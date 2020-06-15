Семь функций социально-экономического управления или Математик взялся за социологию

Понимая, что время, ресурсы и средства их производства ограничены природой, необходимо каждому управленцу научиться их разумно распределять своё время и силы по этим семи функциям. Из науки управления известно, что идеальное распределение каких-то ограниченных ресурсов описывается спирально-волновым процессом, основанным на золотой пропорции. Этот идеал задан естественными закономерностями организации природы на принципе триединства (триадности или тринитаризма). Что подтверждают и наши исследования [1-3]. Семь функций можно представить иерархией взаимодействия трёх триад, описываемых золотой пропорцией, и будем считать, что теоретическая модель оптимального распределения времени и сил управленца существует на основе достижений современного метода Фибоначчи. Её можно описать удовлетворительно качественно словами, используя представления о духовности, нравственности, красоте, справедливости и традиционную математику, уделяя внимание поочерёдно всем 7-ми базовым потребностям общества.

Напомним, что Н. Макиавелли отметил, что для удержания своей власти злые управленцы должны выполнять эти функции с точностью наоборот, чтобы их все боялись. И таких примеров в истории общества предостаточно. Содержание же настоящей статьи показывает, что у нас до сих пор отсутствует научная база для разумного исполнения этих 7-ми функции социально-экономического управления.

Так законы статической механики разработаны на принципе диадности в методологии редукционизма, а закономерности организация физического тела, человека и общества познаются на принципе триединства в методологии холизма. Этот факт поясняется в статье на примере определения статистической энтропии, равной мере хаоса в двух классах переменных, и статистической энтропии, равной сумме мер хаоса и порядка в трёх классах переменных. Рассмотрены некоторые свойства организации физического тела и социального организма.



Однако ещё Н. Макиавелли предложил скрывать научную истину и правила управления для государства-противника, навязывая принцип диадности, чтобы оно само развалилось. Сокрытие научных истин и законов природы мы относим к информационной диверсии, к тому историческому периоду развития цивилизации, когда войны между государствами и народами были их нормой.



Главным инструментом информационных диверсий, скрывающим объективные принципы и законы природы, являлись и до сих пор являются, по нашему мнению, аксиомы математики и умолчание границ применимости той или иной научной теории. Разоблачение информационных диверсий, созданных умышленно или исторически и случайно, должно стать содержанием современной системы образования.

Рассмотрим использование принципов диадности и триединства при примере определении статистической энтропии (меры внутреннего превращения) исследуемой системы.

Л. Больцман установил математическую связь энергии и пространства событий и ввёл постулат о статистическом равновесии замкнутой системы в 1872 г. Эта связь и постулат о равновероятности изоэнергетических событий послужил основой возникновения и развития статистической механики.



В ней энтропия определена равной мере хаоса, и описано статистическое выражение второго закона термодинамики на принципе диадности. Л. Больцман указал в 1903 году, что его постулат описывает «фиктивный газ» (материальные точки – бинарные объекты) и он не соответствует свойствам реальных физических тел.

Так, энтропия, равная мере хаоса, соответствует эволюции замкнутой системы, состоящей из материальных точек, к деградации и саморазрушению, что известно, как парадокс «тепловой смерти Вселенной» и как противоречие статистической механики опыту существования и развития сложных физических, биологических и социальных систем.



С одной стороны, открытие Л. Больцмана стало фундаментальной базой современной статистической науки. Так статистическая механика, квантовая физика и статистика социально-экономических систем используют его открытие и его постулат.



С другой стороны, этот его постулат о равновероятности привел к противоречию статистической механики с опытом, так как он оказался слишком сильным упрощением свойств реальной физической системы. «Тело живого организма работает не как термодинамическая машина» – писал В. Томсон ещё в 1842 г.



Поэтому сам Л. Больцман призвал в 1903 г. следить за аксиомами и постулатами математики, чтобы они не исключали из исследования важные свойства описываемого физического объекта.

Для разрешения этого противоречия Н.В. Бугаев предложил разработать новую математическую науку, аритмологию. Н.А. Умов указал на необходимость принципиально новой физики, основанную не на модели материальной точки. П.А. Некрасов указал на необходимость учёта памяти при статистическом описании реальных систем. А.А. Богданов указал на необходимость разработки тектологии, науки об организации природы, человека и общества.



Так как было установлено и понятно многим исследователям, что законы движения материальной точки не описывают эволюцию и развитие биологической и социально-экономической систем. К.П. Рашевский написал, что необходимо отказаться даже от догмата натурального ряда. Ю.С. Владимиров указал, что необходимо найти новые начала арифметики, геометрии, пространства и времени для разработки реляционной физики на принципе тринитарности.

Сохраняя математическую связь энергии и пространства событий, найденную Л.Больцманом, и мы отказались от постулата о равновероятности и ввели новые логарифмические функции: меры хаоса и порядка, 1971г. Эти функции определяют статистическую энтропию, равной сумме мер хаоса и порядка.



