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Переигрываете, фрау: глава Бундесвера опять перебрала с угрозами России

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В Германии есть какая-то странная, если не сказать нездоровая, привычка делать женщин главами Бундесвера. Не в обиду фем-сообществу, но немецкие дамы на этой должности больше говорят, чем делают.

 

Ранее министром обороны Германии была Урсула фон дер Ляйен. Правда, после скандального заявления о России ее место заняла Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Правда, опыт предшественницы не переняла.

Урсула фон дер Ляйен оставила должность спустя несколько дней после разговоров о необходимости говорить с Россией с позиции силы. Вероятно, это совпадение, но оно довольно забавное.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр продолжила агрессивное общение с Россией. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу ее уже осаживал. Он сравнил Аннегнет с ученицей, которую потом отмажут мама или папа директор.

«Так, мы в другой школе, ребята, у нас директор другой. А вам еще лет сто если не больше отмаливать, что сделали ваши предки», - жестко заявил Шойгу.

Он также отметил, что современное поколение немецких политиков то и дело норовит учить жизни Россию и посоветовал главе Бугдестага у дедушки спросить, как это – разговаривать с РФ с позиции силы.

Но Крамп-Карренбауэр не вняла совету Шойгу и продолжила в том же роде. Она заявила, что Москва должна объясниться по поводу передвижения российских военных у границ Украины. И, мол, если РФ нечего скрывать, то о целях тоже доложить.

Сейчас, конечно, весь западный мир смакует новость о возобновления военных действий на Донбассе. Европейские и американские политики только ждут войны между Россией и Украиной, но РФ не собирается воевать, о чем заявил Дмитрий Песков.

«Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем.

А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории — это наше личное дело, наше внутренне дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности», - справедливо отметил он.

Ну а Крамп-Карренбауэр, вероятно, забыла, с кем разговаривает. Она снова похожа на школьницу, которую «отмажут». Да только как бы с должности не сняли после таких хамских речей. В общем, не везет Германии с министрами обороны. Барышни считают, что должны быть очень брутальными, но получается это у них так себе – сильно переигрывают.

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