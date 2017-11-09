Десоветизация делает прогресс убийцей

А с нами как? Это один вопрос.

То есть «счастье народное» стало «счастьем инородным», убегая от человека всё дальше. Давайте попробуем наоборот: шагнуть к человеку (к себе) ближе. Оставим пока в покое мифическое счастье очень далёких от нас и совсем нам незнакомых людей, которым «хорошо, где нас нет». Прекратим восхищаться успехами Бельгии и Норвегии.

Мы и говорим. Только о себе. От человека нужно идти, друзья мои, в наш нечитающий деградирующий век, от особи. Всякие высокие абстракции – они обывателю непонятны. А вот счета за отопления и ценники в магазинах – это и толстокожего кольнуть может.

Всякий, даже поверхностный анализ (а уж тем более анализ серьёзный) – показывает, что навязываемая западниками модель – нам противопоказана. По крайней мере, нам. Мы то думаем, что всему человечеству, но оппоненты просят нас не страдать манией величия и говорить строго за себя.

Почему как в мире в целом, так и в быту, в нашем городке, счастье одного народа или человека плотно увязано с несчастьями и бедами другого?

Это что, случайность? Котлеты отдельно, мухи отдельно? Высокий уровень жизни в США – одно, а геноцид сербов и сирийцев – нечто совсем другое?

Или же всё-таки это СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ, чёрная магия «гаввах»[1], нечто неразделимое? Если США прекратят свои бесконечные войны – сохранят ли они свой уровень жизни, или он резко обвалится? Война – это только расходы нации, потери – или же наоборот, сверхэффективное средство обогащения, не только людей, но и их крупных сообществ, народов и государств?

Ведь если наши подозрения оправдаются – тогда получается, что снижение нашего уровня жизни лишь оборотная сторона роста уровня у них. Получится, что бедствия одного (меня или вас) – плата за процветание другого…

Глубже понять эти животрепещущие вопросы современности нам помогает теория В.Л. Авагяна, идущая от человека, от индивида в экономике, от домохозяйства и семейного бюджета.

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В.Л. Авагян

«РЕСУРСНЫЙ ПАЙ»: РЕМЕСЛО ВЫЖИВАНИЯ

Даже самый простой человек понимает смысл выражения «личное подсобное хозяйство». Если есть «подсобное», вспомогательное – то должно быть, согласитесь, и ЛИЧНОЕ ОСНОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО.



Более того, в мире экономики оно человеку и ближе всего, и важнее всего. Доходы и расходы домохозяйств, как первичных ячеек экономики, вопросы формирования семейных бюджетов – вовсе не маргинальные темы для политэкономии.



Наоборот, для человека всякая экономическая деятельность домохозяйством начинается, и им же заканчивается.

Семейный бюджет – это альфа и омега участия человека в экономике. Гигантские электростанции выступают средством – а лампочка на кухне – целью работы. Производство танков – лишь средство защитить свой огород от чужих танков. Составы с мазутом – лишь средство, а цель, конечная, главная – тепло батарей вашей спальни… И так за что не возьмись!

Ошибка традиционной микроэкономики в том, что домохозяйство она оценивает по-бухгалтерски: есть, мол, основные фонды, и есть оборотные фонды. Основные фонды семьи – дом, квартира, гараж, земельный участок и т.п. Оборотные фонды – зарплата и иные выплаты человеку в текущем режиме.

Всё это, конечно, есть, но ничего не объясняет. Например, человек имеет дом и заработок. Это факт – или ничто? Я вам скажу, как опытный экономист, поработавший и практиком, и теоретиком: это ничто.

Как все основные фонды домохозяйства (или иного предприятия) так и все оборотные фонды не значат ничего и ни о чём САМИ ПО СЕБЕ нам не скажут.



Человек может иметь и дом, и заработок – но умереть от голода и холода прямо у себя дома или на рабочем месте.

Ничто не имеет смысла без РЕСУРСНОГО НАПОЛНЕНИЯ. Зарплата (нам ли этого не знать?!) может номинально оставаться неизменной, но терять покупательную способность до полного собственного аннулирования.



То есть формально у вас есть заплата, а фактически – её нет. Дом превратится в ледяную ловушку, если в него не поступают тепло, вода, электричество, газ и т.п. То есть ни обладание рабочим местом, ни регулярные выплаты зарплаты, ни документы на недвижимость САМИ ПО СЕБЕ ничего не значат.

Если они не наполняются ресурсами – то они имеют ценность либо ноль, либо уходят в отрицательные величины ниже ноля. Скажем, даже шикарный дом без отопления – могила. А если летом? Когда отопление не нужно?

Скажу слово и об этом. Во многих глухих углах необъятной нашей советской страны стоят одноэтажные и многоэтажные руины. Те, кто ездят поездами или автомобилями – не дадут соврать: то тут, то там мелькнёт разрушенная ферма, элеватор, сторожка, а то и целый посёлок!



