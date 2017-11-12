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Русский «Медведь»: ядерный бомбардировщик Ту-95 за 60 секунд

10:10. 12 ноября 2017 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями — тогда только они обеспечивали дальность полета в 12 000 километров. Столько было необходимо, чтобы в случае войны «доставить» ядерные заряды до США. Соосные винты с противоположным вращением были нужны, чтобы в случае использования одного винта его диаметр составил бы 7 метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…

Источник: www.youtube.com

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