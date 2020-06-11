Россия отработала ядерный удар по США: встреча русских «Медведей» и американских «Рапторов» (ФОТО, ВИДЕО)

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС «Медведь» отработали удар по США, взбодрив американские силы противовоздушной обороны. Таким образом наши военные ответили на недавнюю враждебную акцию Пентагона, когда истребителям ВКС РФ пришлось отгонять бомбардировщики B-1B от черноморских границ нашей страны.

В среду командование воздушно-космической обороны Северной Америки обнародовало кадры перехвата и сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95МС истребителями F-22 Raptor ВВС США в зоне действия ПВО Аляски.

В заявлении объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады NORAD сообщается, что истребители F-22 Raptor вместе с самолётом-заправщиком KC-135 Stratotanker и самолётом раннего предупреждения и контроля Е-3 сопроводили группу российских военных самолётов вблизи Аляски.

Первая группа самолётов приблизилась к побережью США на 20 морских миль, она состояла из двух стратегических ракетоносцев Ту-95 МС, истребителей Су-35С и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У.

Вторая группа: два Ту-95 МС и один А-50У прошли в 32 морских милях от побережья Аляски.

Днём 10 июня в Министерстве обороны РФ рассказали, что российская дальняя авиация выполнила плановый 11-часовой полёт: 4 стратегических ракетоносца Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») прошли над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

В военном ведомстве сообщили детали операции:

«Взлёт осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что лётчики российской дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

«В мае этого года самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США пять раз выполняли полеты вдоль границ Российской Федерации», — напомнили в отечественном военном ведомстве.

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