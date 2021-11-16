Войне на земле Донбасса, в ходе которой проливается кровь с 2014 года, не видно конца.Развитие ситуации в последние недели свидетельствует об активизации боевых действий украинской армии на линии соприкосновения. К сожалению, страдает в основном гражданское население. В интервью исследователю Элизео Бертолази из Милана глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин рассказал об этих жертвах, о погибших детях.

– Сколько детей уже погибло от рук украинской армии в ДНР и ЛНР в годы конфликта, сколько стало инвалидами, осталось без родителей?

–С начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погиб 91 ребенок. В Луганской Народной Республике, как заявил глава ЛНР Леонид Иванович Пасечник, погибло еще 35 детей. То есть в общей сложности погибло 126 детей. Всего пострадало в результате конфликта 268 детей, 27 из них получили инвалидность в результате попадания снарядов вооруженных формирований Украины. Еще 58 детей остались сиротами, потеряв родителей в результате этого конфликта. Безусловно, это страшная цифра. Это разрушенный детский мир. Это личная трагедия каждого из этих детей…

– Продолжают ли гибнуть дети сейчас?

– К сожалению, вынуждены констатировать: война не закончена, Украина применяет все более новые методы ведения войны, совершая военные преступления. Например, в начале апреля с украинского беспилотного летательного аппарата был сброшен снаряд, погиб ребенок недалеко от Енакиево в населенном пункте Александровское. Трудно сказать – какую цель, преследовала Украина, там не было каких-то военных объектов. По сути снаряд был сброшен во двор жилого дома. Увы, это то, что происходит сейчас непосредственно в рамках конфликта. Конечно же, есть и раненые. В Донецке девочка 11 лет,тоже в этом году, получила ранение.

– Недавно украинские войска захватили село Старомарьевка, где проживают в том числе женщины и дети.Какова их судьба?

–Действительно, Украина на данный момент, совершая разного рода преступления, перешла очередную черту, и населенный пункт Старомарьевка буквально вероломно захватила. Почему? Потому что данный населенный пункт находится на самой линии соприкосновения, и там не должны находиться никакие вооруженные силы. Таковы договоренности. Тем не менее весь этот период Донецкая Народная Республика поддерживала населенный пункт, оказывая всевозможные услуги. В населенном пункте проживает порядка 180 человек. Причем, когда Украина захватила Старомарьевку, люди с риском для своей жизни связывались с нами, сообщали, что украинские подразделения запрещали им выходить из дома, отбирали паспорта Донецкой Народной Республики, паспорта Российской Федерации,снимали с автомобилей номера ДНР, наши номера.

На самом деле это терроризирование мирных граждан, которое запрещено соответствующими конвенциями. То есть Украина ни перед чем не останавливается, и на сегодняшний момент можно сказать, что люди находятся в заложниках. Мы со своей стороны принимаем меры, в частности, МИД Донецкой Народной Республики привлек международные организации, а именно Международный Комитет Красного Креста. Людям привезли продукты питания, потому что с этим уже была проблема. Также был доставлен уголь для отопления.

Это то, что имеем на сегодняшний день.

– Пытается ли руководство ДНР, родственники убитых и пострадавших детей привлечь к ответственности руководство Украины в европейских и международных судах?

– Генеральной прокуратурой Донецкой Народной Республики заведено более 2 тысяч уголовных дел по военным преступлениям, совершенным Украиной. Персонально известны те, кто непосредственно отдает приказы. Помимо этого, около 6 тысяч заявлений на данный момент уже подано в Европейский суд по правам человека. Еще порядка 3 тысяч заявлений направлено в Международный уголовный суд.

Этим летом часть заявлений в ЕСПЧ были возвращены для доработки. На данный момент они дорабатываются. Есть время до конца года, чтобы уже более полные данные от заявителей ушли в ЕСПЧ. То есть, работа, пусть не так быстро, как нам бы хотелось, но все же ведется. И здесь есть тоже определенная надежда, что справедливость будет восстановлена.