Эта недвижимость является брошеной, через неё прорастают деревья, и она не имеет никакой цены. В США такие бросовые дома пытаются сбыть за доллар, но не всегда это удаётся.

В чём же дело? Может быть, в брошенных и бросовых постройках другой кирпич, другой цемент, другая арматура? Нет. Они просто расположены в неудобном месте. Если бы точно такие же постройки стояли бы посреди мегаполиса, то при всей своей запущенности они бы стоили миллиарды, и желающих освоить их выстраивались бы очереди.

Отсюда вывод: стоимость дома не в кирпиче и не в бетоне, не в стёклах и не в трубах; стоимость дома в местоположении. Инфраструктурная включённость тоже является формой РЕСУРСНОГО НАПОЛНЕНИЯ собственности.

И вот что на чём я хочу заострить внимание любознательных читателей: без ресурсного наполнения частная, кооперативная, государственная собственность – ничто.



И потому, хотя нас стараются уверить либералы-неучи, что человек цепляется за собственность – нет! Человек цепляется не за саму собственность, а за связанную с ней (иногда) возможность ресурсоизвлечения.

Если человек имеет швейный цех или автомастерскую, то он частный собственник, но если они убыточны – то он никто. Убыточная собственность ничего не даёт человеку, от обладания ею он старается избавиться.

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Поэтому мы снова и снова говорим о таком понятии, как «оклад-надел», то есть долевое участие человека в потреблении ресурсов общества. Речь идёт о выделении и закреплении РЕСУРСНОГО ПАЯ – то есть лично вами потребляемой доли ресурсов. Это ответ на вопрос – «сколько земли задействовано для выращивания съеденных вами помидор?», «сколько лично на ваш бензобак работает нефтекачалка в Сибири?» и т.п.

Только этот выделенный и закреплённый ресурсный пай и определяет ПО-НАСТОЯЩЕМУ положение человека в обществе. Остальное – обман.



Иногда обман со стороны мошенников, грабителей. Иногда – то, что называют «оптический обман зрения». Но в любом случае – фикция.

Почему человек, получавший 150 советских рублей, имел в реальном пользовании благ значительно больше, чем человек, получающий сегодня 20-30 тысяч рублей? Не только потому, что стоимость рубля изменилась, но и потому, что получательский баланс у советского человека был совсем другой. Огромное количество ресурсов выделялось ему вне механизма платежа.

В отличие от ресурсного пая величина дохода в рублях или долларах не скажет нам вообще ничего. Можно ли на рубль купить корову, или полноценный обед, или не купишь даже коробка спичек? В разные времена по-разному.

И потому, когда наша власть ставит цели увеличить доходы населения в рублях – мне, как экономисту, просто смешно. Это же разговор ни о чём!

Можно хоть завтра сделать всем зарплату по 100, 150 тыс. рублей – а цены вырастут, и ресурсный пай окажется у человека прежним.

А можно сохранить его и не вздувая цены: добавляем людям к зарплате, и на эту же сумму увеличиваем квартплату, вводим платные парковки, навязываем страхование жилья и т.п.



Человек больше получает на руки – но он же и отдаёт больше, и качество его жизни не растёт, хотя статистика покажет и рост зарплат, и неизменность цен…

До тех пор, пока люди не усвоят теорию «оклада-надела», они останутся несчастными жертвами обмана и самообмана. Им будут повышать зарплаты – а потом съедать повышение инфляцией или введением вымогательских обязательных платежей, типа «оплаты коммунальных услуг» или «налога на имущество».

Что касается зарплаты – то касается и натуральной формы собственности, которая, казалось бы, не может съедаться инфляцией. Но это только кажется! Собственность коварна.



Две абсолютно, до каждой молекулы вещества, одинаковые квартиры, но в Москве и Чернобыле, будут абсолютно несовместимы по стоимости.

Оборудование для производства видеокассет для кассетных видеомагнитофонов вчера могло стоить миллиарды…

Но с появлением новых носителей для видео целые заводы, некоторые «с иголочки», новенькие – превратились в груду металлолома…

Ремесленные мастерские сапожников много веков обували всё население Ирана – но со строительством трёх обувных фабрик – все сапожники-ремесленники пополнили ряды голодающих…

Что у них отняли? Их мастерскую? Нет. Их инструменты? Нет. У них осталось всё, что они имели.

А отняли у них РЕСУРСНЫЙ ПАЙ участия в потреблении благ. Без такого пая собственность – лишь обуза и жернов на шее, тянущий ко дну быстрее и вернее…

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Если мы условно возьмём ситуацию, в которой мы имеем 50 пирогов и 100 человек, то мы сразу же поймём, что ситуация эта имеет два измерения.

