Новости Украины и Новороссии 06 декабря 2018
- 10:13 Украина закупит у Канады снайперские винтовки.
- 09:15 «Украина — богатая страна»: развенчиваем мифы.
- 06:23 Готов сдаться России, — глава ВМС Украины.
- 06:00 Украина: Пир во время войны.
- 02:08 Пропагандисты в рот.
- 01:40 Прилепин рассказал, почему больше не воюет на Донбассе.
- 00:25 «Слабоумного» Климкина, похваставшегося «Старбаксом» в штаб-квартире НАТО, жёстко высмеяли в Сети.
- Вчера 22:20 МИД Украины назвал нецелесообразным продление договора о дружбе с Россией.
Украина закупит у Канады снайперские винтовки
Украина находится на завершающем этапе приобретения канадских снайперских винтовок.
Об этом во время слушаний в Постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
«После решения Канады внести Украину в Контрольный список стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, несколько канадских компаний воспользовались новыми возможностями в Украине.
Как уже стало известно, мы приближаемся к закрытию сделки на поставку снайперских винтовок», — сказал Шевченко.
В то же время он выразил убеждение, что Канаде и Украине «следует рассмотреть больше путей сотрудничества».
«Прямые поставки от канадских компаний правительству Украины — это прекрасно, но мы можем пойти дальше. Мы бы хотели, чтобы Канада видела в этом необходимую и выгодную совместную инвестицию. Это поможет нам защищать Европу, а канадским компаниям — получить справедливую долю рынка», — считает украинский посол.
Шевченко добавил, что Украина хотела бы, чтобы Канада «придерживалась примера США и выделила средства на поставку Украине оружия и оборудования».
Читайте также: «Горный штурмовик» ВСУ, пропавший на Донбассе, погиб
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Украина — богатая страна»: развенчиваем мифы
Одесский журналист Юрий Ткачёв на страницах личного блога в соцсети развенчивает самый популярный среди украинцев миф.
Самый популярный украинский миф: «страна у нас богатая, но все деньги разворовывают, и поэтому мы живём бедно; устраним коррупцию — заживём как в Германии, ну или хотя бы как в Польше».
Это бред, чушь и дичь.
Возможно, Украина и была очень богатой страной. Но это было давно. Сейчас Украина даже не бедная, а нищая. ВВП около 100 миллиардов долларов в год — это даже не смешно. В смысле, это вообще не деньги. В пересчёте на душу населения мы — между Лаосом и Гондурасом.
Т.е. никакой перестановкой кроватей в борделе и заменой петь на юль делу не поможешь. Всё гораздо, гораздо сложнее.
Мне не верят. Говорят: да ладно, в магазинах, мол, не протолкнуться, машины вот какие дорогие на улицах…
А это всё потому, что у нас совершенно безумная система распределения национального дохода. Хилая наша экономика работает исключительно на бытовое потребление, т. е., грубо говоря, на унитаз.
Все эти ваши «магазины» и «машины» — это следствие того, что мы (как государство, как система) не тратим нужного количества денег на важные вещи.
Банальный пример. В 2017 году на строительство и ремонт дорог в Украине из госбюджета выделили 15 миллиардов гривен. И это типа было овердохера.
Но в России в том же 2017 году на строительство дорог выделили 700 миллиардов рублей. Во сколько это раз больше получается? В 20 где-то, да? А ВВП России больше ВВП Украины лишь в 14 раз.
И в результате в 50 километрах от Одессы вы можете заехать на такую «дорогу», что проще по полю объехать. А в распутицу у нас в населённые пункты хлеб на гусеничных вездеходах завозят, и я не преувеличиваю.
Ну и вот потому, что мы очень мало тратим на инфраструктуру, на науку, на все такие вещи, нам относительно больше остаётся на унитаз. А так как на самом деле это реально большие деньги, то и в унитазе получается жирно и на вид благополучно. Но проблема в том, что долго так продолжаться не может. Страна изнашивается. Рано или поздно придётся начать тратить как надо. А у нас попросту нет столько, чтобы мы могли тратить как надо. Тем более что мы привыкли всё прожирать, а тут придётся сесть реально на голодный паёк.
