Пойди туда – не зная куда. Поведай то – не зная что…



Автор–сказитель: Алексей Орлов

Соавтор: Михаил Ять



В этой беседе мы поговорили о самой важной части нас самих, о проявлении Творца в Нас, о Нашем Божественном, Нашем Высшем Я.

Попытались, пусть в очень упрощённой форме, понять основной смысл Нашего Общего Мiроустройства, и Нашу Роль в Нём. Так же были затронуты понятия многомерности и “пространств”, где прошлое, настоящее и будущее существует вместе – “одновременно”. Вот об этом , а так же о Нашей чудесной “школе” Прекрасной Матушке Земле, предназначенной для Взращивания Наших Духа, Души и Тела, мы поведали, как смогли, в этой передаче.



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Источник: www.youtube.com