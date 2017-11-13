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В России создан новый процессор. И не только (Время-вперёд! #267)

09:33. 13 ноября 2017 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

В России создан новый процессор для систем компьютерного зрения. Это открывает перед нами доступ на мировые рынки высокотехнологичной продукции. Но это лишь одна новость из выпуска. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

время-вперёд.рф

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/YRJq9Ud44Us

Сайт производителя лодок “Мефодий”: http://lodki.mefodiy.com/

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

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Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
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Источник: www.youtube.com

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