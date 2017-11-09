Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 ноября 2017

Сирийская Арабская армия при поддержке ВКС России, иракских и ливанских ополченцев взяла под полный контроль город Абу-Кемаль, являвшийся последним крупным оплотом террористической группировки ИГИЛ в САР, передают сирийские военкоры, СМИ и медиа-активисты САА.

Вооруженные силы Сирии выбили боевиков из находящегося на границе с Ираком города Абу-Кемаль (Аль-Букамаль) на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

В настоящее время сапёры прочёсывают город, чтобы очистить его от самодельных взрывных устройств, фугасов и мин, оставленных террористами ИГИЛ*.

По имеющимся данным, в операции принимали участие бойцы ливанской «Хезболлы», иракские ополченцы «Хашд аш-Шааби» и афганы из «Лива Фатимиюн».

Многие боевики были убиты в ходе боёв, а многие бежали.

Днём в среду, 8-го ноября, отряды Армии Сирии, наступающие на Абу-Кемаль, встретились с подразделениями иракских войск на границе сирийской провинции Дейр-эз-Зора и иракской провинции Анбар (см. фото). Основными проправительственными силами на этом участке фронта стали ополченцы «Хашд аш-Шааби» и «Хезболлы», действующие в союзе с Сирийской Арабской армией. Перед этим бойцы САА при поддержке ВКС РФ освободили нефтяные месторождения Акаш, расположенные в восточной части Дейр-эз-Зора.

Проправительственные формирования также взяли под контроль месторождения Ратка, Сувайя, Аль-Хири и Хувайджат Багуз.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая группировка