преодолевались номинальным «полётом» на Луну (лунная афёра американцев[3]), который снимался в павильонах «фабрики грёз», Голливуда.

В итоге получилось: русские всего лишь на орбиту вышли, а мы – уже на Луну высадились.

А то, что русских выходили РЕАЛЬНО, мы – лишь НОМИНАЛЬНО, никого не волнует. Как учил номиналист в ломбарде Чичикова – «по ревизской сказке все души значатся живыми; один умер, другой родится, всё в дело годится»…

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В XIX веке мировое цивилизационное движение раскололось на два рукава. В ХХ раскол нарастал. Одни освободители требовали РЕАЛЬНОГО преодоления рабовладения, другие – номинального, формального. По принципу «не устранить, а спрятать».

Средневековый реализм (философский) вырос в широкое общемировое социалистическое движение, с требованием РЕАЛЬНОЙ демократии, не как власти демоса[4], а как власти народа[5].

Средневековый номинализм (а всё начинается с философии, с общей картины мира в голове) – вырос в то, что позже назвали «буржуазной демократией», и что близко по смыслу к античной демократии «свободных людей, свободно владевших рабами».

Теоретический подход к познанию за века истории заматерел до практической политики. Появилась реальная демократия, с реальным равенством прав – и номинальная демократия. Одна система делала – другая имитировала действие. Одна следила за духом[6], другая за буквой…

Пытаясь отразить это противоречие, советская идеология выдумывала термины вроде «народная демократия» – противопоставляя «реальных нарожденных» формальному демосу.

Формальные институты тем и плохи, и хороши – что их легко обойти.

Если бы это было не так – их не называли бы «формальными». Не так уж трудно соблюсти ритуал, из которого выдернут живой смысл.

Запад двинулся по пути эволюции мимикрии, развития имитационных инструментов. Отстаивая интересы Зверя в человеке, Запад сделал этого Зверя хамелеоном, ловко меняющим окраску и все видимости.

Из-за этото прогрессирующего совершенства мимикрии, растущего изящества манипуляций и симуляций Охотнику-цивилизации стало труднее подстрелить убегавшего от неё Внутреннего Зверя.

Суть номинального очень проста: важно не то, что на самом деле, а то, как скажут и покажут, с какого бока фотограф зайдёт или с какой стороны покупатель товар пощупает. Оттого развивалось двуличие и лицемерие общества спектакля, общества заговора, снаружи благообразного, а внутри – звериного.

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Что даёт мне основание утверждать, что западное общество не просто использует ложь (иногда) – а целиком и полностью построено на лжи?

Ведь к обману могут прибегать и с благородными целями – скажем, «ложь во спасение»… Не всякий, кто прибегает ко лжи, выстроил на лжи свою жизнь. Скажем, кинематографический Шарапов наврал банде «Чёрная кошка», чтобы её обезвредить, но по сути он правдивый и благородный человек…

Так что есть разница между ситуационным обманом и выстраиванием на лжи фундаментальных отношений. Первое случается с каждым, второе – свойственно только Западу.

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Что отстаивает Запад по существу, в реальном мире? Он отстаивает рабовладение и зоологическое доминирование альфа-самцов в человеческом первобытном стаде.

Говорит ли Запад об этом честно и открыто: да, вот, мол, мои ценности, «я хотеть кушать белый булка, и чтобы вы лизать мой пятка»? Нет.

Вот гитлеровцы – те честно обозначили эти свои цели. Они ни от кого не скрывали своих симпатий к рабовладению и альфа-самцам. Придумали для этого термины «сверхчеловек», «недочеловек», «триумф воли» и т.п. Победитель получает всё. И победителей не судят. Немцы вообще патологически-честная нация, что на уме, то и на языке…

Англосаксы, сионисты – хотят того же, чего и Гитлер. Но у них же «ни слова в простоте»!

Штука в том, что НА СЛОВАХ (номинально) у нас с ними вообще никогда не было расхождений!

