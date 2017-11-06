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Революция 5.11

09:54. 6 ноября 2017 Просмотров - 479 3 коммент. Опубликовал:

Сегодня буднично не состоялась революция Мальцева. Не состоялась она примерно в том же стиле, в котором регулярно не сбываются пророчества о конце света.
Сам пророк сделал вид, что так и было запланировано и парад планет указывает на то, что уж в следующий раз точно получится, главное присылать больше денег. Неофиты ожидавшие немедленных гешефтов вроде вознесения к внеземным цивилизациям или бесплатной квартиры в Москве остались с носом, особо сильно уверовавших и пытавшихся ретранслировать культ гуру в массы, похватали правоохранительные органы. Сам пророк сидит далеко от места несбывшегося предсказания и поверивших в него людей. Такой вот ХПМ.

Если кто и получил профит, кроме самого Мальцева, так это государство, которое теперь может с чистой совестью показывать на примере "неизбежной революции 5.11", насколько обмельчал "революционер" в России. Можно даже предположить, что имела место работа в две руки. Мальцев и государство в выигрыше, да и ФСБ судя по всему не в накладе – выявили наиболее активных и похватали. И самое смешное, это не конец. Наверняка найдутся последователи Мальцева, которые и далее будут участвовать в этом балагане в ожидании квартир в Москве и декабрьских бонусов.

PS. Из свежего Мальцева "Кто не с нами, тот запутинец или часть биомассы".

Ниже, прекрасное во всех отношениях видео с канала Мальцева. Все настолько замечательно, что даже комментариев не требует.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Мальцев, юмор
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3 коммент.»

  • 7137 3964
    Lada 6 ноября 2017 в 10:26 Ссылка Пометить
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    Идея светлой ,справедливой,счастливой жизни никогда не покинет человека…ведь именно для этого он и рождается, и ради этого продолжает свой род!И обвинять людей в этом преступно,а тем более вести на этом свою игру(Мальцев,Навальный и пр.)… Но,к сожалению,миром правит не свет,а тьма , и её влияние на людей,живущих в иллюзиях, сегодня изощрённо и сильнО…Это чистой воды ОБМАН…Это инструменты мира ТЬМЫ! Но ,к сожалению,многие и многие не хотят поЗнавать КОНЫ СВЕТА…
    За 6 мес.объявлять дату “революции”-само по себе абсурдно…очередной развод,подстава с целью выявить самых активных и их слив…Неужели кому-то это ещё не понятно…Революции – орудие тёмных…хотите лучшей,светлой жизни – просветляйтесь и просветляйте тех,кто рядом с вами!

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  • 16128 7566
    Ursus 6 ноября 2017 в 13:21 Ссылка Пометить
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    Мальцев идеалист и переоценивает людей. Возможно это неплохое качество. А здесь есть свои национальные особенности. Если бы в 1861 царь не подписал указ об отмене крепостного права, возможно до сих пор числились бы холопами.

    Некоторые вещи на дают, им можно только взять.

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    • 498 426
      mary Ursus 6 ноября 2017 в 13:47 Ссылка Пометить
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      Мальцев-гусский патриот на зарплате,и придумывать что-то иное об этой твари(сам спрятался, а **свихнувшихся******* вывел),значит соответствовать ему.

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