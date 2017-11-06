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Запад напугали космические технологии, тестируемые РФ в Сирии

13:09. 6 ноября 2017 Просмотров - 215 Нет комментариев Опубликовал:

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Западные СМИ не без тревоги сообщают о том, что Россия в скором будущем сможет вести войну в космосе. Более того, элементы космических войн уже сейчас успешно применяются в Сирии.

Как отмечает немецкое издание портала Business Insider, боевые действия в Сирии наглядно демонстрируют, что высокотехнологичные войны выходят на космический уровень, и в них уже невозможно ограничиваться использованием только стрелкового оружия.

Во время сирийской кампании стала очевидной важность технологий, которые действуют за пределами земной атмосферы. Так, например, российскими ракетами управляет спутниковая система. В публикации сообщается, что уже через два месяца после начала операции в Сирии в 2015 году, Россия запустила десяток спутников. Они используются для получения данных с территории, на которой ведутся боевые действия.
 
Также отмечается, что за время войны в Сирии Россия испытала свои воздушные силы, ракеты с подводных лодок и бронежилеты. Причем возможность подобных испытаний вооружения, оборудования и тактики дает российским военным серьезное преимущество. Кроме того, Россия расширила свое влияние на Ближнем Востоке.
 
Ранее о том, что войны будут вестись в космическом пространстве, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
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