Первое измерение – элито-эгалитарное.

Каким образом можно распределить 50 пирогов между 100 человеками? Эгалитарное распределение – это когда каждый получает по пол-пирога. Немного, но зато никто не обделён.

Элитарное потребление – это когда 50 человек получают по пирогу или 25 «самых крутых» – по 2 пирога. Соответственно, 50 или 75 остальных людей остаются совсем без ничего.

Вокруг МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ пирогов всегда шла и будет идти жёсткая борьба. Эгалитарные силы будут требовать повышения равенства – элитарные будут настаивать на повышении личного пая доминантов.



По формуле «Половина пирога всех оставит жить впроголодь, всем будет плохо, пусть лучше лишние сдохнут, зато нужным и уважаемым в этом обществе будет нормальное потребление».

Но кроме первого измерения, элито-эгалитарного, есть и второе, технософское.

Суть его вот в чём: а почему пирогов именно 50? Это что, рок – или это можно одолеть? Если у нас 100 едоков – почему нельзя сделать 100 пирогов? Да, чёрт возьми, даже 150 – пусть лучше лишние черствеют, чем кто-то останется голодным!

Если проблема распределения находится в «плоском времени», то есть в миг настоящего, то технософия находится в трёхмерном времени, она учитывает опыт прошлого, возможности настоящего и потребности будущего.

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И вот тут, внимание, вопрос для умных: а почему бы, собственно, правителю не приказать сделать благ как можно больше? Не, ну реально?

Ему же не самому придётся «париться», у него же исполнители есть. Ему только приказать! Мол, велю всех благ сделать с запасом – и точка…

Кое-где так и есть. Например, бланки паспортов: сколько нужно, столько и напечатают. Всем доступны, никому нет недопуска… Рекламные буклеты и газеты – их дают каждому. Хочешь – несколько штук, хочешь, хоть бомжу… Не жалко!



Или вот мобильные телефоны: уж какая была редкость! Только у мафии были – а сегодня любая пенсионерка с «мобилой»… А видеомагнитофоны? Когда-то на них квартиры меняли, а сегодня подешёвке в каждый дом поступают…



Никакой загадки или тайны тут нет: предметов с низким содержанием ресурсов (даров природы) можно нашлёпать любое количество. Чаще всего так и делают: если ресурсное содержание товара стремится к нолю, то уровень его производства и доступности стремиться к бесконечности.

Таких благ правитель не только может приказать «сделать, как грязи», но чаще всего так и приказывает. Ведь он стремится к популярности у народа – а самый простой путь к популярности – осыпать обывателей дарами.

Если бы не ресурсная компонента, завязанная на дарах природы – автоматизированные линии наштамповали бы запредельное, зашкаливающее количество автомобилей, домов, обустроенных земельных участков и т.п.

Ведь автомобиль дороже мобильного телефона не потому, что он сложнее мобильного телефона. Технически-то он не сложнее устроен, даже наоборот!



Просто автомобиль требует больше ВЕЩЕСТВА, а вещество, в отличие от технологических операций, не может возрастать до бесконечности.

Возвращаясь к нашему вопросу о пирогах: почему их 50, а не 100, и не 150? Выпечь-то их можно любое количество! Если печей не хватает – новые печи поставить, если пекарей не хватает – пополнить их ряды новыми пекарями. Но пирог содержит в себе ресурсную компоненту: муку, яйца, начинку и т.п.

А она берётся, в конечном счёте, из земли. Печь можно сделать многоэтажной, чтобы выпекать побольше. Но нигде ещё не встречал я многоэтажных пшеничных полей – а их ограниченность ограничивает и количество муки.

Можно ускорить штамповку стальной шайбы – в 10, 100, 1000 раз. А можно ли в 1000 раз ускорить вызревание зерна в колосе? Сильно сомневаюсь…

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Если бы не ресурсное ограничение, то тогда квартир, домов, дач, яхт и самолётов у нас было бы у каждого столько же, сколько аккаунтов в соцсетях.

А точнее: сколько нужно, столько и заводим. Хотим мы открыть «Вконтакте» две группы или три – пожалуйста! Это связано с тем, что ресурсная составляющая в виртуальном мире минимальна (она есть, конечно, но она мала).

С квартирами не так. Квартира – не только огромное количество затраченного на неё вещества, но и место в престижном районе. В самых отдалённых и захудалых посёлках попадаются удивительно дешёвые квартиры – но кому они нужны?! Нельзя расширить физическое пространство, как мы расширяем количество номеров в памяти телефона или количество файлов в одном компе.

А потому 50 пирогов на 100 человек в нашем примере, возможно, не просто халатность власти. Возможно, просто нет ресурсов для выпечки большего количества пирогов. И население в нашем условном примере обречено делить то, что есть, выбирая (как современная Россия) – между равенством в ограничениях, или изобилием избранных, совмещённом с геноцидом изгоев.

