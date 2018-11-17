Запад: триумф тупика

Именно поэтому так мало внимания уделяется анализу исторических ошибок США: в целом бесперспективное общество не может дать уроков будущему. В нём не выделяют внутренних ошибок, потому что оно само по себе ошибка. Следовательно, там нет почвы отделять ошибочное от верного.

История СССР в ХХ веке и США в ХХ веке для аналитика, думающего о будущем, а не о прошлом, имеют существенную разницу. Колоссальные ошибки, допущенные советской практикой, нуждаются в тщательном анализе, по той причине, что это общество, имеющее перспективы на будущее. Это ошибки деятельных людей-созидателей, которым время противопоставило выжидательную «безошибочность» бездеятельности. История США в ХХ веке, грандиозная по масштабам и значению, не интересна для футурологии, потому что перед нами общество, очевидным образом лишённое перспективы развития. Победы США, интересные историкам, не интересны футурологам и аналитикам – как были бы неинтересны победы крокодила над десятком сожранных им египтологов. Скольких бы учёных ни проглотил нильский крокодил – он остаётся тем, чем и был: мезозойской примитивной гадиной, тупиковой ветвью животного мира.



Человек, обладающий даже зачаточными способностями к анализу, без труда расшифрует любую из тенденций американского, и в целом западного общества.

1. Наркотизация. Очевидный тренд десятилетий, упирающийся в грядущую всеобщую наркотизацию населения. Наркоманов всё больше и больше, в итоге ими станут все – и что это даст?



2. Деградация культуры[1] и образования[2]. Очевидный тренд десятилетий[3], упирающийся в грядущую всеобщую дебилизацию населения. Функционально неграмотных и нечитающих всё больше и больше, в итоге ими станут все – и что это даст?



3. Деградация демократических систем, выборного процесса, нарастание манипуляции сознанием и элементов «общества спектакля» – упирающаяся в полное и окончательное вырождение политической системы.



4. Рост числа маньяков-убийц, тех, кто расстреливает школы, церкви, или в подворотнях душит случайных прохожих. Очевидный тренд десятилетий[4], упирающийся в маниакализацию всей молодёжи[5]. Бессмысленной и беспричинной жестокости, террора всё больше и больше[6], в итоге они поглотят всё – и что это даст?



5. Деградация экономики, нарастающий отрыв труда от заработка, превращение труда из священнодействия пуританского некогда общества в удел неудачников.



Уровень жизни падает в странах запада 40 лет подряд, кризисы экономики всё чаще и всё жёстче[7], разрыв между сверхбогатством и нищетой нарастает всё острее[8]. Культ нетрудовых доходов сочетается с очевидной безнадёжностью честного труда, который не приносит теперь ничего, кроме профессиональных заболеваний. Когда эти процессы достигнут логического завершения – что это даст?



6. Демографически-прямое вымирание народов белой расы в либерально-рыночной среде, перезаселение мест их обитания представителями иных народов и рас. Ненависть к деторождению и разнузданный культ Содома – что это может дать в перспективе?



7. Психическая деградация населения[9], пандемия клинических и более мягких, социопсихических расстройств и заболеваний на Западе. Сумасшедших всё больше и больше[10], в развитии тенденции ими станут все – и что это даст?

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Перед нами общество, которое лишено будущего не в каком-то публицистическом, полемическом смысле, а в самом прямом и очевидном.

Оно деградирует цивилизационно, вырождается культурно, вымирает демографически, оно снизу доверху больно в самом грубом медицинском смысле, и физически, и психически.



Причём все тенденции указывают только на ухудшение ситуации, никакого улучшения не предполагают.

Крокодил, конечно, может съесть недотёпу-египтолога, полезшего купаться не в том месте, но от учёного в желудке крокодил, «победивший» соревнование за выживание, учёным не станет.

Ошибки советского развития, в том числе и роковые – являются ошибками восходящего развития. В этом и заключается ценность изучения советских ошибок, поскольку в целом речь идёт о цивилизационно-перспективной системе, нуждающейся в избавлении от контрпродуктивных примесей и случайных гримас истории.

Что касается США, то даже самые блестящие их тактические успехи не отменяют, а подчёркивают их стратегический тупик.

Можно выиграть для рабовладения битву, или десять битв, но нельзя выиграть для рабовладения историю.

То есть если в советской истории даже самые грубые ошибки продуктивны для анализа, то в американской – даже самые громкие победы не говорят ни о чём. Ни о чём, кроме нелинейности, зигзагообразности реальной истории человеческого прогресса.

