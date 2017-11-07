Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 ноября 2017
- 09:08 Стало известно о состоянии раненных в Сирии военкоров (ФОТО).
- 04:30 «Спасибо, Россия! Спасибо русским солдатам!» — в райский уголок Сирии прибыл конвой Минобороны РФ (ФОТО).
- 01:16 Победа Алеппо: Лучший голос Сирии порадовал горожан уникальным концертом (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:34 Подрыв на фугасе в Дейр-эз-Зоре.
Стало известно о состоянии раненных в Сирии военкоров (ФОТО)
Как сообщала «Русская Весна», вчера в Сирии во время съемок получили ранения военкоры российских телеканалов НТВ и «Звезда».
Больше всего пострадал корреспондент НТВ Илья Ушенин: он получил осколочные ранения живота, перелом пальцев рук и травму уха. У оператора Тимура Воронова, также несколько осколочных ранений и перелом ноги.
Но врачи авиабазы Хмеймим, куда военкоры были срочно доставлены, уже сообщили, что угрозы для жизни нет.
Корреспондент и оператор телеканала НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов
По данным Минобороны РФ, рядом со съемочными группами взорвался управляемый фугас при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора, Кроме журналистов ранения получили пятеро военнослужащих Международного противоминного центра.
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«Спасибо, Россия! Спасибо русским солдатам!» — в райский уголок Сирии прибыл конвой Минобороны РФ (ФОТО)
5 ноября в городе Забадани провинции Дамаск прошла гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон.
Подробнее об этом в репортаже «Русской Весны».
Забадани. Райский уголок. Так это место местные жители прозвали за комфортный климат и красоту пейзажей, раскинувшихся в долине Вади-Барада.
Согласно библейским преданиям, именно в этом месте Каин похоронил Авеля. Это был популярнейший курорт, приманка для туристов, многонациональный и поликонфессиональный край… Боевики «Джебхат ан-Нусры»* и других радикальных формирований захватили город Забадани в 2013 году. Они изгнали всех иноверцев, захватив часть христиан в заложники и получив за них выкуп. Те из сторонников действующей власти, кто не успел бежать, были казнены. Большинство жителей покинуло город.
Прошедшей зимой правительственные войска окружили Забадани и предоставили боевикам возможность выехать в Идлиб, чтобы не подвергать город и населений разрушениям и жертвам. После эвакуации бандитов, Забадани начал постепенно возвращаться к мирной жизни, сюда потянулись беженцы. Военное время не позволяет налаживать быт и инфраструктуру в необходимом объеме, поэтому так востребована на освобожденных от террористов территориях гуманитарная помощь.
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Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон скомплектовали для мирных жителей продовольственные наборы. Их состав прост, но жизненно необходим для нуждающихся в поддержке сирийцев, возвратившихся в разрушенный войной город: сахар, рис, чай, мясные консервы. Всего около 1,7 тонн продуктов. В городе российскую помощь уже ждали.
Мирные жители, среди которых были и православные христиане, выстроились в очередь возле здания городской администрации. На торжественном митинге, в честь приезда в Забадани гумконвоя, выступили школьники, представители Министерства просвещения Сирии и местной администрации.
Кроме общих благодарственных речей, на мероприятии звучали и искренние слова из детских уст: «Спасибо, Россия! Спасибо русским солдатам!».
Отметим, что в ходе гуманитарной акции российские военные роздали 500 продуктовых наборов. Также для всех желающих был организован медицинский прием. Военный врач оказал всем обратившимся медицинскую помощь, в том числе 41 ребенку. Кроме такой сухой статистики, прячущейся за цифрами, у каждого участника гуманитарной акции в памяти остались детские улыбки и теплые слова благодарных сирийцев, а это самая лучшая награда.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Победа Алеппо: Лучший голос Сирии порадовал горожан уникальным концертом (ФОТО, ВИДЕО)
В спортивном комплексе «Асад» в городе Алеппо в пятницу прошел музыкальный концерт.
Прохладным ноябрьским вечером у спортивного комплекса «Асад» в городе Алеппо было затруднено движение. Водители автомобилей лениво давя на клаксоны пытались медленно объехать потоки людей, движущихся в сторону стадиона. Взрослые и дети спешили занять свои места на арене.
Причиной тому стал концерт уроженца города, 27-летнего Хазена Шарида — победителя всесирийской программы «Араб Айден» («Лучший голос»).
Спортивный комплекс, вмещающий 3000 человек, был буквально переполнен. Те, кому не хватило мест, разместились в проходах между трибунами.
Под живую музыку Хазен более двух часов радовал горожан своим уникальным голосом. Люди подпевали, танцевали и просто радовались возможности послушать музыку, вместо стрельбы и взрывов, которые гремели в здесь еще совсем недавно. Город, который менее года назад был освобожден от террористов правительственными войсками при поддержке ВКС России, зажил мирной жизнью.
«Победа города» — так назывался концерт, как нельзя лучше подчеркнул, что Алеппо уже победил и в музыкальном конкурсе, и в войне с терроризмом.
Петр Романов, для «Русской Весны»
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Подрыв на фугасе в Дейр-эз-Зоре
В Дейр-эз-Зоре на фугасе подорвалась журналистская группа – ранено 4 журналиста и 5 военных.
Журналисты «Звезды» и НТВ пострадали при подрыве фугаса в Дейр-эз-Зоре
Шестого ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов г. Дейр-эз-Зор (Сирия) произошел подрыв управляемого фугаса террористов.
В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности.
Все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим», где им оказана необходимая медицинская помощь.
По докладу медиков их жизни ничего не угрожает. Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский – одни из наиболее опытных военных репортеров телеканала «Звезда». Для обоих текущая командировка, которая началась более двух месяцев назад, – третья по счету в Сирийскую Арабскую Республику Желаем скорейшего выздоровления нашим коллегам-журналистам и военнослужащим.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201711062214-9h2k.htm – цинк
PS. Повезло, что никто не погиб. Раненым выздоровления.
PS2. Касательно общей ситуации в Сирии, то сегодня МИД прояснил ряд вопросов – базы в Хмеймиме и Тартусе у России останутся в любом случае (после того, как судьба конфликта решилась в пользу Асада, очевидно, что российские военные останутся в САР на долгие годы), судьба остальных (авиадромов подскока, вертолетных площадок, логистических пунктов и других временных решений) скорее всего будет зависеть от хода операций против других оппонентов РФ в Сирии. В МИДе не стали указывать конкретные сроки сокращения группировки, справедливо указав на то, что пока не решены вопросы с "Ан-Нусрой" и курдами, о создании условий для вывода войск и сокращения группировки говорить преждевременно. В целом, достаточно реалистичная позиция, без излишнего подбрасывания чепчиков по случаю промежуточной победы над ИГИЛ, которая будет достигнута в ближайшие пару месяцев. Мало добиться военной победы, надо ее еще закрепить на мирных переговорах, где от дипломатов будет многое зависеть.
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