Российская Федерация продолжает оказание всесторонней помощи сирийскому мирному населению. Ведь даже после полного разгрома террористов жителям Сирийской Арабской Республики предстоит долгий путь к давно забытой мирной жизни.

В провинции Алеппо проведена гуманитарная акция и восстановлено два медицинских учреждения, где уже сейчас спасаются жизни и здоровье сирийцев. Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

Российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Джуб-Мади провинции Алеппо.

В Джеб-Маады проживает около 500 человек, которые нуждаются в продовольствии и медицинской помощи. До ближайшего крупного города более 80 километров, поэтому возможности посетить врачей у местных жителей нет.

В ходе гуманитарной акции население города получило 680 упаковок хлеба и 300 продовольственных наборов. Общий вес выданных продуктов составил 1,836 тонн.

Параллельно с выдачей продовольствия медицинским отрядом специального назначения организован осмотр и оказание необходимой помощи жителям города. Квалифицированную медицинскую помощь получили более 160 человек, 87 из которых дети.

Также Центром по примирению совместно с региональными властями ведется интенсивная работа по восстановлению инфраструктуры разрушенных войной городов. На днях в Алеппо завершено восстановление крупного медицинского центра «Джаб-Алькаба», который может обеспечить достаточное количество жителей города всем необходимым.

На данный момент ведутся работы по восстановлению еще одного медицинского учреждения — «Альмалик Адахер», который в скором времени также откроет свои двери всем нуждающимся.

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