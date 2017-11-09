Главная » Невероятное в мире, Политика

В бундесвере не исключили распада ЕС в ближайшие 20 лет

22:04. 9 ноября 2017 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ria.ru

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Аналитики Министерства обороны ФРГ не исключают распада Евросоюза и полного переустройства существующего миропорядка.

Об этом свидетельствует доклад «Стратегический прогноз — 2040», оказавшийся в распоряжении журналистов издания Der Spiegel.

В 102-страничном документе эксперты бундесвера изложили несколько вариантов развития событий на международной арене в ближайшие 20 лет. Самый негативный для ЕС и Германии сценарий предполагает «множественные конфликты» на фоне нескольких десятилетий политической и экономической нестабильности.

«Расширение ЕС прекратилось, все больше государств покидают сообщество… Европа утратила свои глобальные конкурентные преимущества. Все более неупорядоченный, хаотичный, раздираемый конфликтами мир полностью меняет окружение Германии и ЕС с точки зрения политики безопасности» — это, по мнению немецких аналитиков, худший вариант развития событий.

Второй негативный сценарий предполагает разделение Европы на два блока, которые постепенно отдаляются друг от друга как в экономическом, так и социально-политическом плане. При этом страны Восточной Европы постепенно переходят в орбиту влияния России, что объясняется их зависимостью от поставок энергоресурсов, пишут аналитики.

Еще один сценарий обыгрывает «провал глобализации», который, как считают в бундесвере, станет концом «европейской иллюзии». Это, по мнению экспертов, приведет к резкой активизации внешней политики России и Китая и отчуждению ЕС от трансатлантических партнеров.

Позитивные прогнозы («Глобальный Запад» и «Мирное пространство») включают в себя рост сотрудничества внутри ЕС и расширение сообщества, выстраивание партнерских отношений с соседями и успешное развитие рыночных процессов во всем мире.

«Секретный доклад Министерства обороны достоин самого пристального внимания. Этот официальный документ со всей ясностью указывает на возможный крах ЕС и на то, как это событие скажется на безопасности Германии. В то же время в нем заданы стратегические сценарии, на которые должен ориентироваться бундесвер «, — резюмируют журналисты.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 декабря 2015
... решение Германии сформировать миссию бундесвера по поддержке международной коалиции ... подтвердил решение сформировать миссию бундесвера по поддержке международной коалиции ...точная информация от наших военных. Исключено, что данная информация ошибочна», —...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 декабря 2015
...ФРГ исключила сотрудничество с армией Башара Асада. Максимальное число военнослужащих бундесвера, .... По словам генерального инспектора бундесвера Фолькера Викера, эта операция ...масштабной из текущих зарубежных миссий бундесвера.Кроме своих солдат, немецкие...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 ноября 2015
... ситуации войны невозможно полностью исключить такие вещи, «но ...можно создать механизм, который исключит инциденты и скатывание к ...livejournal.com Die Welt: Бундесвер может отправить в Сирию ...данный момент военной миссией бундесвера за пределами Германии. ...
Новая книга В.И. Матвеева: «Угрозы и войны 2014-2015 гг. Книга I»
...восточным областям автономии, что исключило бы их отделение.  Также...тысяч военных солдаты немецкого Бундесвера составят 2 тысячи. В... составят местные военные. Бундесвер готов выделить для участия... составят местные военные. Бундесвер готов выделить для участия...
Новости Украины и Новороссии 03 июня 2015
...При этом в ООН не исключают, что реальные цифры могут ...и 23 июня, но не исключено, что даты могут измениться", —...долгие годы была основной БМП бундесвера). Компановка башенной установки БМП ..." была принята на вооружение бундесвера в 1971 году (всего ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 января 2016
... Сирией Ударно-разведывательные истребители Tornado бундесвера (вооруженные силы ФРГ), дислоцированные на... подробности пока не сообщаются. Миссия бундесвера развернута на авиабазе Инджирлик, в... мирному урегулированию в Сирии, не исключено, что в 2016 году мы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>