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Поэтому для человека, понимающего экономику, важны не номиналы на купюрах, и не собственность на руках. Ему важен «оклад-надел», совокупность реально поступающих лично к нему потребительских благ, а не условные значки в кошельке и не обладание никчёмными руинами.

Жить без «оклада-надела» человек не может. Не может, и всё. Есть критическая величина сокращения выделяемых на него благ, после которой начинается умирание, погибель…

Ужас рыночной модели экономики в том и заключается (кроме, конечно, всего прочего) – что она представляет из себя непредсказуемую ЗЫБЬ, старательно обходящую вопрос «оклада-надела».

Рыночная «законность», выдуманная аферистами, гарантирует либо сохранность денежного номинала, либо формального владения собственностью. Но и то, и другое – фикция.



Ведь 100 рублей из 1982 года – в корне отличаются и от 100 рублей 1992, и от 100 рублей 2017 годов. Формальное владение собственностью (если она перестала приносить прибыль) – не даёт ничего, кроме налоговой и амортизационной нагрузки на собственника…

А единственного реального понятия экономики домохозяйства – «ресурсный пай», «оклад-надел» – в рыночной теории вообще не существует.

Здесь никто не хочет исходить из потребностей человека, а исходят только из его возможностей. Может ли он раскидать всех в битве за выживание? Или слабоват для такого?

В любом случае, что он выгрызет у общества, с тем и останется. Потребности человека здесь вообще не рассматриваются.

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Это делает жизнь «хождением по минному полю» – жестокой, очень рискованной и непредсказуемой. «Оклад-надел» могут отобрать в любой момент (он вообще никак не закрепляется за человеком, поскольку ни денежный номинал, ни формальное собственничество его зафиксировать неспособны).

Отбирают ресурсный пай по-разному:

- Прямой отбор (когда согнали с участка, выгнали с работы, лишили должности, зарплаты, отняли урожай и т.п.)

- Косвенный отбор (когда зарплату сгрызла инфляция, собственность перестала приносить прибыль, формально сохраняемые источники существования перестали давать средства к существованию).

Отнятый ресурсный пай может быть по разному использован:

- Его могут передать другому человеку – чтобы он богател за твой счёт

- Его могут просто потерять «в никуда» – в связи с бесхозяйственностью. То есть: лишить тебя всех благ – и никому от этого даже лучше не станет, разве что администрации хлопот поменьше…

Возникает классическая ситуация рыночных реформ в РФ (да и везде):

-Вначале было два человека, и оба жили в достатке.

-Затем один обогатился, а другой обнищал, то есть один разбогател чужим достатком.

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Материальные блага бывают двух видов.

1.Электоральные блага – то есть возникающие или исчезающие по выбору людей, в силу их доброй или злой воли.

2.Императивные блага – которые либо есть, либо нет, и люди никак на это повлиять не могут.

То есть, например, сарай на моём участке построил я сам, я решил – быть ему или не быть. Но нефть на моём участке от моей воли не зависит. Я не могу её обрести или потерять по собственному желанию.

Если имеется водный поток, то натаскать воды в баню или не натаскать – моё дело. А вот само по себе существование воды – уже не моё. Я не могу натаскать воды – если её нет.

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Таким образом, главная задача выживания – добиться выделения и закрепления за собой ресурсного пая, «оклада-надела» в рамках прав человека и гражданина.

Ведь если человек имеет право на ресурсный пай – то всякая новая техника ему помогает. А если не имеет – тогда новая техника его убивает.

Например, изобретение робота-дворника советского дворника сделало бы начальником (оклад идёт, а работать не надо – только за роботом присматривай). А дворника в рыночной экономике такое изобретение сделает безработным и несчастным, потерявшим средства к существованию.

Если человек – совладелец национального хозяйства и национального дохода, то техническое перевооружение обогащает его, как новая техника хозяев фабрики. А если человек – наёмный персонал, не цель, а средство производства – тогда техническое перевооружение убивает его.

Это было понятно уже во времена луддитов и индийских ручных ткачей.

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Ещё короче говоря: советские принципы социализма делают прогресс слугой человека, обеспечивающим человеку удобства и облегчение.

А десоветизация делает прогресс убийцей. Она позволяет лишать людей их доли в потреблении, ссылаясь на то, что люди больше не нужны на производстве.

У советской линии развития есть светлое будущее.

У антисоветской, современной – совершенно очевидно, такого будущего нет. В ней машина из помощника человека превращается в его убийцу.

И спорить с этим – всё равно, что спорить с примером 2х2 =4…



[1] Считается, что чёрные маги, упиваясь энергией страдания живых существ, повышают свою власть и могущество, силу и возможности. Это и названо «гаввах» – энергией чужих мук, впитываемой мучителем.