Про то, что все деньги стырили олигархи, — тоже неправда.
Точнее, нет, правда. Они их стырили. Но проблема в том, что и стыренное — тоже копейки. Если мы сложим состояния ВСЕХ украинских олигархов из отечественного топ-10, то это будет меньше состояния КАЖДОГО фигуранта соответствующего российского топа. В смысле, наши олигархи богаты лишь по сравнению с нами самими. А по сравнению с другими олигархами они тоже нищие. И даже если мы предположим, что завтра мы отобрали у олигархов все их деньги, то это тоже ничего не решит.
Или вот тоже. «Заживём как в Польше», ага. Знаете, сколько денег из бюджета ЕС Польша получает? К примеру, в 2014 году — 17 миллиардов евро, т. е. где-то 20 миллиардов долларов. И так — с 90-х. Так что то, что вы видите в Польше, — это не результат каких-то там супердостижений польского правительства. Это тупо европейские деньги.
Которые Украине в любом раскладе никто не даст. Просто потому, что их уже отдали Польше.
И так далее.
Хватит уже, пожалуйста, тешить себя мыслями, что надо только усадить себе на загривок правильное мурло — и всё сразу же процветёт. Не-а. Не процветёт. Нет простых решений. Может, раньше и были, но закончились.
Читайте также: В РПЦ рассказали, за что Варфоломей мстит патриарху Кириллу
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Готов сдаться России, — глава ВМС Украины
Командующий ВМСУ Игорь Воронченко в интервью немецкому изданию Bild заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму вместо моряков, принимавших участие в провокации в Керченском проливе.
«У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России», — заявил он немецким журналистам, зная, что его демагогия останется безнаказанной и в тюрьме останутся моряки.
Как сообщала «Русская Весна», двадцати четырем морякам, участвовавшим в провокации в Керченском проливе, 3 декабря было предъявлено обвинение. Отправившие их на заведомо провальную миссию — в идеале Россия должна была открыть огонь на поражение по кораблям-нарушителям — находятся в Киеве в максимальном комфорте.
Читайте также: Путин жёстко ответил на ультиматум США по договору о ракетах
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина: Пир во время войны
Бабушкинский районный суд Днепропетровска вынес приговор местному жителю, который похитил из супермаркета шоколадки на сумму 333 гривны. Злоумышленнику дали за это преступление 1 год и 7 месяцев лишения свободы, которые ему придется провести в заключении.
Эта достаточно обыденная по нынешним временам новость из жизни украинского общества наглядно показывает, что в его основе лежит чудовищная социальная несправедливость. Сильные и богатые украинцы могут позволить себе миллионами воровать бюджетные деньги, собственность или землю, заведомо зная, что они не понесут за это ни малейшего наказания.
Но когда речь идет о маленьком украинце, система государственного правосудия сразу же срабатывает на полную мощность, безжалостно ломая его будущее и судьбу.
«Он, наверное, просто хотел поесть. Кому бы он продал с рук эти шоколадки? Проголодался, и захотелось сладенького. А работы нет. Я его понимаю, мы тоже в последнее время экономим на еде, чтобы оплатить тарифы. Я уже к этому привыкла», — пишет на «Фейсбуке» сердобольная землячка осужденного гражданина.
Вероятно, ему было бы интересно узнать, что ведущие представители украинской элиты достигли такой степени благосостояния и богатства, что им в буквальном смысле слова некуда тратить заработанные за счет ограбленного народа деньги, так что потребление приобретает для этих людей черты банального накопительства.
К примеру, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, по всей видимости, никогда не опаздывает на совещания, ведь открыто указывает в своей декларации сразу 12 сверхдорогих часов, включая бренды Ulysse Nardin стоимостью от 5 тысяч долларов, Audemars Piguet по цене от 4 тысяч долларов, а также Rolex, Parmigiani, Girard-Perregaux, Breguet и Boucheron, которые оценивают в 1,5 тысячи долларов за одну штуку.