Также известна жуткая история о том, как пострадала наша землячка Анна Тув. Она в результате обстрела вооруженных формирований Украины потеряла мужа и 11-летнюю дочь, двое младших детей получили ранения. Сама же лишилась руки, И вот в этом году, в мае, у нее появилась возможность выступить на неформальной встрече Совета Безопасности ООН и рассказать о своей судьбе, достучаться до мирового сообщества. К сожалению, не все хотят слышать, не все хотят понимать и осознавать то, что совершает Украина, почему продолжаются военные преступления, почему нет должной оценки со стороны международной общественности. Увы, даже та история, которая произошла с Анной Тув, к сожалению, их не трогает. В случае Анны Тув мы, безусловно, со своей стороны постарались сделать, чтобы эту историю она могла рассказать на разных площадках. Она давала интервью не единожды иностранным средствам массовой информации, она выступала в разных странах.

Более того, итальянские благотворительные фонды, а также некие политические круги выдвигали ее на Нобелевскую премию мира.

Здесь остается сказать, наверное, одно: война не прекратится, пока международное сообщество, вернее, лидеры мировых и значимых стран, лидеры разных стран не признают то, что Украина совершает сейчас военные преступления, и не осудят это.

– Историю Анны Тув мы очень хорошо знаем. Мы в Италии очень много помогали этой девушке.

– За это вам отдельная благодарность.

– Эта девушка всегда в наших сердцах.

Прозвучали ли какие-то извинения со стороны украинских властей в адрес родственников погибших детей, раненых, оставшихся без родителей?

– Ответ короткий: нет никаких извинений, нет никакого сожаления, нет никакого раскаяния. Украина продолжает совершать под благовидным предлогом ту серию преступлений, которая началась в 2014 году. Самое мягкое, наверное, что услышали мы уже от нового президента Зеленского, это то, что мы должны собирать свои вещи. Граждане, которые проживают здесь, должны бросать свои дома, должны бросать свою землю, бросать могилы своих предков, и куда-то уезжать. То есть, по сути, скрытым подтекстом в данном послании со стороны президента Украины было заявление, что, если мы не уедем, они будут продолжать стрелять по нашим домам, разрушать нашу инфраструктуру, будут стрелять по жилым кварталам. Это то, что мы видим со стороны Украины.

– Оказывает ли Украина какую-то помощь пострадавшим, осиротевшим детям, которых считает своими гражданами на территории Донбасса?

– Нет абсолютно никакой помощи. Более того, Украина делает все возможное, чтобы пенсии старикам не выплачивались. Хотя эти пенсии – это не право Украины, а обязательство Украины, потому что пенсионеры, когда они еще работали, выплачивали это государству. Но Украина всячески делает практически невозможным получение заслуженных средств. Говорить уже о том, что они как-то помогают, искупая свои совершенные преступления, увы, тоже не приходится, и, наверное, мало кто на это надеется.

– Что мировое сообщество должно сделать, чтобы дети Донбасса больше не гибли и не страдали?

– Мировое сообщество должно осознать, что происходит на территории Донбасса уже восьмой год. А происходит агрессия со стороны Украины. Это нужно признать, это нужно публично осудить, нужно сделать всевозможные шаги, чтобы это экономически даже было невозможно для Украины. Потому что сейчас происходит ровно противоположное, к сожалению, со стороны мирового сообщества. И мировое сообщество, в частности это страны-гаранты Германия, Франция, они своим потаканием или своим замалчиванием, или отсутствием осуждения помогают Украине и подталкивают её, наверное, и развязывают Украине руки в плане совершения военных преступлений. Пока ситуация не поменяется, пока не будет осуждения, война, увы, будет продолжаться.

– Спасибо огромное за интервью.

– Спасибо вам.

– Надеемся, что скоро положение в Донбассе изменится.

– Ждем мир.







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