Главная » Вооруженные силы, Творчество

Россия отработала ядерный удар по США: встреча русских «Медведей» и американских «Рапторов» (ФОТО, ВИДЕО)

06:02. 11 июня 2020 178 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Россия отработала ядерный удар по США: встреча русских «Медведей» и американских «Рапторов» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС «Медведь» отработали удар по США, взбодрив американские силы противовоздушной обороны. Таким образом наши военные ответили на недавнюю враждебную акцию Пентагона, когда истребителям ВКС РФ пришлось отгонять бомбардировщики B-1B от черноморских границ нашей страны.

В среду командование воздушно-космической обороны Северной Америки обнародовало кадры перехвата и сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95МС истребителями F-22 Raptor ВВС США в зоне действия ПВО Аляски.

В заявлении объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады NORAD сообщается, что истребители F-22 Raptor вместе с самолётом-заправщиком KC-135 Stratotanker и самолётом раннего предупреждения и контроля Е-3 сопроводили группу российских военных самолётов вблизи Аляски.

Первая группа самолётов приблизилась к побережью США на 20 морских миль, она состояла из двух стратегических ракетоносцев Ту-95 МС, истребителей Су-35С и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У.

Вторая группа: два Ту-95 МС и один А-50У прошли в 32 морских милях от побережья Аляски.

Днём 10 июня в Министерстве обороны РФ рассказали, что российская дальняя авиация выполнила плановый 11-часовой полёт: 4 стратегических ракетоносца Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») прошли над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

В военном ведомстве сообщили детали операции:

 «Взлёт осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США»,  — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что лётчики российской дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

«В мае этого года самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США пять раз выполняли полеты вдоль границ Российской Федерации», — напомнили в отечественном военном ведомстве.

Читайте также: В Сирии нанесён удар по турецким войскам: ВКС России или боевики? (+ВИДЕО, ФОТО)

Россия отработала ядерный удар по США: встреча русских «Медведей» и американских «Рапторов» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1591804738

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Война с США: вчера, сегодня, завтра и ее возможные сценарии
... прекрасно раскусил американский замысел. На встрече с президентом Трумэном, глава Белого... мир перед угрозой обмена ядерными ударами между Россией и США. На следующий день президент.... Все мыслимые решения должны быть отработаны заранее, сведены в систему и...
Мифы США. "Ревущие коровы" советского ВМФ
... высказывания постоянно встречаются в российских...конвенциональными торпедами или ядерным ударом. Интересно отметить,... преследование и отработать условное уничтожение.... сотрудничества между Россией и Великобританией,... гидроакустической разведки США, была ниже...
Россия разрывает «петлю анаконды»
... политика США совершила голливудский разворот. Джордж Буш приехал на встречу с ... Каспия, но в обоих случаях Россия отработала так, что у Вашингтона просто... опасных с точки зрения ракетно-ядерного удара регионов мира, рассматривалась американцами как...
Новости России и Крыма. Сегодня 22 марта 2015
...Переговоры по иранской ядерной проблеме продолжатся ... Китая и России возобновят встречи с представителями... в отношении России, нанесли удар по российскому ...учения личный состав отработал задачи маневренной и... России способен пошатнуть господство США. «У США...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 апреля 2018
...может серьёзно осложнить его встречу с корейским лидером. ... нападите, мы ведь можем ядерный удар по Лос-Анджелесу нанести», ...отработала неплохо.3. Никакого химического оружия в Сирии нет и атака США...Colonel Cassad): Удар США по Сирии и ответ России В Алеппо...
ОТ РАЯ ДО КРЫМА: КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
...свои правила игры или встречая различные формы противодействия.... землями, были обязаны отработать в поместье весь годовой... рабства в США; — 1867 год – продажа Россией США Аляски и... неминуемо уничтожены нашим ракетно-ядерным «ударом возмездия. г. Севастополь,...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)