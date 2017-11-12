Русский «Медведь»: ядерный бомбардировщик Ту-95 за 60 секунд

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями — тогда только они обеспечивали дальность полета в 12 000 километров. Столько было необходимо, чтобы в случае войны «доставить» ядерные заряды до США. Соосные винты с противоположным вращением были нужны, чтобы в случае использования одного винта его диаметр составил бы 7 метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.



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Источник: www.youtube.com