Мы про демократию – и они. Мы про права человека – и они. Мы про справедливость – и они. У советских и американских людей вообще была единая терминология. И фашизм, нацизм – общий враг. Правда, у нас реально, у них номинально; но в перестройку мы таких «тонкостей» не различали…

Вот и встал вопрос: а чего мы в «холодной войне», когда у нас все базовые ценности «равны как на подбор»?

Мы про благо народа, и они про благо народа… Нас волнует экология, и их волнует экология… Торжество закона? Да ради Бога – если только это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО торжество закона, а не то, что вы произвольно так называли… Запрет на рабский труд? Да мы обеими руками за – но с "маленькой" оговорочкой – зарплатное рабство туда, в запрет, включить не позабудьте…

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Ну, а теперь давайте по фактам. Запад – есть высшее историческое проявление НОМИНАЛИЗМА на данный момент.

Он работает не с сущностями, а с наименованиями. У него слова сменили смысл на противоположный.

Он творит страшно, разбойное беззаконие на мировой арене – но называет всё это «торжеством справедливости», законностью и прикрывается филькиной грамотой собственных проституированных судов. Разрушение образования или медицины он называет их «реформами», экономическое убийство целых наций – «модернизацией» или «вестернизацией»…

Ну, и базовый вопрос про их «демократию» с якобы всеобщим равным тайным избирательным правом:

- Как сочетаемы формальная демократия и фактическое, житейское, бытовое неравенство?

На мой взгляд – никак. Форма, лишённая содержания, пуста. Не просто ущербна, а вообще пуста.

Не могут параллельно друг другу расти политическое равенство и экономическое неравенство. Чтобы вся власть была в руках у масс, а все деньги планеты – у 60 семейств…

Прежде всего потому, власть и деньги, политика и экономика неразделимы. Это лишь два имени или две стороны одного и того же явления…

Что даёт деньги? Власть! Это её мерка, её кусочки. Это всего лишь аршин, которым хозяин ткани измеряет отрезы ткани. Не будет ткани (власти) – зачем аршин? Печку им топить?



Если у тебя нет власти, то ты просто не сможешь иметь много денег. А если ты потерял власть, то у тебя отберут большие деньги.

Не понимая этого, люди обречены быть жертвами номиналистов, подменяющих суть термином, клеящих дорогую этикетку на дешёвую или даже ядовитую бутылку.

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Сегодня многие в плену у ложной концепции «зарабатывания» денег. Думают, что деньги на руках – результат труда и горизонтальных обменов… Столкнувшись с тунеядством богатых и нищетой трудолюбивых – замирают в когнитивном диссонансе. Списывают это на «особый случай», «случайное стечение»…

Не врите себе и другим: на самом деле в обществе оплачивается не труд, не работа – а социальный статус.

Материнский труд доселе бесплатный, а ведь он огромный, самый главный и самый первый из трудов, без него вообще бы ничего не было!

Оплачивают статус (даже у сдельщиков) – иногда проверяя соответствие труда статусу, иногда даже не проверяя. Что оплачивают дворнику? То, что он метлой метёт, или то, что он в ЖЕКе дворником оформлен?

А вы проверьте: не оформляясь, выйдете с метлой во двор, всё подметите, а потом ждите – когда же общество к вам с оплатой прибежит…

Так что деньги – даёт ТОЛЬКО власть. На них даже гербы её проставлены, как на древней монете был профиль кесаря. Как власть даёт деньги? Либо просто напрямую. Либо через создание особых условий присвоения денег.

Один и тот же труд может стоить и дорого, и очень дёшево, и вообще ничего – на чём, собственно, и строится рыночный шантаж и рыночные прибыли хозяев жизни.

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Но если оплата положена не труду, а статусу[7] – то, стало быть, не может быть горизонтальных заработков (исключение – разве что случайные находки, да криминал).

Иначе говоря: нельзя зарабатывать будучи в стороне от власти и политики. Статусы-то распределяют политика и власть!

Так они и поделились, политика и экономика, две стороны одной медали: экономика рассматривает, как расходуются деньги (и иные блага), а политика – откуда они берутся. Экономика – наука о расходах, а политика – наука о доходах. Распределять бюджет – экономика, а принудить платить налоги в него – уже политика. Не будь власти – не было бы и бюджета, нечего было бы распределять…

Соединяет экономику и политику узел под именем «интересы». В экономике человек имеет свой интерес, а политика отстаивает его интересы. Какие могут быть интересы в политике – если они не влияют на экономические интересы?

