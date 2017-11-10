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Россия игнорирует морскую блокаду Крыма, устраиваемую Киевом

21:50. 10 ноября 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

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Украинский журналист Дмитрий Дубенский рассказал, что Россия игнорирует все попытки Киева устроить морскую блокаду Крыма.

Как передает портал hubs.ua, за прошедший месяц в порты Крыма зашли 22 грузовых «корабля-нарушителя». Соответствующую статью написал украинский журналист Дмитрий Дубенский.
 

 

Согласно информации источника, в период с 1 октября по 1 ноября 2017 года был зафиксирован заход 22 грузовых кораблей в порты крымского полуострова. В целом эти суда осуществили 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Это говорит о том, что Россия игнорирует так называемую «морскую блокаду» Крыма, устраиваемую Киевом.
Отметим, морские порты, которые расположены на территории Крыма (Керчь, Севастополь, Феодосия, Евпатория и Ялта) были «закрыты» украинской стороной в связи с присоединением полуострова к России. Соответствующее распоряжение вступило в силу весной 2014 года.
 
Между тем в Киеве «напомнили», что заходы кораблей под иностранными флагами в закрытые морские порты, а также терминалы, располагающиеся в Крыму, будут рассматриваться в качестве «нарушения» норм международного права и суверенитета Украины.
 
Примечательно, что при всём этом некоторые государства по-прежнему предпочитают игнорировать  «украинские ограничения». Например, Турция, которой недавно был передан список кораблей, ранее заходивших в порты крымского полуострова вопреки действующему законодательству Украины.
 
Напомним, Крым присоединился к России в марте 2014 года в результате референдума. По мнению ряда европейских стран, а также США и Украины, интеграция полуострова была осуществлена незаконным методом, что послужило причиной ввода экономических санкций. Российская сторона неоднократно заявляла о том, что плебисцит был проведен согласно Уставу ООН.

 

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