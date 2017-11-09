Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 ноября 2017
- 00:25 Падение Абу-Кемаля.
- Вчера 23:55 СРОЧНО: Армия Сирии и ВКС РФ взяли штурмом последний оплот ИГИЛ (+ФОТО, ВИДЕО).
Падение Абу-Кемаля
Вечером 8 ноября начали поступать сообщения о том, что Абу-Кемаль, последний крупный стратегический пункт контролируемый боевиками Халифата на территории Сирии пал.
Согласно сообщениям иракских и ливанских источников, боевики начали отступление из города в прилегающие к Абу-Кемалю поселки, под воздействием продвинувшихся к городу сил иракской армии и "Хашд-Шааби" перешедших сирийско-иракскую границу в районе Аль-Каима. Город еще с утра находился в состоянии полуокружения.
Сирийская армия и ее союзники взяли под контроль последний крупный оплот террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) на территории Сирии — город Абу-Кемаль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командующего одним из военных альянсом, сражающихся в поддержку сирийских властей.
«Последний оплот ИГ, Абу-Кемаль, свободен от террористов», — сказал собеседник агентства. Собеседник добавил, что в освобождении Абу-Кемаля, который находится на границе с Ираком, участвовали иракские мобилизационные силы.
Агентство добавляет, что ИГ сохраняет контроль над некоторыми пустынными районами и деревнями недалеко от Абу-Кемаля, над несколькими местностями в прилегающих районах Ирака, а также в разбросанных небольших местах в обеих странах.
Об освобождении Абу-Кемаля от ИГ сообщает также ливанское агентство Al-Masdar News со ссылкой на свои источники. С освобождением Абу-Кемаля сирийская армия взяла под свой контроль все крупнейшие города в провинции Дейр-эз-Зор, добавляет агентство.
http://www.rbc.ru/politics/08/11/2017/5a036bc09a7947bb806d11aa?from=newsfeed – цинк
Сирийские источники более осторожно заявляют, что город будет освобожден в ближайшие 24-48 часов и части САА в город пока не заходили. Полагаю, в ближайшие день-два объявят официально, если боевики действительно отвели основные силы.
В любом случае, сам город еще предстоит зачистить и провести там фильтрацию и разминирование, плюс стоит помнить, что в районе Абу-Кемаля имеется разветвленная система подземных коммуникаций, которые с успехом использовались боевиками ИГИЛ при разгроме американских "прокси" во время провального американского наступления на Абу-Кемаль летом 2016 года. Но за полтора года ситуация измеyилась и врядли Халифат сможет повторить нечто подобное против сирийских и иракских войск.
Группировка боевиков в районе города оценивается примерно в 800-1200 человек + 5-10 единиц бронетехники, при этом она существенно уступает по своим возможностям наступающим сирийским и иракским частям, не говоря уже о массированной огневой поддержке, которую оказывали авиация и корабли РФ.
В любом случае, уже в ноябре Халифат лишается последнего значимого города на территории Сирии и уже в ближайшие 1-2 месяца он будет переходить на сугубо диверсионно-террористическую войну с опорой на гористую и пустынную местность. По мере уничтожения относительно крупных отрядов, которые еще располагают тяжелой техникой (включая трофейный Т-90, который я так думаю будет либо возвращен, либо уничтожен), наступательные возможности ИГИЛ будут неизбежно сокращаться, а перекрытие границы резко ограничит их возможности по привлечению внешних ресурсов от спонсоров мирового терроризма. Поэтому с точки зрения сбережения ресурсов для последующих действий, отвод основных сил из Абу-Кемаля выглядит достаточно логичным. так как город через несколько дней был бы окружен и оставшиеся в нем силы были бы потеряны для ИГИЛ.
Наступление САА в провинции Дейр-эз-Зор
Сирийцы, иракцы, ливанцы – "встреча на Эльбе".
В целом, темпы развития операций внушают оптимизм. Агония Халифата приближается к своей кульминации.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
СРОЧНО: Армия Сирии и ВКС РФ взяли штурмом последний оплот ИГИЛ (+ФОТО, ВИДЕО)
Сирийская Арабская армия при поддержке ВКС России, иракских и ливанских ополченцев взяла под полный контроль город Абу-Кемаль, являвшийся последним крупным оплотом террористической группировки ИГИЛ в САР, передают сирийские военкоры, СМИ и медиа-активисты САА.
Вооруженные силы Сирии выбили боевиков из находящегося на границе с Ираком города Абу-Кемаль (Аль-Букамаль) на востоке провинции Дейр-эз-Зор.
В настоящее время сапёры прочёсывают город, чтобы очистить его от самодельных взрывных устройств, фугасов и мин, оставленных террористами ИГИЛ*.
По имеющимся данным, в операции принимали участие бойцы ливанской «Хезболлы», иракские ополченцы «Хашд аш-Шааби» и афганы из «Лива Фатимиюн».
Многие боевики были убиты в ходе боёв, а многие бежали.
Днём в среду, 8-го ноября, отряды Армии Сирии, наступающие на Абу-Кемаль, встретились с подразделениями иракских войск на границе сирийской провинции Дейр-эз-Зора и иракской провинции Анбар (см. фото). Основными проправительственными силами на этом участке фронта стали ополченцы «Хашд аш-Шааби» и «Хезболлы», действующие в союзе с Сирийской Арабской армией. Перед этим бойцы САА при поддержке ВКС РФ освободили нефтяные месторождения Акаш, расположенные в восточной части Дейр-эз-Зора.
Проправительственные формирования также взяли под контроль месторождения Ратка, Сувайя, Аль-Хири и Хувайджат Багуз.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая группировка
#Syria Moment men in axis of resistance met on the Syrian Iraqi borders near #AlBukamal. Islamic Resistance Fighters Advanced from T2 & met up with Islamic Resistance Fighters at Syrian Iraqi Borders Area #DeirEzZor #ديرالزور pic.twitter.com/y9LXK5n0ca— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 8 ноября 2017 г.
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