Так Одиссей был уже у самой родной гавани – и по оплошности оказался выброшен вместе с кораблём к чёрту на кулички… Увы, так бывает. И не только в древних эпосах.

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В 1969 году американцы якобы высадились на Луне. Если они об этом наврали – то перед нами дегенеративная система. Если они действительно высаживались, то перед нами ещё более дегенеративная система. Ведь по итогам США свой секрет не раскрывают, но и лететь больше не хотят.



Если они действительно летали тогда, в далёком 1969 году, то что мешает им летать СЕЙЧАС? (где технология?)

Технологии либо не было никогда, либо США технологически деградировали (второе более вероятно, укладывается в общий тренд[11]). Вы можете считать прогрессивной систему, в которой технологии шагают… назад? К примеру, люди придумали какую-то технологию, и она стала настолько успешна, что от неё… отказались?

Я обращаюсь ко всем, кто ещё не потерял зачатков аналитического мышления: ну, продолжите мысленно тенденцию! Если они сегодня не могут повторить подвига своего Армстронга, то завтра они уже не смогут повторить и подвига своего Колумба, то есть лет через 20-30 это общество разучится переплывать океан. На Луну летать разучилось – дело за Атлантикой…

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В гуманитарной сфере Запад сегодня не может обозначить даже самых базовых своих приоритетов и жупелов. Он проектно и нравственно амбивалентен[12], то есть не имеет никаких общих принципов сверх сиюминутных интересов.

Он осуждает и одновременно поддерживает и ваххабитов, и фашизм, и террористов, и наёмников, и «право наций на самоопределение», и «территориальную целостность», и социал-демократию и социал-дарвинизм.

Как такое возможно? Да вот так: проекта собственного нет, ничего не строит, живёт одним днём. Вору какая разница, кто его укрыл от полиции – фашист или исламист, террорист или психопат? Укрыл – спасибо, сдал – враг, а кто ты по взглядам – не воровское дело разбирать. Как и нравственные вопросы – что есть добро вообще, что есть зло, как таковое…

Эта амбивалентность позиции США и Запада – ещё одно доказательство, что для них не существует завтрашнего дня ни в какой версии. Хочется одного: красиво и бездумно тусоваться, здесь и сейчас, сегодня и лично; что для этого подвернётся под руку, то и пустят в дело.

Такие же кадры Запад себе по всему миру отыскивает. Трудно мне было поверить, что «еврейцы» с «Эха Москвы» начнут славить организаторов Бабьего Яра! Однако ж вот, сподобился услышать!

Этим текущий гешефт дороже даже банального инстинкта самосохранения…

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Запад сегодня – это деинтеллектуализация, деиндустриализация и десоциализация. Представляется, что первые две тенденции запущены для успеха третьей.

То есть сперва боролись с социализмом, а это трудно в обществе людей умных, начитанных и высокотехнологичном. Ну, и решили для успеха главной борьбы снизить как уровень интеллекта, так и уровень производительных сил.

Придуркам ведь легче объяснить, что «хорошая жизнь» начнётся только после полного и окончательного торжества социальной несправедливости!

Но даже на уровне корнесловиц ясно, что декоммунизация приведёт к разрушению коммунальных систем[13], а десоциализация – к массовости асоциального поведения. А что ещё, по-вашему, могут дать декоммунизация и десоциализация?

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В итоге колоссальных усилий и затрат современного Запада возникает человек:

- слишком тупой, чтобы поддерживать современный ему уровень цивилизации;

- и при это лишённый базовых социальных табу, позволяющих людям жить вместе не поубивав друг друга.

Умственный распад идёт на Западе рука об руку с нравственной деградацией. Стираются (и очень стремительно) самые базовые различия между приличным и неприличным, допустимым и недопустимым, между достойным и позорным.

Возникает ситуация «нравственного помешательства» – когда вестернизированный человек не способен различать добро и зло, когда благородное и подлое смешиваются и взаимозамещаются. Формируется субкультура аномнии (моральной толерантности) – суть которой в том, что нормальным признаётся всё.

То есть любое поведение одинаково нормально и одинаково ненормально – в силу того, что безусловные нормы общественного бытия попросту отменены! Недостатка в иллюстрациях нет, этим полна вся пост-советская масс-культура, что у них, в Голливуде, что у наших подражателей.

И уже не на экране, а в жизни показала нам полную умственную и нравственную деградацию украинщина и её западные покровители.

