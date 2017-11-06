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Октябрьская революция и ее итоги

09:10. 6 ноября 2017 Просмотров - 130 Один комментарий Опубликовал:


Историки Борис Юлин и Игорь Пыхалов обсуждают Октябрьскую революцию и ее итоги. В конце – ответы на вопросы зрителей.



PS. На торрентах, вслед за "Матильдой", появились первые серии "Демона революции", еще одного шлакоблока к дате.
Сегодня-завтра отпишу о впечатлениях.

Еще из накопившегося на тему левого движения.

1. Октябрьская революция в живописи http://red-sovet.su/post/13717/the-october-revolution-in-painting (материал в свое время выходил у меня, но с тех пор часть картинок недоступны)
2. "Левый фронт" решил провести праймериз кандидатов от левых на выборы 2018 https://www.leftfront.org/candidate2018/ Трудно сказать, насколько сильно этот список согласован с его участниками, потому что некоторых людей там совсем не ожидал увидеть. Тем не менее, авторы явно постарались впихнуть туда как можно больше разнообразных кандидатов.
3. О немецком филмье "Молодой Карлс Маркс" https://prometej.info/blog/istoriya/molodoj-karl-marks-film-subtitry/
4. Военная стратегия РККА. О Красной Армии 20-30х годов – http://vestnikburi.com/voennaya-strategiya-rkka-chast-1/

Отдельный материал про Октябрьскую Революцию выйдет завтра.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 7 ноября, большевики, Видео, кино, Ленин, октябрьская революция, праздники, пыхалов, соркин, Юлин
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