Ведь вне экономики – чисто символические, принципиально неважные вопросы вроде того, «снизу новогоднюю ёлку начинать наряжать или снизу?»



Теоретически – можно долго спорить. А практически – кому это на самом деле интересно?!



Конкретные, реальные, житейские интересы человека связаны с материальными благами, распределяемыми денежным механизмом. Вне этого о чём дискутировать? О живописи, романах, опереттах? Так о вкусах не спорят… Или спорить на тему – «голое место брито или же стрижено?»

Всё это пустая схоластика, которой занимается номинальная, фиктивная западная модель демократии в «обществе спектакля». Об этом – правда, не понимая, что это общий закон – пропел в «перестройку» бард В.Асмолов:

Возмущайся до икоты

И кричи до хрипоты

О явлениях природы

И о ценах на болты!

Но не трогай лиц, сидящих

У кормила, потому,

Что кормило это их кормило

Много лет… И учило кой чему!

Так вот это шутовство – и есть предмет дискуссий в западных демократиях! Возня с формальными, мелкими, никому не интересными и житейски-бесполезными «проблемами» – рядом с Ротшильдами и Рокфеллерами, которые правят РЕАЛЬНО, а на эту возню плевать хотели…

Недавно банкир П.Авен, знающий всю адскую кухню изнутри, опубликовал во влиятельном "Форбс" свои мемуары про Б.Березовского:

«Америкой, — объяснял мне (т.е. Авену) Березовский, — на самом деле управляют семь или восемь семей… В основном, конечно, еврейских. Они собираются, я думаю, где-то раз в год и решают основные вопросы — кандидатура президента, ставки ФРС, вторжение в какой-нибудь Ирак. На самом деле решают именно они, а демократия — это разводка для лохов».



Потом он рассказал, что Америка большая и там всего хватает на семь или восемь семей, а Россия — маленькая и небогатая, поэтому они с Мишей решили рулить вдвоем (Ходорковского он, конечно, видел младшим партнером). Для этого и создается «ЮКОС — Сибнефть» — потенциально самая крупная компания России».

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А теперь СССР повержен, дело социализма повсюду растоптано – и Зверь ликует: его мимикрия под «демократию» сработала.

Они всегда знали, что политическое равенство несовместимо с экономическим неравенством.

Так, Томас Маколей, историк и член британского парламента, писал в середине XIX века, что «всеобщее избирательное право совершенно несовместимо с существованием цивилизации», ведь «…бедные воспользуются голосом, чтобы отобрать имущество у богатых, а бедных всегда больше».

Но Маколей исходил из того, что всеобщее избирательное право будет настоящим, а не в «обществе спектакля». И Маколей совершенно прав – если бедный может РЕАЛЬНО раскулачить богатого, то он непременно этим воспользуется. Другое дело – если он голосует «понарошку» и считают голоса, кому «положено»…

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А раз Зверь победил цивилизацию (мы понимаем её отнюдь не как Маколей[8]) – то круг замыкается, и века истории начинают восприниматься «альфа-самцами» Запада, как ошибка.

Если цивилизованный человек развёрнут в бесконечность, то зверь развёрнут в собственное эго, собственное нутро и занят постоянным самоублажением. Так возникает учение либертарианцев (они для либералов то же, что нацист для националиста) – о предельной (прежде всего экономической, но и гражданской тоже) свободе человека.

Но что такое предельная свобода ОДНОГО человека? Это предельное порабощение и бесправие ДРУГОГО. Если одному можно всё, то другому просто не останется ничего!

Либератарианцы, радуясь, что у капитализма есть будущее, умалчивают, что будущее это – звериное, зоологическое, доисторическое. И что посол мрачной антиутопии будущего в наши дни – Украина.

Она демонстрирует нам то, что завтра может случиться и с США, и с Россией, и со всем миром[9], если пойдём по скользкой дорожке «перестройки» и всех мерзостей её.

