Стрелять по жилым кварталам – это преступление
Столетие Октябрьской революции нужно отмечать там, где есть революционный дух. Где бьется пульс истории. То есть – в Донецке. Именно поэтому в эти юбилейные дни я отправился на Донбасс.
И именно в день приезда обстановка резко обострилась. Обстреляв Донецк из «градов» и крупнокалиберной артиллерии украинская сторона взяла «информационную паузу». После долгих раздумий длиной почти в двое суток укроСМИ выдали на гора «версию». Какую? Вы легко догадаетесь: сами себя обстреляли…
На следующее утро после варварского обстрела Донецка меня пригласили в эфир радио «Комета».
ХРОНОМЕТРАЖ:
00:02:30 – Кому выгодно обострение ситуации между Донбассом и Украиной
00:08:32 – Без единства России и Украины нам невозможно двигаться дальше
00:10:11 – Принцип «разделяй и властвуй» воплощается на Украине
00:13:36 – Возможна ли перезагрузка внутри Украины?
00:14:39 – Как Донбасс может повлиять на ситуацию на Украине?
00:16:42 – Война, как способ зарабатывания денег
00:17:44 – Украинская сторона занижает боевые потери в разы
00:19:44 – Когда украинцы поймут, что их обманывают?
00:22:13 – Можно ли сравнить Майдан с 1917 годом?
00:25:03 – Связаны ли события февраля 2014 г с неким символизмом?
00:28:01 – Является ли выход в море поводом для войны в современном мире?
00:30:13 – Западу нужна стабильная нестабильность
00:32:49 – Что будет в дальнейшем происходить на Украине?
00:34:30 – Если вы не интересуетесь политикой – политика заинтересуется вами
00:36:36 – Пожелание Донбассу
Источник: nstarikov.ru