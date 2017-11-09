Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Как учат элиту? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

18:20. 9 ноября 2017 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:

Михаил Величко: Как учат элиту? В чём разница между образованием для элиты и плебса? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI
Элиту обучают музыке, рисованию, живописи для развития образного мышления, с помощью которого они могут программировать эгрегоры. Плебсу дают текстовое образование, усыпанное формулами, что бы люди не умели образно мыслить.
Воспитание и образование детей – создание будущего. Как из детей выращивают послушное стадо, не способное самостоятельно мыслить, какой должна быть система образования – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как на самом деле живут во Франции - 2
... Собеседники: Елена Рычкова; Артём Войтенков (Познавательное ТВ, poznavatelnoe.tv); Елена Рычкова...в одном месте. Они не учат французский язык, они не ... школа. Причём, они там учатся уже в три года читать...там кто-то где-то какие-то элиты, которых я никогда не...
Диверсия в области образования приобретает угрожающий размах
... а быть проданной. Учат эти учебники — максимально...для избранных», куда допускается элита, так называемый «золотой... — не сложный, увлекательный, познавательный. Теперь предмет называется «Окружающий ..., плохо понимает, каким экспериментам и опытам подвергается...
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
...дисциплинарных пространствах, где всех учат ходить строем и делать ..., влечения, желания). 2) Интеллектуально-познавательную (ощущения, восприятия, представления, воображение,... такому же уровню потребления как элита, отсюда увеличение кредитования населения...
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
...чрезвычайно  важным и познавательным сравнить эти два одинаковых...промышленность. Перед украинской элитой таких задач вообще...демократическими» украинскими  СМИ как…спровоцированная самими пострадавшими россиянами... они ничему не учат. Однако официальный запрет...
Библеизм, марксизм, туннельные сценарии и лабиринты
... зрители сериала ненавязчиво учатся видеть то обстоятельство...перевороте, произведённом переродившимися «элитами» СССР, партии, ...окружённых соискателями халявы?; как эти обстоятельства воздействуют...том числе, обеспечивается познавательной деятельностью людей и...
Бэкграунд, выпуск-300 за 6 апреля 2013
... и до сих пор учат - как нам грешным из собственной...остроумно назвали «национализацией элиты». Но Украине, как державе во всех ...вполне вразумительной формулировки – «национализация элиты», что в переводе на ...и познавательно. Корр.А вот то что ты читал как они...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>