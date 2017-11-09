Математика в законах природы и в нашей жизни.

Я абсолютно не суеверный человек и совсем никак не отношусь к эзотерике. Я восхищён наукой. Особый трепет у меня вызывает язык науки, средство, с помощью которого мы познаём окружающий нас мир. Я говорю про математику.

Великий математик средневековой Европы Леонардо Пизанский, известный в последствие, как Фибоначчи, оказался тем счастливчиком, который смог первым заметить интересную последовательность, в которой цифры подчиняются определённому математическому закону. Например, сумма двух соседних чисел в этой последовательности даёт значение, следующего за ними числа (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, …). Переформулировав это свойство иначе, получается, что каждый член, начиная с третьего равен сумме двух предыдущих.

Отношение каждого числа к последующему в итоге стремится к 0,618 при увеличении порядкового номера. Отношение же каждого числа к предыдущему стремиться к 1, 618. Эти соотношения называются коэффициентами Фибоначчи. Числа Фибоначчи нашли своё применение во многих областях математики. Одним из важных свойств последовательности является тот факт, что предел отношения a_{n+1} к a_{n} равен «золотому сечению». Это пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как большая часть относится к меньшей. Или, другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему.

Ряд Фибоначчи мог бы остаться математическим казусом, если бы не одно обстоятельство – огромное количество исследователей из различных областей науки приходили к этому ряду, как арифметическому закону формирования природы, если можно так выразиться. Любопытно, что люди, зачастую не осознавая этого, применяют правило золотого сечения. Так поступают инженеры, дизайнеры, фотографы и многие другие.

Таким образом, может создаться впечатление, что данная числовая последовательность является «заложенной» в законы природы. Тут, те, кто манипулирует сознанием (особенно для личной выгоды), занимаются исключительно подменой понятий, меняя местами причину со следствием, говоря, что «кто-то так запрограммировал природу». И именно люди науки, на мой взгляд, способны по-настоящему оценить всё красоту этого явления.

Мы, люди, пользуясь понятным нам средством познания природы, математикой, смогли описать закономерность стремления занять равновесное положение, а затем, научились эту закономерность применять, например, для строительства прочных зданий или для получения эстетического удовольствия, как в случае с фотографией.

То есть сначала природа, всё, что нас окружает и мы, как часть этого мира, сформировались, исходя из стремления сохранить функциональность при наименьших затратах энергии, а затем мы смогли это описать, придуманным нами же языком.

Это стремление в природе проявляется во всём. Один из примеров – расположение листьев растений (именно при соблюдении золотой последовательности достигается максимальный приток солнечной энергии), семечек подсолнуха (принцип экономии биологической материи и энергии). Почти все соцветия и плотноупакованные структуры, такие как ананасы, кактусы, кедровые и сосновые шишки следуют с допустимой погрешностью последовательности Фибоначчи. Тело стрекозы сформировано по законам золотой пропорции.

Архимед, используя это соотношение, построил спираль, которая известна, как Архимедова спираль. В соответствии с ней образуются, например, вихри и даже галактики. Даже некоторые бактерии размножаются в прогрессии, соответствующей числам Фибоначчи. Волны океана, папоротники, рога животных даже спираль ДНК в той или иной степени подчиняются этому закону.

При критическом анализе становится понятно, что это логично, и не может быть иначе, ведь хаос не позволяет развиться закономерности, а именно благодаря системе закономерностей существует известная нам жизнь.

Мы живём в удивительное время, когда можно познавать окружающую действительность, не прибегая к самообману. Именно в такой ситуации, как никогда, можно осознать себя частью окружающей нас природы, поняв невозможность существования в отрыве от неё, приняв заботу о ней, а значит и о себе, как догму. Согласен, звучит немного пафосно, но мы же говорим о высоком.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/matematika-v-zakonah-prirody-i-v-nashei-jizni-5a037222c5aa5706906a82e6