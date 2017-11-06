Пойди туда – не зная куда. Поведай то – не зная что…
Пойди туда – не зная куда. Поведай то – не зная что…
Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять
В этой беседе мы поговорили о самой важной части нас самих, о проявлении Творца в Нас, о Нашем Божественном, Нашем Высшем Я.
Попытались, пусть в очень упрощённой форме, понять основной смысл Нашего Общего Мiроустройства, и Нашу Роль в Нём. Так же были затронуты понятия многомерности и “пространств”, где прошлое, настоящее и будущее существует вместе – “одновременно”. Вот об этом , а так же о Нашей чудесной “школе” Прекрасной Матушке Земле, предназначенной для Взращивания Наших Духа, Души и Тела, мы поведали, как смогли, в этой передаче.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com
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Вообще то это истина или правда.Поэтому в сказке и говорит одна героиня-пойди и научи наш народ (жить).