Равенство этих функций включает постулат Л. Больцмана как свой частный случай. Далее мы установили, что такая энтропия позволяет описывать изменения структуры в физическом теле, и ввели третий класс переменных, описывающих структуру. Далее мы получили, что в процессе развития сложной системы: насколько возрастает структурная энтропия, настолько убывает термодинамическая энтропия, например, при образовании цепной макромолекулы.



Обнаружилось новое уравнение баланса для описания структурных свойств системы, которого нет в статистической механике, и новую динамическую переменную: набор типов степеней свободы. Вместо гипотез о существовании частицы и её локальном равновесии, мы ввели равновесие трёх процессов рассеяния энергии по координатам, импульсам и структуре.



Далее мы перешли к описанию организации физического тела, используя связь энергии и пространства событий в трёх классах переменных. Организация физического тела возникает, развивается и гибнет, ей свойственна память, воля, предназначение, механизмы обратной связи, сложность организация и предыстория своего возникновения.



Поэтому мы ввели баланс трёхсущностного взаимодействия Бытия и Небытия. Соответственно мы ввели холистическую модель числа и получили описание становления организации физического тела в открытой системе на принципе триединства в отличие от законов статистической механики, построенной на принципе диадности или дихотомии.



Открытая сложная система стремится к новому способу преобразования поглощённой материи и обладает памятью, волей и предназначением.

Открытая сложная система генерирует новые структуры для поддержания определенного отношения между хаосом и порядком, соответствующего минимуму свободной энергии её образования /Н.И. Кобозев, 1943 г./.

Открытая сложная система разделяется на разные структурные подсистемы, формируя между ними три типа границ: в геометрическом пространстве, в интервале температур и набора различных структур.

Одни выделенные подсистемы фиксируют свою структуру, удовлетворяя принципу диадности и законам статистической механики, а другие подсистемы ускорено генерирует новые структуры для поддержания минимума свободной энергии всей организации, удовлетворяя принципу триединства, третьи подсистемы выполняют функцию границ между первыми двумя.

Причина ускоренного развития сложной подсистемы обусловлена внешним равновесием Бытия и Небытия и внутренним взаимодействием с подсистемами с фиксированной структурой и их границами.

История организации общества описывается ускоренным ростом её сложности во внутренней системе отсчёта – новым динамическим параметром для современной физики /Ю.Л. Щапова, 2011 г./.

Если организация физической системы не развивается и не сохраняет память о прошлом, то она гибнет и уходит в Небытие. Методом проб и ошибок в естественном отборе в природе остались преимущественно саморазвивающиеся организации, в которых происходит ускоренный рост сложности организации и растёт память о предыдущем опыте.

Биологическая организация формирует искусственную среду своего существования, включая не только новые организмы, материальные изделия, динамические частицы и новые структуры, но информацию в виде идеальных объектов: мифов, числа, алгоритмов, физические теории и мировоззрения.



При этом известные физические теории оказываются частным случаем, когда изменением организации физического тела, человека и общества можно пренебречь, считать, что организация физического тела зафиксирована, и для неё выполняется золотая пропорция, и поэтому её эволюцией можно пренебречь /Ф.А. Гареев , 2010 г/.

Напомним, что идею о парных категориях хаоса и порядка можно встретить ещё в древней Греции в стихах Эпихарма, в трудах Н.А. Бердяева, Н.И. Кобозева, А.Ф. Лосева. Г. Одум и Э. Одум описали организацию американской экономики на балансе хаоса и порядка, 1973 г.

Поэтому отождествление роста хаоса с дезорганизацией системы ошибочно. Говоря о росте хаоса, многие вводят неосознанно себя и слушателей в заблуждение. Теория динамического хаоса и теория информации оказываются разными частными случаями, когда организация физического тела зафиксирована, и ошибочно распространять законы систем с фиксированной организацией на научное мировоззрение и свойства организации биологических и социальных систем.

Во-первых, организация физических тел асимметрична в пространстве и времени, во-вторых, она генерирует новые структуры и новые границы, эволюционирует к новой структурной гармонии путём развития динамических элементов или гибнет.



Поэтому задачи социального управления, исполняемые на основе принципа диадности (дуализма) и законов материальной точки, будут приводить к разрушению существующей организации общества. Поэтому так важна 6-я функция управления, работа институтов образования и воспитания, разъясняющих принципы триадности и диадности.



В-третьих, для формализации принципа триединства потребовались новые функции и иные аксиомы математики. Динамическими элементами, которые эволюционируют, являются не только человек, материальные изделия, но и мифы, число, аксиомы и законы общества.

В общем виде условие познания законов природы сформулировал С. Франк: сложность инструмента исследования должна соответствовать сложности описываемого объекта. Математика, как инструмент исследования, строит модели объектов, как логичные проекции определённых их свойств, что-то фиксируя и чем-то пренебрегая.



Аксиомы математики (простые истины) исключают исследование сложных явлений, к которым относятся эволюция и развития организации сложной системы и тем более живой природы. «Чем ближе к истине, тем опаснее ложь» – отметил К. Лихтенберг.



