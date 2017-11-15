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Производство опиума в Афганистане 1994-2017

16:08. 15 ноября 2017 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:


Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью выпустило объемный доклад о состоянии борьбы с наркотиками в Афганистане, который является крупнейшим экспортером героина в мире, значительную часть из которого потребляют в России. Исследование отмечает, что в 2017 году наблюдается устойчивый рост посевный площадей опиумного мака, что обеспечивает пиковые значения по производству героина, чем занимаются тысячи лабораторий на территории Афганистана.
Представленный график отлично показывает, что реальные усилия по сокращению производства наркотиков в Афганистане предпринимал только Талибан, в обмен на частичное международное признание. Как раз после этого и последовала иностранная интервенция, в результате чего за 16 лет площадь посевов опиумного мака выросла с 8000 до 328 000, что наглядно иллюстрирует уровень "борьбы с наркотиками" США и местного марионеточного правительства.

Сам доклад помимо удручающих выводов, содержит много полезной статистической информации – разбивка производства и посевов по провинциям, темпы роста в отдельных провинциях и регионах, привязка к демографическому составу провинций, колебания цен на сырье и т.д.


Стоимость опиума в провинциях Кандагар и Нанганхар. Опять же обращает на себя внимание резкий пик 2001 года связанный с сворачиванием Талибаном производства наркотиков. После начала интервенции, цена на сырье резко пополза вниз.


Общее колебание цены за тонну. Опять же виден характерный пик в 2001 году.

По "счастливому" стечению обстоятельств, очередной рост посевный площадей и производства героина совпал с усилением позиций ИГИЛ в Афганистане.

http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan_opium_survey_2017_cult_prod_web.pdf – скачать доклад

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: афганистан, ИГИЛ, наркотики, США, талибан
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