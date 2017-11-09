Как учат элиту? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Как учат элиту? В чём разница между образованием для элиты и плебса? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI

Элиту обучают музыке, рисованию, живописи для развития образного мышления, с помощью которого они могут программировать эгрегоры. Плебсу дают текстовое образование, усыпанное формулами, что бы люди не умели образно мыслить.

Воспитание и образование детей – создание будущего. Как из детей выращивают послушное стадо, не способное самостоятельно мыслить, какой должна быть система образования – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com