То есть, если аксиомы математики исключают исследуемые свойства объекта, то такие математические модели могут быть источником научных заблуждений, информационных угроз. Механика, термодинамика и статистическая механика пренебрегают организацией физических тел. И если этот факт умалчивается, то это есть сознательная или бессознательная информационная диверсия для социально-экономического управления.

В результате традиционная наука и система образования скрыли проблему понимания организации физического тела, сделала непознаваемой законы эволюции и физику живого организма, исказили функции социального управления по обеспечению выживания и развития человека и общества. Как на сильных упрощениях принципа диадности социальное управление может быть эффективным?

Таким образом, 6 функция социального управления: выполняется, весьма, не качественно, подменяя фундаментальные знания об организации физических тел и живых организмов разными частными теориями и моделями, справедливыми для материальной точки. СССР развалился, в том числе из-за интеллектуальных диверсий, принятых в его системе образования.



Важен предыдущий опыт достижений и ошибок общества для эффективного выполнения 6-ой функции социально-экономического управления.

Из наших исследований следует, что ошибкой традиционной науки является пренебрежение организацией физических тел, ускоренным ростом её сложности – новым для физии явлением с новыми динамическими переменными и её асимметричными свойствами в пространстве и времени. Эта ошибка оказалась фундаментальной, так как она исказила законы сохранения и превращения энергии и причинно-следственных связей в природе, ограничившись их моделью, справедливой для материальной точки.

На примере экономики видно, что целью развития экономики является создание качественно нового товара или услуги или известного товара и услуги с меньшей себестоимостью. Задача социально управления – это формирование и развитие новой творческой личности. Принцип формирования чего-то нового, сохраняя лучшее старое, – это самое общее свойство организации физического тела, человека и общества, определяющее их эволюцию и развитие. Это фундаментальное свойство: стремиться к новому, лежит за рамки законов статистической механики, постулата Л. Больцмана о равновероятности, определения в энтропии, равной мере хаоса, и свойств натурально ряда.

Напомним, что это основное свойство открытой системы формировать новые структуры установил Н.И. Кобозев в 1943 г. и получил за это докторскую степень, но его научные достижения попали под репрессии 1948 г.

В прикладных задачах удобно пользоваться упрощёнными теориями, в которых математику можно начинать с натурально ряда, но в этих случаях надо понимать границы применимости этих теорий, чтобы не совершать существенные ошибки в научном мировоззрении и социальном управлении.

Итог

В статистической механике постулировано, что материальные точки все одинаковы или тождественны, находятся в однородном и изотропном пространстве и времени, изменяют своё состояние под действием разных внешних сил. Тогда система, состоящая из материальных точек, стремится без внешних воздействий к единственному состоянию с минимумом свободной энергии своего образования в двух классах переменных: координат и скоростей (импульсов).



Система, состоящая из материальных точек, не обладает самодвижением, не имеет механизмов обратной связи для саморегуляции, не гибнет и не способна к развитию и описывается традиционной математикой, основанной на натуральном ряде, геометрии Евклида и математическом анализе. Свойства системы, состоящей из материальных точек, описывается принципом диадности или дихотомии, бинарными функциями и ростом статистической энтропии, равной мере хаоса.

Все организации физических тел разные, одинаковых организаций нет (одинаковых людей и одинаковых электронов не существует), находятся они в неоднородном и не изотропном пространстве и времени.



Но закон их самодвижения у всех один тот же: поиск минимума свободной энергии своего образования, который описывается оптимумом по золотой пропорции между хаосом и порядком в трёх классах переменных и который нарушается поглощаемой материей и генерацией новых структур.

Три класса переменных порождают 3! = 6 вариантов минимума свободной энергии образования для каждой организации, между которыми происходят постоянные её внутренние перестроения. Один из вариантов — это гибель организации, поэтому повторяющими в процессе развития являются пять вариантов минимума свободной энергии образования организации. Она описывается принципом триадности, триединства, тринитарности.

Золотое отношение — это иррациональное число, которое на практике не достижимо, организации постоянно осциллируют около него, каждая на своем масштабе взаимодействий между пятью вариантами минимума свободной энергии образования организации, в случае своего выживания и развития.

Когда организацию физического тела можно считать устойчивой, и её внутренними осцилляциями можно пренебречь, её можно моделировать моделью материальной точки.



Например, организация Солнечной системы по модели И. Кеплера находится в состоянии гармонии по золотой пропорции, и её можно описывать законами механики И. Ньютона.

Постоянный рост новых структур — это основной процесс эволюции каждой организации физического тела в открытой системе и тем более организма человека. «Человек – мера всех вещей…» – Протагор, а мозг человека – это пример для функционирования системы самоуправления на всех этажах иерархии институтов общества.



Алгоритм работы мозга может обеспечить адекватное выполнение 7-ой функции управления. Ей будет посвящёна наш следующий этап исследования.



http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0115-00.htm и www.youtube, например,

https://www.youtube.com/channel/UC5Bd…

семинар Института исследования природы времени, биофак МГУ.



А.С. Харитонов



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