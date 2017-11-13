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Справедливость – это НЕ когда всем поровну. Виктор Ефимов

14:02. 13 ноября 2017 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:

Как остановить вырождение человечества?

Профессор, концептуальный аналитик Виктор Ефимов размышляет о том, что такое справедливость и каким должно быть справедливое общество? Успешна ли господствующая библейская концепция управления? Возможно ли всеобщее равенство? Почему счастья не хватает на всех? Для чего существует человечество? На чём базируются русская цивилизация и русская национальная идея? Какой должна быть альтернативная система мироустройства? Почему простые люди понимают сегодня больше, чем те, кто оказался у руля? Есть ли у человеческой цивилизации шанс на спасение?

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Ефимов Виктор Алексеевич (Видеолекции)

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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Система взглядов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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