Стрелять по жилым кварталам – это преступление

Столетие Октябрьской революции нужно отмечать там, где есть революционный дух. Где бьется пульс истории. То есть – в Донецке. Именно поэтому в эти юбилейные дни я отправился на Донбасс.

И именно в день приезда обстановка резко обострилась. Обстреляв Донецк из «градов» и крупнокалиберной артиллерии украинская сторона взяла «информационную паузу». После долгих раздумий длиной почти в двое суток укроСМИ выдали на гора «версию». Какую? Вы легко догадаетесь: сами себя обстреляли…

На следующее утро после варварского обстрела Донецка меня пригласили в эфир радио «Комета».

ХРОНОМЕТРАЖ:

00:02:30 – Кому выгодно обострение ситуации между Донбассом и Украиной

00:08:32 – Без единства России и Украины нам невозможно двигаться дальше

00:10:11 – Принцип «разделяй и властвуй» воплощается на Украине

00:13:36 – Возможна ли перезагрузка внутри Украины?

00:14:39 – Как Донбасс может повлиять на ситуацию на Украине?

00:16:42 – Война, как способ зарабатывания денег

00:17:44 – Украинская сторона занижает боевые потери в разы

00:19:44 – Когда украинцы поймут, что их обманывают?

00:22:13 – Можно ли сравнить Майдан с 1917 годом?

00:25:03 – Связаны ли события февраля 2014 г с неким символизмом?

00:28:01 – Является ли выход в море поводом для войны в современном мире?

00:30:13 – Западу нужна стабильная нестабильность

00:32:49 – Что будет в дальнейшем происходить на Украине?

00:34:30 – Если вы не интересуетесь политикой – политика заинтересуется вами

00:36:36 – Пожелание Донбассу

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Источник: nstarikov.ru