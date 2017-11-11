К вопросу о потерях технической документации в США в связи с луносрачем

Одним из главных "разоблачений" в луносраче обычно используют тот довод, что в США оказалась утеряна техническая документация на производство ракет "Сатурн". И что США больше не могут их производить, а значит…..не было полётов на Луну.

Но пикантность ситуации в том, что утеря технической документации для США скорее правило, чем исключение.

Потому что кроме утери документации на ракеты "Сатурн" они умудрились утерять (а значит и "утерять" возможность производить сами изделия) документацию на двигатели для В-52. Последнюю партию этих самолётов произвели в далёком 1962 году, 55 лет назад. Последнюю модернизацию часть из них проходила где-то ещё до развала СССР, то есть свыше 25 лет назад.

Двигатели Pratt&Whitney J57-PW-19W и J57-PW-43 для этих самолётов не производятся с 1970 года, запчастей к ним нет и не будет, даже технологическая документация утеряна. От безнадеги существовал вариант ремоторизации B-52 на моторы от Боинг-747, но ВПК США это дело не осилил.

B-52

Более подробно о состоянии американских ВВС можно прочитать, например, здесь.topru.org/29185/amerikanska…

В танкостроении США дела обстоят не лучшим образом. Вместо того чтобы противопоставлять российским Т-90АМ и «Арматам» свои перспективные наработки, армия США «модернизирует» свои «Абрамсы» странным образом. В результате получаются монстры типа М60-120s «Паттон-4».

Поясним, «Паттон-4» – это когда на корпус старенького М60А3 «Паттон-3» приваривают башню от Абрамса. Обходится эта операция, кстати, в 1,9 миллиона долларов – за эти деньги вполне можно купить целиком экспортный вариант Т-90 ранних модификаций (это к вопросу о превосходстве американского военного бюджета).

Вроде бы, зачем США какие-то странные «Паттон-4», если у них есть порядка 8 тысяч «Абрамсов»? Дело в том, что турбины AGT-1500 для «Абрамсов» производства компании «Лайкоминг» также более не производятся и не могут быть возобновлены в производстве по причине УТЕРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, в то время как дизеля на 1200 лошадиных сил ещё доступны. Эти дизеля слабоваты для корпуса М1 и плохо в него вписываются, а вот для несколько более компактного и легкого М60 при увеличении высоты моторного отсека их хватает. То есть новых «Абрамсов» уже не будет, а при истощении ресурса моторов существующих они просто будут выбывать из обращения. Поэтому и приходится хитрить с созданием химерных «Паттон-4».

«Паттон-4»

Опять же, более подробно об этой проблеме можно посмотреть по ссылке.https://news-front.info/201…

И так далее…..

Получается картина маслом — утеря технической документации носит в США хронический характер, а не только связана с полётами на Луну.

И уж совсем можно этот пример привести к истории — всякого рода новохрнологов и прочих любителей альтернативной истории почему-то удивляет тот факт, что после античного взлёта наступили "тёмные века", когда оказались утеряны античные технологии, и Ойкумена погрузилась в варварство.

Но позвольте, господа, если мы с вами наблюдаем утерю высоких технологий в информационную эпоху 21 века, то почему следует удивляться потере технологий на исходе античности?

Я не хочу разводить тут новый и очередной луносрач. Я просто обратил внимание на то, что утеря тех или иных технологий носит постоянный и хронический характер. И в этом нет ничего конспирологического.

Источник: nnm.me