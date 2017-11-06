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Пойди туда – не зная куда. Поведай то – не зная что…

22:11. 6 ноября 2017 Просмотров - 134 Один комментарий Опубликовал:

Пойди туда – не зная куда. Поведай то – не зная что…

Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять

В этой беседе мы поговорили о самой важной части нас самих, о проявлении Творца в Нас, о Нашем Божественном, Нашем Высшем Я.
Попытались, пусть в очень упрощённой форме, понять основной смысл Нашего Общего Мiроустройства, и Нашу Роль в Нём. Так же были затронуты понятия многомерности и “пространств”, где прошлое, настоящее и будущее существует вместе – “одновременно”. Вот об этом , а так же о Нашей чудесной “школе” Прекрасной Матушке Земле, предназначенной для Взращивания Наших Духа, Души и Тела, мы поведали, как смогли, в этой передаче.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 4035 2627
    serjoza 6 ноября 2017 в 23:59 Ссылка Пометить
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    Вообще то это истина или правда.Поэтому в сказке и говорит одна героиня-пойди и научи наш народ (жить).

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