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И прекратите ухмыляться «алармизму»: нас ожидает полная и безусловная реставрация рабовладения, уже и законопроекты на этот счёт составлены, нам грозит возвращение на уровень Карфагена и Финикии начала исторических времён.

Для номинализма нет никаких проблем с переходом: ведь любое явление можно назвать любым словом! А если у вас рабами распоряжаются их «опекуны», не «рабовладельцы» – то, значит, всё в порядке!

[1] “Раб есть наилучший вид собственности и наиболее совершенное из всех орудий", – говорил Аристотель. Он же считал, что рабов должно быть много. Раб – instrumentum vocale – говорящее орудие – этот афоризм впервые сформулирован тоже Аристотелем.

[2] Поэтому номиналистов называют так же и «терминистами». Знаки, единственная реальность, уже у Оккама называются «терминами». Переименуй явление – и ты его изменишь…

[3] Уровень технологического развития НАСА не только в 60-е, но и сегодня не позволяет отправить человека на Луну. Доказательство – американцы бессильны в Космосе без поставок российских двигателей, даже в XXI веке. Отмечены отсутствие звёзд на фотографиях с поверхности Луны. Фотоплёнка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на Луне. Видны различные оптические аномалии на фотографиях. Снят развевающийся флаг в вакууме. Показывают ровную поверхность вместо кратеров, которые должны были образоваться в результате посадки лунных модулей от их двигателей.

[4] Демос в античности – вопреки распространённым мифам вовсе не народ. Демос – олигархия, примерно 20% граждан греческого полиса, имевших полноту прав гражданства и даже получавших за это пособие (оболы). 80% населения античной демократии полисного типа составляли метеки, не голосовавшие, неполноправные, и рабы – вовсе бесправные.

[5] Русское слово «народ» значительно шире греческого «демос», оно обозначает всех, кто «народился» – то есть всякий родившийся автоматически становится частью народа. При этом не важно, получил он гражданство или нет. Для демоса прежде всего имеет значение не факт рождения человеком, а получение гражданства.

[6] Колоссальный подарок сделали буржуям Маркс с Лениным. Они зачем-то подарили буржуям религию. Если бы не этот подарок, если бы наряду с советской наукой, советской культурой, была и советская религия(метафизика), отвечающая за вечные смыслы – тогда не было бы казённых терминов «социализм» и «капитализм». Было бы сразу всем видно: вот цивилизация, здесь человек живет, как положено человеку. А вот дикость, варварство, «каменные джунгли», в них человек живёт, как зверь…

[7] Вообразите, что вы распахали чужую землю, и вырастили на ней урожай. У вас нет статуса владельца участка. По закону, ваш урожай получит официальный владелец участка, а вы будете наказаны за самовольный захват. Тем более, если вы на чужом участке выстроите дом-самострой!

[8] Цель и смысл, а так же и механизм ЦИВИЛИЗАЦИИ, как таковой, во все века – заключён в приобщении человека к вечным ценностям (твари к нетварному, говоря церковным языком, товара к бесценному – говоря языком политэкономии). Цивилизация состоит в исторической необходимости для человечества вообще обрести космическое могущество в обладании самим собой и природным миром вокруг себя в органическом единстве нравственным законом.

[9] Может быть, это вообще заразно, какая-то украинская чума свиней? – спрашивает газета «Завтра» – Показали "ленинопад" на территории "незалежной" – и он превратился в "конфедератопад" на территории США. В Киеве убийства высокопоставленных лиц – и в Эр-Рияде награжденный орденом Украины король Саудовской Аравии внезапно начинает погром своих родственников, с арестами и внезапными смертями в катастрофах различного рода… ВСУ на Донбассе начинают массовые обстрелы населённых пунктов, подконтрольных ДНР, — и в Техасе, в небольшом городке Сандерленд Спрингс 26-летний военнослужащий ВВС США Девин Келли расстреливает в баптистском храме 26 участников богослужения… Вот и в Испании сторонники независимости Каталонии чуть майдан не устроили… Украина давит права национальных меньшинств, — и вскоре в США принцип свободы слова подвергается беспрецедентным ограничениям…