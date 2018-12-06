Новости Украины и Новороссии 06 декабря 2018

Одесский журналист Юрий Ткачёв на страницах личного блога в соцсети развенчивает самый популярный среди украинцев миф.

Самый популярный украинский миф: «страна у нас богатая, но все деньги разворовывают, и поэтому мы живём бедно; устраним коррупцию — заживём как в Германии, ну или хотя бы как в Польше».

Это бред, чушь и дичь.

Возможно, Украина и была очень богатой страной. Но это было давно. Сейчас Украина даже не бедная, а нищая. ВВП около 100 миллиардов долларов в год — это даже не смешно. В смысле, это вообще не деньги. В пересчёте на душу населения мы — между Лаосом и Гондурасом.

Т.е. никакой перестановкой кроватей в борделе и заменой петь на юль делу не поможешь. Всё гораздо, гораздо сложнее.

Мне не верят. Говорят: да ладно, в магазинах, мол, не протолкнуться, машины вот какие дорогие на улицах…

А это всё потому, что у нас совершенно безумная система распределения национального дохода. Хилая наша экономика работает исключительно на бытовое потребление, т. е., грубо говоря, на унитаз.

Все эти ваши «магазины» и «машины» — это следствие того, что мы (как государство, как система) не тратим нужного количества денег на важные вещи.

Банальный пример. В 2017 году на строительство и ремонт дорог в Украине из госбюджета выделили 15 миллиардов гривен. И это типа было овердохера.

Но в России в том же 2017 году на строительство дорог выделили 700 миллиардов рублей. Во сколько это раз больше получается? В 20 где-то, да? А ВВП России больше ВВП Украины лишь в 14 раз.

И в результате в 50 километрах от Одессы вы можете заехать на такую «дорогу», что проще по полю объехать. А в распутицу у нас в населённые пункты хлеб на гусеничных вездеходах завозят, и я не преувеличиваю.

Ну и вот потому, что мы очень мало тратим на инфраструктуру, на науку, на все такие вещи, нам относительно больше остаётся на унитаз. А так как на самом деле это реально большие деньги, то и в унитазе получается жирно и на вид благополучно. Но проблема в том, что долго так продолжаться не может. Страна изнашивается. Рано или поздно придётся начать тратить как надо. А у нас попросту нет столько, чтобы мы могли тратить как надо. Тем более что мы привыкли всё прожирать, а тут придётся сесть реально на голодный паёк.

Про то, что все деньги стырили олигархи, — тоже неправда.

Точнее, нет, правда. Они их стырили. Но проблема в том, что и стыренное — тоже копейки. Если мы сложим состояния ВСЕХ украинских олигархов из отечественного топ-10, то это будет меньше состояния КАЖДОГО фигуранта соответствующего российского топа. В смысле, наши олигархи богаты лишь по сравнению с нами самими. А по сравнению с другими олигархами они тоже нищие. И даже если мы предположим, что завтра мы отобрали у олигархов все их деньги, то это тоже ничего не решит.

Или вот тоже. «Заживём как в Польше», ага. Знаете, сколько денег из бюджета ЕС Польша получает? К примеру, в 2014 году — 17 миллиардов евро, т. е. где-то 20 миллиардов долларов. И так — с 90-х. Так что то, что вы видите в Польше, — это не результат каких-то там супердостижений польского правительства. Это тупо европейские деньги.

Которые Украине в любом раскладе никто не даст. Просто потому, что их уже отдали Польше.

И так далее.

Хватит уже, пожалуйста, тешить себя мыслями, что надо только усадить себе на загривок правильное мурло — и всё сразу же процветёт. Не-а. Не процветёт. Нет простых решений. Может, раньше и были, но закончились.

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