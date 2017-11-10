С какой целью Польша примеряет роль «адвоката» Украины?

Витольд Ващиковский, глава МИД Польши, прогнозирует наступление «настоящих проблем» для Украины по причине неразумной политики Киева. Но не все так плохо: Варшава готова оказать помощь и содействие в непростом деле налаживания отношений Украины с Европой.

«У нас все еще есть терпение, но другие европейские страны, например, Венгрия и Румыния, уже открыто высказываются против интересов Украины. В декабре не состоится встреча комиссии НАТО — Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии. Вместо этого пройдет встреча с Грузией».

Насчет терпения, Ващиковский, конечно немного приукрасил. Его осталось не так уж и много. Поляки нетерпимо относятся к желанию Киева приравнять бойцов Украинской повстанческой армией к Армии Крайовой.

Герои и бандеровцы не стоят на одной доске? А были ли герои в АК?

Ведь бандеровцы не были единственными палачами в регионе. Армия Крайова в этом плане тоже добилась «впечатляющих» результатов, уничтожая всех «неполяков». Управляли Армией из Лондона, а что касается связей с гитлеровцами, то тут отличились и бойцы УПА, и «защитники» АК. Просто бандеровцы убивали во имя Украины, аковцы же уничтожали людей во имя моноэтничной Польши. Русских и евреев, к слову, убивали с удовольствием и те, и другие. И, правда, где отличие между ними?

Партизаны и подпольщики из Армии Крайовой сотрудничали с немецкими оккупантами, начиная с 1943 года, причем весьма успешно. Дело доходило до того, что советские зафронтовые и диверсионные группы на польской территории, как писал нарком госбезопасности СССР В.Н. Меркулов, изображали из себя немцев, чтобы обезопасить себя от отрядов АК.

Интересно и другое: осенью 1944 года, когда в результате неудачного восстания в Варшаве немцами были уничтожены сотни тысяч горожан и разрушена польская столица, в Армии Крайовой распространили ПРИКАЗ о прекращении активных действий против гитлеровцев. Нарушителей приказа карали по законам военного времени. Сами же аковцы были прикрыты приказом Гиммлера, который запрещал карать смертью бойцов АК.

Сколько же общего между Польшей и Украиной, если порыться в истории.

Не зря Варшава примеряет на себя роль адвоката Украины. Странно, что при этом осуждает действия бандеровцев, ведь бойцы АК, которых польское руководство пытается выдать за символ героизма и самопожертвования на благо отечества, оказались бандитами и убийцами мирных людей. Отметились они после окончания Второй мировой войны в Западной Белоруссии и Полесье, грабя и убивая простых жителей, нападая на военнослужащих СА, сотрудников МВД и НКВД. Не герои, а просто псы.

И как же Варшава намерена «помогать» Киеву, если между странами возникло напряжение после обсуждения событий Волынской резни? Анджей Дуда даже заявил, что украинские политики, имеющие антипольские взгляды, не должны занимать высшие государственные должности. Мало Киеву диктата из Вашингтона, теперь ими желают «порулить» еще и поляки?

Несомненно, только одно: «реальные проблемы» Украину ждут. Правда, они просто дополнят уже имеющиеся, не став откровением для властей в Киеве. Петр Порошенко со своими коллегами ведь не замечает нарушений международного права и прав человека, когда соглашается с принятием того или иного законопроекта. Реформа образования тому яркий пример. Венгрии это не понравилось, и нате вам вето. Как собирается исправлять ситуацию польский МИД тоже неясно. Слова, одни лишь слова…