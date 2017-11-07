Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 ноября 2017

5 ноября в городе Забадани провинции Дамаск прошла гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон.

Подробнее об этом в репортаже «Русской Весны».

Забадани. Райский уголок. Так это место местные жители прозвали за комфортный климат и красоту пейзажей, раскинувшихся в долине Вади-Барада.

Согласно библейским преданиям, именно в этом месте Каин похоронил Авеля. Это был популярнейший курорт, приманка для туристов, многонациональный и поликонфессиональный край… Боевики «Джебхат ан-Нусры»* и других радикальных формирований захватили город Забадани в 2013 году. Они изгнали всех иноверцев, захватив часть христиан в заложники и получив за них выкуп. Те из сторонников действующей власти, кто не успел бежать, были казнены. Большинство жителей покинуло город.

Прошедшей зимой правительственные войска окружили Забадани и предоставили боевикам возможность выехать в Идлиб, чтобы не подвергать город и населений разрушениям и жертвам. После эвакуации бандитов, Забадани начал постепенно возвращаться к мирной жизни, сюда потянулись беженцы. Военное время не позволяет налаживать быт и инфраструктуру в необходимом объеме, поэтому так востребована на освобожденных от террористов территориях гуманитарная помощь.

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Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон скомплектовали для мирных жителей продовольственные наборы. Их состав прост, но жизненно необходим для нуждающихся в поддержке сирийцев, возвратившихся в разрушенный войной город: сахар, рис, чай, мясные консервы. Всего около 1,7 тонн продуктов. В городе российскую помощь уже ждали.

Мирные жители, среди которых были и православные христиане, выстроились в очередь возле здания городской администрации. На торжественном митинге, в честь приезда в Забадани гумконвоя, выступили школьники, представители Министерства просвещения Сирии и местной администрации.

Кроме общих благодарственных речей, на мероприятии звучали и искренние слова из детских уст: «Спасибо, Россия! Спасибо русским солдатам!».

Отметим, что в ходе гуманитарной акции российские военные роздали 500 продуктовых наборов. Также для всех желающих был организован медицинский прием. Военный врач оказал всем обратившимся медицинскую помощь, в том числе 41 ребенку. Кроме такой сухой статистики, прячущейся за цифрами, у каждого участника гуманитарной акции в памяти остались детские улыбки и теплые слова благодарных сирийцев, а это самая лучшая награда.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.