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100 лет революции в России. Николай Стариков

14:12. 9 ноября 2017 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

Почему революция произошла именно в России?

Эфир радио “Медиаметрикс-Питер” от 7 ноября.

Обсудили следующие вопросы:

1) Два этапа революции в России;

2) Можно ли рассматривать революции самостоятельно в отрыве от Первой мировой войны, и как связано готовящееся в тот момент русским Генштабом Босфорская десантная операция, запланированной на март-апрель 2017 г?

3) Карточная система на хлеб;

4) Итоги. Именно улучшение, а не ухудшение военной ситуации привело к февральскому перевороту;

5) Кто есть Ленин, и почему он находится в мавзолее на Красной площади? Символом чего он может быть в 2017 году?

6) 1991 год, развал СССР;

7) Нынешняя власть.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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