Это уже не кино, а реальность, сошедшая с экранов! Украинщина символично обозначила собой место У КРАЯ пропасти, за которым начинается полная мгла исторического и физического небытия для человечества.

В условиях тотальной нравственной деградации люди начинают публично и с гордостью говорить такие слова, какие постеснялись бы и побоялись озвучивать даже в узком кругу нормального общества. И публично делать то, что раньше попытались бы скрыть хотя бы ради самосохранения.

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Можно долго говорить о бедствиях, которые обрушились на нас в 90-е или в текущий момент. Но статья не об этом. Нужно отделять цену вопроса от самого вопроса. Жертвы – цена вопроса. А в чём сам вопрос-то заключается? Что будет построено в итоге всех жертв и разрушений? Какой образ грядущего должен согревать в пути замерзающих десоветизаторов?

Так вот что поражает: полная и фундаментальная бессмысленность всего направления прозападных «реформ». Если бы на нас смотрели инопланетяне или далёкие потомки – они сочли бы эти «реформы» забавами членовредителей и законченных мазохистов. Для которых цель увечий и страданий – в самих страданиях.

Вот мы идём, идём, идём… через руины, по трупам, тратя на «великий переход» лучшие годы своей жизни, которые нам никто не вернёт. А что нас ждёт в конце пути? Само стратегическое целеполагание иррационально.

В чём цель цивилизации – если считать Запад светочем цивилизации? В том, чтобы люди меньше читали (а эту тенденцию отмечал в США ещё Рей Брэдбери[14])?



В том, чтобы люди употребляли больше наркотиков? В том, чтобы из поколения в поколение становились всё криминальнее?



В том, чтобы современные мегаполисы стали Содомом и Гоморрой, и закончили, как Содом и Гоморра? В том, чтобы все человеческие отношения пронизала плесень торгашеского цинизма?



В том, чтобы от нормального стабильного, гарантированного заработка всё больше людей переходило в прекариат – живущий случайными и разномастными заработками?

Ну это же маразм!

Хотя, погодите, вот кое-что нащупалось в этой трясине: «цель цивилизации – чтобы люди ели неограниченно много колбасы». Тупые, циничные психопаты, от каждого шажок до серийного маньяка – но при этом ведь обжоры, вы понимаете?

Но разум скажет нам (если мы намерены его слушать) что потребление колбасы, как и любое иное потребление, бывает трёх видов:

- Недостаточное.

- Нормальное.

- Чрезмерное.

Последняя форма потребления материальных благ – вовсе не благо. Она калечит человека и физически[15], и психически, содержит в себе целый спектр патологий от банального ожирения до психической омниофагии[16]. Как же можно считать обжорство целью цивилизации? Оно такая же «цель», как и невежество, или наркотизация!

Целью – очевидно же! – должно стать нормальное, а не чрезмерное потребление.

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В экономике нам нечему учится у Запада. Всему, чему он мог нас научить – он уже научил, что и привело нашу страну к экономическому коллапсу. Несомненно и сам он, в ядре своём, таким же коллапсом закончит, тут ведь лишь вопрос времени: периферия водоёма высыхает быстрее, центр, где глубже всего – медленнее. Но пересыхание касается всего водоёма, а не одного его залива.

Представьте, что вы приехали в санаторий. И вы хотите получать каждый день нормальный обед в столовой. А вам говорят: нет. Сегодня и завтра мы вообще вас кормить не будем, а послезавтра выставим для вас сразу 20 порций! А зачем мне их двадцать порций послезавтра? И как мне быть сегодня?

Мне нужен 1 обед в 1 день.

Мне не нужно 0 обедов в один день и 20 обедов в другой.

Это бред. Без обеда я останусь голодным, а 20 обедов просто не одолею.

То есть речь идёт о разумной достаточности гарантированного здорового потребления.

А не о безумной рыночной игре «от ноля до бесконечности», в которой проигрыш смертелен, а выигрыш бессмысленен!

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Смертопоклонничество должно было породить то, что оно и породило: субкультуру примата, архантропа, живущего в «гармонии» по формуле «я ничего не знаю, не умею, но мне ничего и не надо».

В итоге формируются поколения примитивнейших существ, чьи потребности и возможности сходятся на самых простых физиологически-чувственных наслаждениях.

От смертопоклонничества шаг до смерти: мертвец ничего не делает – но он и не стремится ничего сделать. Ноль его возможностей совпадает с нолём его желаний. Современный Запад – не продукт цивилизации, имеющей несколько ответвлений, в большинстве случаев обозначаемых мировыми конфессиями.

