51117. Хронология самой смешной российской революции

5 ноября оппозиционно настроенные элементы собирались провести революцию. Как видим, «революция» явила собой малочисленные пикеты. Но в реальности активность «революционеров» выглядит еще более жалкой, чем она была освещена центральными СМИ.

Начать следует с самых истоков этого мероприятия. Речь о «5/11/17» завел Вячеслав Мальцев, лидер движения «Артподготовка», в 2013 году. По мнению господина Мальцева, именно 2017 год – «крайний срок, когда все созреет». Хотя более правдоподобна версия о свойственной фанатикам склонности к символичности происходящему, мол, устроить революцию в 100-летие революции – это круто.

Что такое «Артподготовка», никто, похоже, внятно объяснить не может. Это некое оппозиционное движение, которое объединяет сторонников многих других протестных движений внутри себя. Цель этих людей – уничтожить существующий режим. В официальной программе Мальцева, предлагаемой на его ныне заблокированном сайте, нет ни единого слова о том, что будет сделано в случае успешности переворота.

Конкретных данных о численности «Артподготовки» тоже нет. По сути, движение существует только в онлайне, потому что собраний «в реальной жизни» никогда не проводилось. Некоторые цифры можно получить, исходя из количества подписчиков в группах «ВКонтакте» и в Youtube, но не более того.





О 5 ноября стало известно за 4 года. Немногочисленные интересующиеся задавали один и тот же вопрос: зачем событие анонсируется так заранее? Чтобы правительство успело предпринять меры и свести вероятность успешной революции к нуля?

По замыслу Мальцева, в течение четырех лет нужно было провести активную агитацию среди населения и грамотным образом приготовиться к «Майдану у Кремля». Агитация заключалась в информировании людей о том, что будет происходить в ноябре 2017-го года и зачем это нужно. Сочувствующих завербовать в активные участники. Постфактум можно заключить, что агитационный этап провалился: несмотря на то, что материалы стали активно распространяться в социальных сетях в октябре-ноябре, их было очень мало, и они не находили отклика.

Сторонников у протестующих набралось так мало, что им приходилось опускаться до взлома аккаунтов в Инстаграме (причем рядовых аккаунтов с 200-300 подписчиками) и размещать свои листовки там. Они собирали по 10 лайков и паре вопросительных комментариев в стиле «о чем это вообще».





Готовиться предлагалось самым серьезным образом. Правда, организаторы опомнились в самом конце октября и начали распространять в многочисленных чатах в мессенджере «Телеграм» памятки для юных революционеров. Не могу не процитировать частично один из эитх шедевров:«1. Экипировка. Ботинки, футбольные щитки, наколенники, боксерские загубники, мотоциклетная или велосипедная каска, рукавицы с обрезанными пальцами, альпинистская маска или очки для плавания. Когда менты видят разумно экипированных, организованных и решительно настроенных граждан — их оптимизм уменьшается.2. С расстояния. Против «Беркут» целесообразно использовать полителенови пакеты с шампунем с водой.3. Вытеснение. «Беркут» оттисняет митингующих сомкнутой шеренгой, передвигаясь синхронным шагом, иногда, для психологического эффекта, избивая палками по щитам. Для противодействия является прием подобный противостояние в американском футболе…»Как говорится в таких случаях, пунктуация и орфография автора сохранена.

Вся координация происходившего 5 ноября велась с помощью каналов в «Телеграме». В одной только Москве и Петербурге их было не менее двадцати, в каждом – около тысячи участников. Надо учитывать, что каждый участник подписывался сразу на все каналы, поэтому аудитория чатов практически дублировала себя на всех каналах.

Поверхностный анализ переписок участников позволяет составить примерный психологический портрет «революционера». Это молодой человек 17-28 лет, который понимает, что жизнь его не так феерична, как он рассчитывал, но который инфантильно обвиняет в этом государство и правительство. Отдельные фразы в чатах дают основание заявлять, что материальная обеспеченность этих людей – ниже среднего. Уровень грамотности – низкий, что заметно как по ужасающим ошибкам в письменных сообщениях, так и несвязной речи в аудиосообщениях (эканье, отсутствие логической связи между предложениями, нецензурная брань).

Аудитория та же, что и в интернете вообще. За те пару недель, что автор наблюдал за подопытными, они успели поругаться на тему Крыма, равноправия полов и отношения к гомосексуалистам. Ничего нового. Все одно и то же.

Итак, у революции не было конечной цели, не было организаторов, не было плана действий. Администраторы чатов пытались говорить что-то о «децентрализованной революции», мол, участники должны были разделиться на небольшие группы с лидером в каждой из них и действовать на свое усмотрение. Примерно так и произошло. В назначенный час в Москве и Петербурге на улицы выползли «вершители истории». Фотографии этого знаменательного дня видим ниже.

Впечатляет. Еще больше впечатляет, как быстро «революционеры» дали задний ход в своих чатиках, начали обвинять во всем своего лидера Мальцева, друг друга, погоду и другие обстоятельства. Теперь все каналы, посвященные «51117», переквалифицировались в уютные места для обсуждения политики.

Протестующие самонадеянно оценивали свои силы как «250 тысяч в Москве, 100 тысяч в Питере». Откуда они собирались набрать такие толпы, учитывая невпечатляющее количество подписанных на каналы? Единственная грамотная мысль, промелькнувшая за все это время в «Телеграме», — для революции нужна революционная ситуация среди народа. А ее нет и неоткуда ей взяться. Нужно недовольство людей, нужны плохие условия жизни. Есть ли этому место в сегодняшней Российской Федерации, можно судить по итогам «революции».

Источник: nnm.me