100 лет революции в России. Николай Стариков
Почему революция произошла именно в России?
Эфир радио “Медиаметрикс-Питер” от 7 ноября.
Обсудили следующие вопросы:
1) Два этапа революции в России;
2) Можно ли рассматривать революции самостоятельно в отрыве от Первой мировой войны, и как связано готовящееся в тот момент русским Генштабом Босфорская десантная операция, запланированной на март-апрель 2017 г?
3) Карточная система на хлеб;
4) Итоги. Именно улучшение, а не ухудшение военной ситуации привело к февральскому перевороту;
5) Кто есть Ленин, и почему он находится в мавзолее на Красной площади? Символом чего он может быть в 2017 году?
6) 1991 год, развал СССР;
7) Нынешняя власть.==========================================================================
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai