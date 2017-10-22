Бюджетный «Эльбрус»: МЦСТ разработает многокристальный процессор

Новый процессор объединит в одной микросхеме «Эльбрус-1С+» и КПИ-2.

Информационный портал CNews сообщает, что создатели «Эльбруса» приступили к разработке многокристального процессора для «тонких клиентов, дешевых ноутбуков и встраиваемых систем». Новый проект призван объединить в одной микросхеме процессор «Эльбрус-1С+» и контроллер периферийных интерфейсов КПИ-2.

В рамках международной конференции «Микроэлектрониака 2017», прошедшей в Крыму, Антон Воробьев и Игнат Бычков ( которые, судя по их почте, указанной в материалах форума, и по логотипу, обозначенному в презентации, являются сотрудниками компании МЦСТ) представили проект уникального для отечественной микроэлектроники процессора. Стоит отметить, что авторы разработки в более ранних публикациях значились как специалисты Института электронных управляющих машин имени И. С. Брука. Напомним, именно МЦСТ и ИНЭУМ являются соразработчиками отечественных процессоров «Эльбрус».

Авторы данного проекта считают, что новый многокристальный процессор, в состав которого войдет «Эльбрус-1С+», будет иметь широкое применение в производстве ЭВМ, которая переносит все или большую часть задач по обработке информации на сервер, либо при выпуске бюджетных ноутбуков.

Основные характеристики нового процессора были представлены в презентации.

«В частности интерфейсы многокристального микропроцессора включат один канал памяти DRAM DDR3-1600 ECC, выход VGA, два выхода HDMI, выход LCD (LVDS), три контроллера сетевого интерфейса Ethernet 1 Гбит/с, два контроллера интерфейса шины PCI Express 2.0, четыре выхода дискового интерфейса SATA-3, SD host, контроллер звукового интерфейса Intel HDA, четыре выхода последовательного интерфейса USB 2.0, два контроллера последовательного интерфейса RS-232/485, шину PCI 66 МГц, отладочные выводы GPIO, контроллер последовательных интерфейсов SPI и I2C», – сообщает издание CNews.

Материал подготовил Сергей Перелесов

1,5 трлн операций в секунду: на базе «Эльбруса» создадут мощный процессор

Новый российский процессор станет конкурентом CPU терафлопного диапазона производства Intel, IBM, Hewlett Packard.

Информационный портал «Военное.рф» сообщает, что Министерство промышленности и торговли намерена создать отечественный микропроцессор производительностью 1,5 терафлопс (1,5 трлн вычислений за 1 секунду). Наиболее вероятным исполнителем государственного заказа является компания МЦСТ (разработчик семейства процессоров «Эльбрус»).

Техническое задание предполагает создание до 2021-го года 16-ядерного микропроцессора (МП), способного заменить импортные аналоги.

«МП предназначен для универсальной и специализированной обработки информации с производительностью терафлопного и петафлопного диапазонов в образцах вооружений, военной и специальной техники и в промышленных системах», – говорится материалах ОКР.

При этом компания-разработчик должна за это время не только представить опытные образцы, но и наладить серийное производство МП. Кроме того, ключевым требованием заказа является программная совместимость с процессорами «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ» на уровне двоичных кодов без перетрансляции, на практике это означает, что заниматься проектом будет компания-разработчик, то есть МЦСТ.

Помощник генерального директора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин сообщил корреспондентам издания, что компания действительно примет участие в конкурсе Минпромторга. И судя по тому, что микросхемы такой сложности в России еще не разрабатывались, сотрудники московского центра могут приступать к разработке. Кроме того, представитель предприятия отметил, что новый процессор составит конкуренцию CPU терафлопного диапазона производства Intel, IBM, Hewlett Packard.

Материал подготовил Сергей Перелесов

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Источник: nnm.me