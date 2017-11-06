Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 ноября 2017
- 10:12 Окончание штурма Дейр-эз-Зора.
- 04:30 Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО).
Окончание штурма Дейр-эз-Зора
Небольшой эксклюзив от Anna-News на тему окончания штурма Дейр-эз-Зора.
Плюс еще видео.
Завершающие бои в Дейр-эз-Зоре.
Трофеи САА в Дейр-эз-Зоре.
Отмечается. что взяты в качестве трофеев 2 Т-72 и 4 Т-55, не считая тачанок, БМП, бульдозеров и шахид-мобилей.
Генерал Айуб с инспекцией.
В освобожденном Дейр-эз-Зоре
Цех по производству взрывчатки.
Дейр-эз-Зор. Нарезка. Ноябрь 2017.
Бои на сирийско-иракской границе.
Удары в районе Абу-Кемаля.
Операции в районе Т-2.
В целом, за счет продвижения САА и иранских прокси у Т-2, а также за счет продвижения иракской армии и "Хашд-Шааби" в районе Аль-Каима, вопрос непосредственного штурма Абу-Кемаля уже в ближайшие недели может выйти на повестку дня.
Встреча иракской и сирийской армии в районе Абу-Кемаля будет по своему весьма символической.
Плюс немного из Северной Хамы, где САА продолжает потихоньку отжимать территорию у "Ан-Нусры".
Атаки смертника. Северо-восточная Хама.
Работа противотанковых комплексов TOW "Ан-Нусры" и ССА. Северная и северо-восточная Хама. Ноябрь 2017.
Бои "Ан-Нусры" с ИГИЛ. Северо-восточная Хама. Конец октября.
За последние недели уже освобождено уже более 10 поселков, но в целом боевики смогли удержать фронт и бои свелись к постепенному оттеснению "Ан-Нусры".
Стоит помнить, что по тылам САА еще шастают остатки разбитых отрядов ИГИЛ, зачистка которых еще займет какое-то время, что затрудняет полную концентрацию усилий против "зеленых". Но как представляется, зачистка северных районов провинции Хама активизируется сразу после завершения операций по разгрому Халифата в районе Абу-Кемаля и завершения нефтяной гонки.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Несущие жизнь: Как российские военные спасают сирийцев (ФОТО)
Российская Федерация продолжает оказание всесторонней помощи сирийскому мирному населению. Ведь даже после полного разгрома террористов жителям Сирийской Арабской Республики предстоит долгий путь к давно забытой мирной жизни.
В провинции Алеппо проведена гуманитарная акция и восстановлено два медицинских учреждения, где уже сейчас спасаются жизни и здоровье сирийцев. Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Джуб-Мади провинции Алеппо.
В Джеб-Маады проживает около 500 человек, которые нуждаются в продовольствии и медицинской помощи. До ближайшего крупного города более 80 километров, поэтому возможности посетить врачей у местных жителей нет.
В ходе гуманитарной акции население города получило 680 упаковок хлеба и 300 продовольственных наборов. Общий вес выданных продуктов составил 1,836 тонн.
Параллельно с выдачей продовольствия медицинским отрядом специального назначения организован осмотр и оказание необходимой помощи жителям города. Квалифицированную медицинскую помощь получили более 160 человек, 87 из которых дети.
Также Центром по примирению совместно с региональными властями ведется интенсивная работа по восстановлению инфраструктуры разрушенных войной городов. На днях в Алеппо завершено восстановление крупного медицинского центра «Джаб-Алькаба», который может обеспечить достаточное количество жителей города всем необходимым.
На данный момент ведутся работы по восстановлению еще одного медицинского учреждения — «Альмалик Адахер», который в скором времени также откроет свои двери всем нуждающимся.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su