Справедливость – это НЕ когда всем поровну. Виктор Ефимов
Как остановить вырождение человечества?
Профессор, концептуальный аналитик Виктор Ефимов размышляет о том, что такое справедливость и каким должно быть справедливое общество? Успешна ли господствующая библейская концепция управления? Возможно ли всеобщее равенство? Почему счастья не хватает на всех? Для чего существует человечество? На чём базируются русская цивилизация и русская национальная идея? Какой должна быть альтернативная система мироустройства? Почему простые люди понимают сегодня больше, чем те, кто оказался у руля? Есть ли у человеческой цивилизации шанс на спасение?==========================================================================
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai