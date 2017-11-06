Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 ноября 2017

14:30. 6 ноября 2017 Просмотров - 2,206 Нет комментариев Опубликовал:

Окончание штурма Дейр-эз-Зора



Небольшой эксклюзив от Anna-News на тему окончания штурма Дейр-эз-Зора.



Плюс еще видео.


Завершающие бои в Дейр-эз-Зоре.


Трофеи САА в Дейр-эз-Зоре.

Отмечается. что взяты в качестве трофеев 2 Т-72 и 4 Т-55, не считая тачанок, БМП, бульдозеров и шахид-мобилей.








Генерал Айуб с инспекцией.


В освобожденном Дейр-эз-Зоре


Цех по производству взрывчатки.


Дейр-эз-Зор. Нарезка. Ноябрь 2017.


Бои на сирийско-иракской границе.


Удары в районе Абу-Кемаля.


Операции в районе Т-2.

В целом, за счет продвижения САА и иранских прокси у Т-2, а также за счет продвижения иракской армии и "Хашд-Шааби" в районе Аль-Каима, вопрос непосредственного штурма Абу-Кемаля уже в ближайшие недели может выйти на повестку дня.


Встреча иракской и сирийской армии в районе Абу-Кемаля будет по своему весьма символической.

Плюс немного из Северной Хамы, где САА продолжает потихоньку отжимать территорию у "Ан-Нусры".


Атаки смертника. Северо-восточная Хама.


Работа противотанковых комплексов TOW "Ан-Нусры" и ССА. Северная и северо-восточная Хама. Ноябрь 2017.


Бои "Ан-Нусры" с ИГИЛ. Северо-восточная Хама. Конец октября.



За последние недели уже освобождено уже более 10 поселков, но в целом боевики смогли удержать фронт и бои свелись к постепенному оттеснению "Ан-Нусры".
Стоит помнить, что по тылам САА еще шастают остатки разбитых отрядов ИГИЛ, зачистка которых еще займет какое-то время, что затрудняет полную концентрацию усилий против "зеленых". Но как представляется, зачистка северных районов провинции Хама активизируется сразу после завершения операций по разгрому Халифата в районе Абу-Кемаля и завершения нефтяной гонки.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)

Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО) | Русская весна
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)

Российская Федерация продолжает оказание всесторонней помощи сирийскому мирному населению. Ведь даже после полного разгрома террористов жителям Сирийской Арабской Республики предстоит долгий путь к давно забытой мирной жизни.

В провинции Алеппо проведена гуманитарная акция и восстановлено два медицинских учреждения, где уже сейчас спасаются жизни и здоровье сирийцев. Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

Российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Джуб-Мади провинции Алеппо. 

В Джеб-Маады проживает около 500 человек, которые нуждаются в продовольствии и медицинской помощи. До ближайшего крупного города более 80 километров, поэтому возможности посетить врачей у местных жителей нет. 

В ходе гуманитарной акции население города получило 680 упаковок хлеба и 300 продовольственных наборов. Общий вес выданных продуктов составил 1,836 тонн.

Параллельно с выдачей продовольствия медицинским отрядом специального назначения организован осмотр и оказание необходимой помощи жителям города. Квалифицированную медицинскую помощь получили более 160 человек, 87 из которых дети.

Также Центром по примирению совместно с региональными властями ведется интенсивная работа по восстановлению инфраструктуры разрушенных войной городов. На днях в Алеппо завершено восстановление крупного медицинского центра «Джаб-Алькаба», который может обеспечить достаточное количество жителей города всем необходимым. 

На данный момент ведутся работы по восстановлению еще одного медицинского учреждения — «Альмалик Адахер», который в скором времени также откроет свои двери всем нуждающимся.

Читайте также: Битва за Сирию завершается: Россия и Иран выбирают новые цели для разгрома своих врагов

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 декабря 2015
... по ошибкам американских боевиков в Сирии, последние не в состоянии отличить одних... шестеро военных получили ранения. 12 ноября в южном пригороде Бейрута произошел... агентства новостей, побывав на борту МиГ-21 ВВС Сирии, засняла бомбежку ИГИЛ. Окруженные...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 ноября 2016
...примирения враждующих сторон в Сирии. «Только за последние сутки из удерживаемого ...Сирии, ликвидированы 4 цели террористов ИГ. Метки по теме: война в Сирии; новости мира; Сирия... сообщалось, в пятницу, 25 ноября, военная авиация разбомбила временную турецкую...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 ноября 2015
...:01 ИГ анонсировало следующий теракт в столице США. 16:03 Новости Сирии: армия... стать для солдат правительственной армии Сирии последним. «Главная опасность в Джобаре для... задержанные хотели осуществить нападение 13 ноября — в день, когда произошла серия...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 ноября 2015
...планирует обратиться к парламентариям. 3 ноября сообщалось, что лейбористы Великобритании ... операции против боевиков ИГИЛ* в Сирии, сообщил РИА Новости в среду источник...надо!» — Пентагон о последних ударах России по ИГИЛ в Сирии (ВИДЕО) Пресс-секретарь...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 ноября 2015
... Федерации Владимиру Путину. «Двадцатого ноября корабли Каспийской флотилии выполнили пуски... Весны» и портала bbratstvo.com новость прокомментировали: Малышев Валерий Дмитриевич —...35 объектов ИГИЛ в Сирии Военно-воздушные силы Франции за последние двое суток...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 ноября 2015
.... РИА Новости Оригинальная публикация...ноября. Британец Джихади Джон — уже второй палач ИГИЛ, уничтоженный за последние... переговоров по Сирии. ______________________________________________________________________________________ *ИГ (Исламское государство...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>