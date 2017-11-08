Может ли американская армия проиграть войну новым танкам России и Китая?

Танки снова в моде.

В 2014 году Россия продемонстрировала свой новый танк Т-14 «Армата». Это первая новая модель, созданная после распада Советского Союза. Этот танк должен поступить на вооружение в 2020 году, однако проблемы производства указывают на то, что Россия пока будет делать ставку на более старую модель Т-90.

Между тем, Китай продолжает модернизировать свой огромный танковый парк, состоящий из семи тысяч машин, среди которых современных танков всего около двух тысяч. В прошлом году он принял на вооружение новейшую версию основного боевого танка ZTZ-96 ZTZ-96B. В результате этой китайской модернизации основной боевой танк сухопутных войск США М1 «Абрамс», принятый на вооружение в 1980 году, стал самым старым среди армий великих держав. Танки зарубежных армий продолжают выходить на уровень «Абрамса» и достигать паритета с этой боевой машиной, в связи с чем в США начался процесс создания замены М1.

После длившегося более 10 лет периода финансовой и политической неразберихи Россия сегодня занимается масштабной программой восстановления своих сухопутных войск. Т-14 — это лишь один из многих проектов, разрабатываемых в России, которая решила заменить все свои боевые бронированные машины на новые и современные образцы. В танке Т-14 по-прежнему используется стандартное орудие калибра 125 миллиметров. Однако конструкция башни позволяет разместить там пушку калибром до 152 миллиметров. Что примечательно, основное танковое орудие имеет автомат заряжания, находящийся в башне, которая по своей конструкции уникальна, ибо в ней не размещается ни один член экипажа. Защиту танка обеспечивает комплекс активной защиты «Афганит».

Эта система защищает машину от противотанковых ракет и ручных противотанковых гранатометов, а также предположительно может защитить ее от современных кинетических снарядов, используемых в сухопутных войсках США, например, от новейшего бронебойного подкалиберного снаряда с отделяющимся поддоном M829A4 с сердечником из сплава с обедненным ураном.

Танк ZTZ-96 станет основой модернизированных танковых войск КНР. Этот танк оснащается 125-миллиметровым главным орудием. Он защищен сочетанием композитной брони и динамической защиты, которая похожа на систему «Контакт-5», используемую в настоящее время в российских танках Т-90. Китай, по всей видимости, стремится заменить свои старые танки на Тип 96 и особенно на его новейший вариант Тип 96В вместо того, чтобы наращивать производство более дорогостоящих и более современных танков Тип 99. По своей конструкции этот танк менее радикален, чем новейшая российская машина, и является результатом серьезной модернизации, что очень важно, особенно с учетом численности танковых войск Китая.

Почтенный американский М1 «Абрамс» остается, наверное, господствующим основным боевым танком, хотя его возраст уже дает о себе знать. «Абрамс» имеет новую высокоточную 120-миллиметровую пушку, использующую боеприпасы различных типов, и защищен композитной броней «Чобхэм», которая доказала свою эффективность, надежно защищая машину от многоразовых гранатометов и более старых образцов российских противотанковых управляемых реактивных снарядов, использовавшихся во время первой войны в Персидском заливе. Бои в иракских городах привели к созданию модернизированной версии «Абрамса» TUSK, которая получила системы вооружения дистанционного управления, более прочную защиту днища, а также динамическую защиту по бокам. В результате последней серии модернизаций в этом танке заменили электропроводку и добавили новые сети. Однако американские военные в настоящее время достигли предела того, что можно сделать с «Абрамсом». Главная проблема этого танка — его вес, составляющий более 70 тонн. Это один из самых тяжелых основных боевых танков в мире. Австралия недавно обнаружила, что вес танка является серьезной проблемой, поскольку он оказался слишком тяжелым для десантного корабля, придаваемого десантно-вертолетному кораблю-доку нового класса Canberra.

Неоднократные попытки сухопутных войск США заменить «Абрамсы» были остановлены из-за превышения сметы, а последняя модернизированная версия M1A3 так и не появилась на свет. Этот танк, являющийся боевой машиной нового поколения, остается на чертежных досках, и предназначен он в основном для замены боевой машины «Брэдли», а не «Абрамса». «Абрамс» должны модернизировать примерно в 2022 году. Считается, что это будет экономичнее попыток сконструировать совершенно новый танк.

Австралийские танки М1А1 «Абрамс» не отстают от американских модернизированных версий, а последняя серия модернизации привела к тому, что «Абрамс» останется в войсках до 2035 года. В соответствии с планом реформ под названием Beersheba, парк «Абрамсов» поделен между тремя боевыми бригадами, и эти машины вошли в состав бронетанковых полков. Таким образом, их совокупный боевой потенциал был доведен до максимума, поскольку танки сейчас могут участвовать в боевой подготовке и в боевых действиях совместно с другими элементами сухопутных войск. Но в каждом полку количество танков невелико, а это значит, что они не в состоянии вести эффективные действия против вражеских танков, а также не могут самостоятельно осуществлять прорыв линии фронта противника. Для исправления этого положения поставлена задача увеличить танковый парк с 59 до 90 машин, а также построить серию машин поддержки на шасси «Абрамса».

В последние годы американские «Абрамсы» довольно активно участвуют в боевых действиях, оказывая поддержку пехоте, воюющей с партизанами и повстанцами. Однако танковым войскам в большей степени угрожают не вражеские танки, а противотанковые ракеты и самодельные взрывные устройства. Австралия не знает, будем ли мы применять «Абрамсы» в традиционных танковых сражениях, и где такие сражения будут происходить, особенно с учетом того, что мы вообще никогда не использовали имеющийся у нас танковый парк.

Скорее всего, танки будут оказывать поддержку австралийской пехоте, ведущей боевые действия с нетрадиционным противником, а не действовать самостоятельно на евразийских равнинах. А если так, то нужен ли Австралии очередной танк типа «Абрамса»? Может быть, нам следует подумать о других бронированных машинах, которые в большей степени подходят для оказания поддержки пехоте? Глядя на то, как русские и китайцы добиваются немалых успехов в создании новых образцов бронетехники, Австралии необходимо подумать о будущем «Абрамсов» и узнать, каковы планы Америки в этом отношении. Нам обязательно нужно задуматься о создании более легкой и гибкой бронированной платформы.

оригинал nationalinterest.org/blog/t…

Деклан Салливан (Declan Sullivan) [National Interest, США]

Источник: nnm.me