После обнародования декларации один из украинских журналистов наивно обратился к главе правительства с сакраментальным вопросом, морально ли иметь столько золотых побрякушек, если ты руководишь самой нищей страной в Европе, но так и не получил на него никакого ответа.
Тем более что Гройсман вряд ли считает свои часы чем-то сильно ценным и дорогим — это обычные аксессуары среднестатистического украинского богача, без которых как-то неприлично показываться в обществе солидных господ.
Впрочем, что говорить о премьере, если даже вчерашние маргиналы, которые сумели эффективно использовать с целью обогащения социальные лифты постмайдановской Украины, с молниеносной скоростью обзавелись предметами роскоши, совершенно недоступными для среднестатистического украинца.
Так, бывший глава российско-белорусского «Национал-социалистического общества» Сергей Коротких, который уехал воевать в «Азов» и в 2014 году получил паспорт Украины лично из рук президента Порошенко, всего через два года задекларировал две киевские квартиры, чешский спортивный самолет Л-39, часы за 140 тысяч гривен и драгоценную авторучку Montegrappa стоимостью 120 тысяч.
Чем живет эта узкая прослойка украинской элиты — не более одного процента сверхбогатых нуворишей и их ближайшая клиентела? Я пообщался об этом со своим старым знакомым, который до недавнего времени работал в одном из крупнейших украинских гольф-клубов, расположенном сразу за окраиной Киева, и хорошо знаком с нравами украинской элиты.
«После Майдана клиентов стало гораздо больше, — рассказывает он о динамике изменений в среде самых богатых жителей Украины, — раньше это был какой-то сложившийся клуб топовых чиновников, менеджеров разных. Сейчас страна вроде гораздо беднее, но приезжает куча народа, который сделал себе большую денюжку в этой мутной воде.
Самое крутое — это когда отмечают какие-то праздники. Денег никто не жалеет, причуды могут не налазить на голову. Вот, например, сколько говорили когда-то о страусах Януковича? А у нас одному имениннику подарили целый зоопарк — больше десяти экзотических животных, прямо из Африки. Буйволы, антилопы, крокодилы. Как-то доставили их в Украину, я уж без понятия, законным путем или нет. Хорошо еще, если не для охоты».
По словам моего собеседника, по случаю каких-то торжеств среди членов клуба было принято дарить друг другу подарки на сумму от десяти тысяч долларов. Обслуживанием таких презентов занимаются специальные киевские фирмы, которые способны удовлетворить любую фантазию богача.
Один из них снял небольшой частный фильм, повторяющий фрагменты культовой голливудской ленты «Крестный отец», задействовав в качестве актеров своих друзей, — для этого сняли на время одну из киевских киностудий вместе со всем ее оборудованием и работниками.
Другой похвалялся тем, что выписал специального диетолога и ветеринара для своих породистых собак, и тот регулярно летает из Европы в Киев для осмотра домашних любимцев. Третий с гордостью показывал друзьям сверхдорогое антикварное ружье с уникальной инкрустацией, выполненной из кости мамонта.
По его словам, это был самый дорогой лот на европейских оружейных аукционах 2015 года, когда простые бедные украинцы трагически погибали на фронте.
Барские причуды ограничиваются только фантазией обезумевших от шальной прибыли заказчиков, которые давно имеют все, что хотели — похожие на замки особняки, виллы на средиземноморских курортах и дорогие яхты, каждая из которых превосходит размерами и ценой большинство боевых кораблей Военно-морских сил Украины.
Безумная luxury, приобретенная в виде эксклюзивных товаров или услуг, является для них способом с шиком выбросить на ветер как можно больше легко доставшихся денег, в которых так нуждаются их нищие соотечественники.
Этим хозяевам жизни можно делать все, что они захотят, тогда как обыкновенному гражданину полагается полтора года тюрьмы за украденные в супермаркете шоколадки.