Он не продукт католической или протестантской ветви этой цивилизации, при всех обоснованных претензиях к этой ветви (оказавшейся тупиковым побегом).

Современный Запад с родимыми пятнами папизма и кальвинизма – в первую очередь всё же продукт смертопоклонничества. Продукт картины мира, в которой жизнь случайна, нелепа, бессмысленна, а потому и всякое действие в неё равно любому другому или бездействию.

Из этого чёрного источника, полагающего мир владением ловких мошенников – и вытекают современные деинтеллектуализация, деиндустриализация и десоциализация. У живого человека, настроенного жить и продолжать себя в потомках – стремления в корне иные, нежели у мертвеца, который замыкает на себе свой род, историю человечества и все материальные ресурсы.

Жизнь потому несовместима с современным Западом. А вот смерть ему к лицу.

[1] Около 60% американцев вообще не читают книг, а если и читают, то преимущественно детективы или порнографию.Лишь 11% американцев читают газеты полностью, а не только колонки юмористов и объявления.

[2] 44 млн. американцев не могут читать и записывать тексты на уровне 4 класса. Неграмотность в США достигла отметки в 20% населения и продолжает расти быстрыми темпами. Лишь 25% выпускников американской средней школы получают полноценное общее образование. Остальные никогда не изучали алгебры и тригонометрии, географии и иностранного языка, физики и химии, хотя получили необходимые в жизни знания и умения по личной гигиене, косметике, семейному бюджету и т.д.

[3] Журнал "National Geographic " выявил в ходе опроса, что более чем три четверти опрошенных не смогли найти на карте мира Японию. За последние 15-20 лет американские средства массовой информации на 70-80% сократили количество информации о событиях за рубежом.



Их аргумент: она все равно неинтересна, поскольку не касается американцев. 20% взрослых жителей Соединенных Штатов не могут назвать ни одной из стран Европы.



Среди американцев в возрасте от 18 до 24 лет каждый седьмой не может найти на карте собственную страну, каждый четвертый – показать Тихий океан. 95% выпускников колледжей допускают ошибки в написании слов, половина не умеет составить простое предложение. В целом же на сегодня средний уровень грамотности американцев уступает тому, что был в начале XX века.

[4] 2.10.2015 тогдашний президент США Барак Обама прокомментировал очередной инцидент в Орегоне, унесший жизни 15 человек. «Мы единственная развитая страна в мире, где массовые расстрелы происходят каждые несколько месяцев», – подчеркнул президент США.

[5] 69% жителей США ничуть не волнует насилие на телеэкранах и в кино. Это их развлекает, как они сообщили национальной службе соцопросов.

[6] Год от года совершённые в США злодеяния становятся всё более жестокими, изощрёнными и бессмысленными. "Самое пугающее заключается в том, что даже самым опытным следователям становится сложно определить мотивацию людей, совершивших насильственные преступления, – рассказывает тюремный психолог Скотт Джермэйд. – Всё чаще маньяки, садисты, убийцы и извращенцы обладают безукоризненными характеристиками. Поэтому предугадать, где, когда и с кем произойдёт несчастье – невозможно. Опасности подвержены все без исключения жители США".

К сожалению, современное общество начинает потихоньку привыкать к запредельной жестокости. Иногда новости о зверских убийствах и изнасилованиях не попадают даже на полосы региональных газет.



Большинство событий развивается по одной и той же схеме: жертву хоронят, преступнику дают пожизненный тюремный срок, после чего трагедия навсегда забывается. Интересный факт: о маньяках и массовых убийцах 60 – 90-х годов, вроде Эда Гейна, Джона Гэйси, Джеффри Дамера, Чарльза Мэнсона, Ричарда Рамиреса, Эрика Харриса и Диллана Клеболда (последние двое ответственны за Columbine High School Massacre) написаны сотни книг и сняты десятки фильмов.



Раньше они являлись вершиной человеческого зверства. Однако если бы любой преступник из этого списка орудовал в наше время, он бы такого внимания общественности не удостоился. Сегодня полиция чуть ли не ежедневно ловит дамеров, рамиресов и клеболдов.

[7] Ещё в 2012 году Глава Сбербанка РФ и экс-министр экономики Герман Греф по итогам Санкт-петербургского экономического форума комментировал: мне снятся сны о «XIX веке, когда бизнес-план, который передавался в банк для анализа, закладывал цену на пшеницу, которая была стабильна последние 50 лет, и можно было спокойно прогнозировать кэш-фло проекта на 50 лет вперед».



