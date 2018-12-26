25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан

Источник: tvzvezda.ru

В той далекой уже афганской войне, которая началась 37 лет назад, мы не победили, но и не проиграли. Задачи завоевать Афганистан не было. Только, как тогда это называлось, речь шла о выполнении интернационального долга.



В той далекой уже афганской войне, которая началась 37 лет назад, мы не победили, но и не проиграли. Задачи завоевать Афганистан не было. Только, как тогда это называлось, речь шла о выполнении интернационального долга. Наша армия получила огромный боевой опыт, который потом использовался, да и используется сейчас. В Афгане прошли становление и многие российские военачальники, на той войне родился подвиг солдат и офицеров. И память – осталась.

12 декабря 1979 года руководством СССР было принято решение о вводе в Афганистан советских войск. И уже утром 25 декабря на Кабульском аэродроме высадились десантники 350-го гвардейского парашютно-десантного под командованием подполковника Георгия Шпака.

Перед частями Ограниченного контингента советских войск была поставлена задача по охране важных промышленных предприятий, объектов инфраструктуры. Предполагалось высвободить подразделения афганской армии, чтобы они могли более активно действовать против отрядов вооруженной оппозиции. Однако, реальность оказалось намного сложней: наши войска были вынуждены вести боевые действия, а Советский Союз оказался втянутым в самую настоящую войну, которая продолжалась почти 10 лет. Потери советских войск в кровопролитной афганской войне составили почти 15 тысяч человек.

Ввод советских войск в Афганистан был вызван несколькими объективными причинами. Во-первых, это оказание интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан в решение внутренних проблем. Существовала опасность прихода к власти исламской оппозиции и, как следствие, – перенос вооруженной борьбы на территорию среднеазиатских республик СССР.

Во-вторых, необходимо было не допустить усиления на наших южных границах США и НАТО, которые вооружали исламскую оппозицию и желали переноса военных действий в Среднюю Азию. По данным одной из кувейтских газет, моджахедов обучали 844 китайских специалистов, 619 – французских, 289 – американских, 272 – пакистанских, 56 – немецких, 22 – английских. Были среди них и инструктора из Бельгии, Австралии, Турции, Испании, Италии и других стран. Фактически в Афганистане против советских войск воевало 55 государств.

В-третьих, ещё одна причина ввода армии – это наркотрафик. Афганистан занимал второе место в мире по производству опиума, который через среднеазиатские республики поступал российские города и в Европу.

Нельзя было не учитывать и того обстоятельства, что Пекин активно пытался разыграть афганскую карту. Нельзя было допустить усиления Китая на наших южных границах, который немало сделал для исламской оппозиции. СССР имел с Китаем протяженную границу, которая стала линией противостояния, а нередко и линией фронта. Поэтому руководство СССР не желало удлинения этой линии.

Еще одна немаловажная причина – защита и продолжение строительства объектов народного хозяйства. С помощью СССР в Афганистане было построено более 200 промышленных объектов, в том числе, ГЭС, газопровод, аэродромы, домостроительный комбинат, асфальтобетонный завод, автодорога и туннель Саланг и многое другое. В Кабуле был выстроен целый советский микрорайон.

Жители среднеазиатских республик наверняка помнят постоянные нападения бандитов и террористов на наши заставы и пограничные наряды, на колхозы с целью грабежа и угона скота, захват и увод наших людей в плен, убийства партийных работников.

Иными словами, причин для ввода советских войск в Афганистан было предостаточно. Здесь уместно привести слова последнего командующего 40-й армией генерал-полковника Бориса Громова: «Вхождение в Афганистан для нашей страны было необходимо. Это не личная прихоть советского руководства и не авантюра. Нельзя рассматривать причины этой войны обособленно друг от друга. Их надо рассматривать комплексно, не предвзято, на основе документов и свидетельств участников. Имея перечисленные причины, задаемся вопросом, должен ли был СССР сидеть сложа руки и дать исламской оппозиции свергнуть просоветский режим? И это при том, что население трех республик, граничащих с Афганистаном, исповедовали ислам. Свержение советского режима в пользу ислама было опасным примером».

Сейчас в Москве проживает более 20 тысяч участников боевых действий в Афганистане. Ветеранские организации афганцев проводят большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, оказывают помощь участникам боевых действий в Афганистане, получивших ранения, по их социальной и медицинской реабилитации.

Также стало доброй традицией 25 декабря собираться на Поклонной горе около памятника воинам-интернационалистам. Так и в это воскресенье по инициативе Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников Содружества и Московского объединения организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов состоится встреча ветеранов боевых действий, посвящённая 37-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.

В торжественном мероприятии примут участие командующий 40-й армией, генерал армии В.Ф. Ермаков, председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов А.М. Ковалев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ф.А. Клинцевич, командующий ВДВ (1996—2003 гг.) генерал-полковник Г.И. Шпак.

Участники митинга возложат цветы к памятнику. Затем состоится прохождение Почетного караула комендатуры г. Москвы, воспитанников кадетских корпусов и воинов-интернационалистов. После окончания мероприятия участники встречи отведают «солдатской каши».

Источник: nstarikov.ru