Пир во время войны продолжается. И его последствия для страны будут тяжелее любой чумы.
Читайте также: Путин жёстко ответил на ультиматум США по договору о ракетах
Андрей Манчук
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Пропагандисты в рот
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Прилепин рассказал, почему больше не воюет на Донбассе
Писатель Захар Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4 рассказал, почему он больше не принимает участия в боевых действиях в Донбассе.
По его словам, первоначально он принял решение поехать в Донбасс потому, что там была «территория свободы, много музыки, много поэзии, много пространства для жеста».
Сейчас ситуация изменилась, и он перестал быть военным.
«Я сопереживаю народу Донбасса, я помогаю, у меня гуманитарный фонд, мой батальон, я остаюсь его куратором, но я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса, я не хочу воевать за капитализм», — пояснил он.
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
Ранее Прилепин служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.
Читайте также: Климкин опозорился, перепутав европейских политиков (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Слабоумного» Климкина, похваставшегося «Старбаксом» в штаб-квартире НАТО, жёстко высмеяли в Сети
В Сети подняли на смех главу МИД Украины Павла Климкина, похваставшегося «правильным кофе» в штаб-квартире НАТО.
«В новой штаб-квартире НАТО есть Старбакс, где мы можем встречаться с друзьями на правильный кофе, а россияне пусть продолжают философствования о росте влияния», — написал он на своей странице в Twitter, прикрепив к посту фото соответствующего содержания.
Столь неадекватное поведение министра не осталось без внимания пользователей.
«Как телка-брошенка — в каждом статусе о бывшем. Бывший, завидуй! Я тута кофий пью», — иронизирует известный видеоблогер Анатолий Шарий.
«Всё-таки он слабоумный»,
«Опарыш ты ущербный, ты ещё похвались как тебе косточек в KFC накидали»,
«Только поймите его и пожалуйста не рассказывайте, что Старбакс в России присутствует… в отличие от Украины. Не расстраивайте»,
«Это предел совершенства! Выпить кофе в сетевой кофейне в штаб-квартире! Посуду за каву мыли, или полы протирали?», — пишут другие комментаторы.
Читайте также: Климкин опозорился, перепутав европейских политиков (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МИД Украины назвал нецелесообразным продление договора о дружбе с Россией
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар считает, что Киеву нецелесообразно продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной является основополагающим документом российско-украинских отношений. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес в Раду законопроект о прекращении его действия.
«Этот договор для нас теряет юридическое основание, чтобы его продлевать. Дальнейшее продление на следующий 10-летний период считаем нецелесообразным», — сказал в среду Боднар на заседании комитета Верховной рады Украины по иностранным делам.
Он пояснил что в прекращении действия договора на более ранних этапах не было необходимости, поскольку это навредило бы надлежащей подготовке судебного иска Украины против России, сбору необходимой доказательной базы и подаче в международные инстанции. При этом Боднар не уточнил, о каком иске идет речь.
В сентябре Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.
Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
Читайте также: Мир узнал «шокирующие предсказания» на 2019 год
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
“я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса “- как много времени нужно ,что бы это понять – Прилепину .
loading...
Но он хотя бы это понял и признал. В Питере много молодых людей которые бросили высокооплачиваемую работу и поехали защищать ДНР и ЛНР. Вернувшись от туда они поменяли своё мировоззрение. Но вот в отличии от Прилепина говорить об этом просто не хотят, там далеко не всё так просто и однозначно!
loading...
Тогда можно принять версию , что убрали Захарченко и из-за этого.
loading...
То что Прилепин нашел смелость признать это открыто , заслуживает уважения .Согласен , что все не однозначно и не просто , но правда в словах Прилепина , на мой взгляд есть .
loading...
А на сегодня на бытовом уровне через телеящик, местные органы , предприятия интенсивно раскручивается версия скорейшего нападения России на Украину. Почти истерика. Т.е. реализуется сценарий провокации.