При этом он отметил, что сейчас, в период волатильности, подобное в принципе невозможно. "Сегодня, когда акции самой устойчивой "голубой фишки" в стране, под названием Сбербанк колотит на 5-6% в день при объеме торгов миллиард долларов США, то вообще задумываешься, в каком мире мы живем", – отметил он.

[8] В 2010 году разрыв между богатыми и бедными в США достиг рекордного значения на протяжении всей их (и мировой) истории. Наиболее преуспевающие 20 процентов американцев в минувшем году заработали почти половину всех доходов в стране, что в 14,5 раз больше объема средств, полученных наименее имущими 20 процентами.



Тенденция к расслоению американского общества стабильно существовала в последние 30 лет, но кризис ее значительно ускорил – богатые теперь быстрее богатеют, а бедные быстрее беднеют. В 2015 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявляет, что разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает расширяться. В 34 странах, входящих в организацию, 10% самых богатых их жителей зарабатывают почти в 10 раз больше, чем 10% самых бедных.

[9] Уже сегодня существует три веских причины усомниться в психическом здоровье жителей Соединённых Штатов.



Во-первых, число заключённых увеличивается пугающими темпами. Сегодня уже каждый 75-й американец находится за решёткой. При всём при этом судьи стараются руководствоваться неофициальной инструкцией: изолировать только самых опасных для общества злодеев (всем остальным – условные сроки, домашние аресты и т. п.). Такой подход помогает сэкономить средства на содержание исправительных учреждений.

Во-вторых, число получателей социальных пособий в настоящее время составляет 100 миллионов человек. Теоретически государственная поддержка должна сдерживать нуждающихся от совершения преступлений. На практике, однако, льготники обладают большим количеством свободного времени. Если взглянуть на статистику, то станет очевидно: именно безделье является одной из главных причин злодеяний. Сила воли, чувство ответственности и уровень дисциплины быстро испаряются, что приводит к необратимым психическим расстройствам. Это факт собственной американской статистики.

В-третьих, прибыль фармацевтических компаний США в прошлом году достигла рекордной отметки. Самые большие деньги корпорации делают на болеутоляющих лекарствах и антидепрессантах – таблетках, вызывающих наиболее сильную психическую зависимость.

Здесь стоит вспомнить о докладах Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за последние три года. Если их внимательно проанализировать, то возникнет впечатление, что нормальных людей в Соединённых Штатах попросту нет.

[10] В Британии каждый третий подросток страдает психическими расстройствами – сообщила в 2018 году британская благотворительная организация Action for Children. Исполнительный директор благотворительной организации Action for Children Джулия Бентли предположила, что это можно объяснить негативной атмосферой в семье, давлением, с которым дети сталкиваются в школе, или чувством тревоги насчёт будущего страны.

[11] В 1969 году были такие технологии и деньги были, чтобы слетать на Луну, обратно, компьютеры были, чтобы просчитать все риски полёта, чтобы создать материалы, модули, зонды, роверы, а сейчас возможностей- резко нет?! Но ведь они же и самолёты, и ледоколы делать разучились – про которые уж точно известно, что раньше они их делать умели.

[12] Амбивалентность (от лат. ambo — «оба» и лат. valentia — «сила») — двойственность (расщепление) отношения к чему-либо, в особенности — двойственность переживания, выражающаяся в том, что один и тот же объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства.

[13] Жители пост-советских бантустанов уже на своей шкуре ощутили, что декоммунизация – это, в первую очередь, отключение коммунальных услуг – воды, отопления, электричества и т.п.

[14] «Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы, от Эсхила до Юджина О'Нила, записался всего один студент». Факт, подтолкнувший в 1966 году Брэдбери к написанию антиутопии романа «451 градус по Фаренгейту».

[15] Американские медики констатируют увеличение числа детей, имеющих избыточный вес. Сейчас это каждый третий ребенок в стране. Темпы детского ожирения растут несмотря на системные меры борьбы с недугом, предпринимаемые в последние годы, пишет журнал Obesity.



Проведенное в США в 2013-2014 годах Национальное исследование здоровья и питания показало, что 33,4% американских детей в возрасте от 2 до 19 лет имели избыточный вес. При этом ожирением страдало 17,4% из них. Эти показатели свидетельствуют о росте числа страдающих от избыточного веса детей по сравнению с периодами до 1999 года, отмечают медики.

[16] Омниофагия – психическое расстройство, связанное с ненасытностью поглощения, обогащения, стаскивания к себе богатств, ресурсов и активов.





А. Леонидов

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