Революция 5.11

Сегодня буднично не состоялась революция Мальцева. Не состоялась она примерно в том же стиле, в котором регулярно не сбываются пророчества о конце света.

Сам пророк сделал вид, что так и было запланировано и парад планет указывает на то, что уж в следующий раз точно получится, главное присылать больше денег. Неофиты ожидавшие немедленных гешефтов вроде вознесения к внеземным цивилизациям или бесплатной квартиры в Москве остались с носом, особо сильно уверовавших и пытавшихся ретранслировать культ гуру в массы, похватали правоохранительные органы. Сам пророк сидит далеко от места несбывшегося предсказания и поверивших в него людей. Такой вот ХПМ.

Если кто и получил профит, кроме самого Мальцева, так это государство, которое теперь может с чистой совестью показывать на примере "неизбежной революции 5.11", насколько обмельчал "революционер" в России. Можно даже предположить, что имела место работа в две руки. Мальцев и государство в выигрыше, да и ФСБ судя по всему не в накладе – выявили наиболее активных и похватали. И самое смешное, это не конец. Наверняка найдутся последователи Мальцева, которые и далее будут участвовать в этом балагане в ожидании квартир в Москве и декабрьских бонусов.

PS. Из свежего Мальцева "Кто не с нами, тот запутинец или часть биомассы".

Ниже, прекрасное во всех отношениях видео с канала Мальцева. Все настолько замечательно, что даже комментариев не требует.

Источник: colonelcassad.livejournal.com