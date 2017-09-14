Валентин Катасонов: Октябрьская революция стала спасением для России

Известный экономист высоко оценил финансовые реформы большевиков, а также призвал использовать их опыт в российской экономике.

Накануне в Русском экономическом обществе им. Шарапова состоялась презентация очередной книги профессора Валентина Катасонова «Закрытый мир финансов. Трасты и офшоры. Где прячут свои богатства Ротшильды и Рокфеллеры?». В ходе рассказа о своей работе Валентин Юрьевич затронул вопросы финансовой реформы Сергея Витте, давшей Российской империи «золотой рубль», раскрыл секреты теневых лидеров среди «хозяев денег» – кланов Рокфеллеров и Ротшильдов, а также представил себя на месте эффективного руководителя финансово-экономическим блоком России.

Профессор Катасонов внимательно следит за ситуацией в мире финансов, десятки лет кряду держит руку на пульсе. Почти каждый день он делает заметки о происходящем, регулярно выпускает статьи, читает лекции в МГИМО. Но даже зная это, не перестаешь удивляться его литературной «плодовитости» – в среднем каждые три-четыре месяца в свет выходит новая книга экономиста. И эта хроника наших дней, написанная популярным языком, содержит немало интересных открытий. «Колокол России» предлагает читателям наиболее интересные выдержки из выступления Катасонова, а также приводит ряд цитат из его новой книги.

«Бедные» кукловоды Рокфеллеры и Ротшильды.

«Победа на выборах президента Франции Эммануэля Макрона, работавшего в банке Ротшильда и являющегося креатурой масона 33 градуса, «серого кардинала» Франции Жака Аттали (связующего звена между лидерами Франции и Ротшильдами), показала, что мировые кукловоды совсем осмелели и более не прячутся за кулисами.

При этом если мы посмотрим на все свежие рейтинги самых богатых людей мира от «Форбс», Ротшильды там вообще не представлены, а Рокфеллеры плетутся в шестой-седьмой сотне. Почему же я решил уделить им так много времени? Все дело в том, что они относятся к непубличным миллиардерам, скрывающим свои богатства в трастах и офшорах.

Еще основатель клана Рокфеллеров Джон Дэвисон начал активно пользоваться трастами как формой накопления капитала, кстати, тем же грешат и российские олигархи», – отметил Катасонов.

Справка «Колокола России»: траст является самостоятельной формой организации собственности, при который учредитель (первоначальный собственник) передает его управляющему либо попечителю, который совершает с ним операции для получения наибольшей прибыли выгодоприобретателя (в большинстве случаев этим самым выгодоприобретателем оказывается сам учредитель, который формально переводит свои активы в траст). «Сегодня становится понятным, что траст обеспечивает богачам конфиденциальность, непрозрачность, а также льготный налоговой режим.

Зачастую трасты одновременно являются и благотворительными фондами. Это феномен американской экономики прежде всего – Фонды Карнеги, Форда, Рокфеллера… БФ позволяют уходить от налогов и при этом серьезно влиять на геополитику – они тесно связаны с американским правительством, с западными спецслужбами. Многие спецоперации финансируются как раз из американских благотворительных фондов – вспомним хотя бы тот же фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса и его участие в цветных революциях. А зачастую БФ – просто некая крыша для АНБ, ЦРУ или Госдепа. Деятельность Сороса по всему миру ведется в интересах клана Ротшильдов. Вот так, благодаря лояльному американскому законодательству, богатейшие кланы на бумаге умудряются оставаться бедняками и при этом вершить судьбы мира», – подчеркивает экономист.

Катасонов приводит в своей книге таблицу ТОП-20 благотворительных фондов США (на 2014 год), из которой можно сделать любопытные выводы. Судите сами: первое место – Bill & Melinda Gates Foundation: активы – 44,32 млрд. долларов, выдано помощи – 3,44 млрд. долл., получено пожертвований – 4,40 млрд., второе место – Ford Foundation: активы – 12,40 млрд., выдано помощи – 0,52 млрд., получено пожертвований – нет данных, третье место – J Paul Getty Trust: активы – 11,98 млрд., выдано помощи – 0,13 млрд., получено пожертвований – 0,01 млрд. долл.

Как видим, объем ежегодно выдаваемой помощи в пропорции к поступлениям и общей сумме накоплений минимален, а учитывая целевой характер данной помощи становится очевидной истинная роль БФ – это своего рода хранилища-кубышки, которые «хозяева денег» предпочитают банкам, да еще и влияют с их помощью на все мировые процессы.

США как крупнейший траст и офшор

«Когда в Белый дом пришел Барак Обама, он объявил войну трастам и офшорам. В прессе появлялось много интересных статей – сколько там прячут «отмытых» денег американские компании и банки. В основном называлась сумма порядка 100 млрд. долларов. В итоге Америка, как провокатор, зарядила всю Европу на борьбу с офшорами, но сама данное соглашение не подписала.

Мало того, что США предлагают своим клиентам «услуги» трастов и «крышу» благотворительных фондов, они превращают целые штаты в зоны с особо благоприятным режимом по части налогов и финансовой отчетности, в том числе для нерезидентов. Особенно привлекательны в этом отношении штаты Делавэр, Невада, Юта. Кроме того, клептоманов со всего мира привлекает рынок элитной недвижимости в Калифорнии, Нью-Йорке – объекты от 2 миллионов долларов и выше. Так что, если покопаться, выяснится, что самый большой офшор в мире – это США», – делает вывод Катасонов.

Золотой рубль Витте и Ротшильдов

В самой интригующей части дискуссии, отвечая на вопрос одного из слушателей в зале, экономист раскритиковал финансовую реформу в Российской империи, проведенную министром Витте, назвав ее одним из инструментов закабаления России «хозяевами денег».+ «Кто-то считает, что денежная реформа министра финансов Российской империи Сергея Витте обеспечила России экономический рост, но на самом деле она проводилась в интересах заклятых врагов нашей страны, проводилась кулуарно. Император Николай Второй вообще был не очень в теме ее нюансов. В общем, масон 33 градуса Витте сумел протащить эту реформу и серьезно осложнил экономическое развитие России.

В 1867 году, вопреки утверждениям многих современных учебников, создание золотого стандарта еще не начиналось – оно стартовало в 1871 году. А Россия лишь спустя четверть века присоединилась к этому кругу «золотых валют», хотя у нас было время оценить и понять, в каком упадке находится европейская экономика. А Великая депрессия началась еще в 19 веке, и она была как раз связана с введением золотых валют – потому что после этой реформы денег в обращении стало в два раза меньше.

В 1864 году состоялась действительно серьезная парижская конференция, на которой страны-участницы договорились о синхронном вводе у себя биметаллического стандарта – золота и серебра в стоимостном выражении. Тогда не было устойчивого паритета между золотом и серебром, и Франция взяла на себя обязательства: посредством интервенций на рынке она будет держать паритет – 12,5 унций серебра за унцию золота.

Так с какого, простите, бодуна в 1867 году развитые страны отказались от своего решения и вдруг начали вводить золотой стандарт? На самом деле синхронно никто его не вводил. А вот когда «золотому канцлеру» Германии Бисмарку в 1871 году навязали золотую марку, начались проблемы. За маркой последовал французский, бельгийский франк и т.д. Россия подсела на «золотую иглу» Ротшильдов синхронно с Америкой, и Сергей Витте, вне всякого сомнения – ставленник этого клана.

В результате мы начали брать кредиты у Ротшильдов и накануне Первой мировой войны имели самый большой в мире внешний госдолг, превышающий ВВП страны. По окончанию ПМВ наш внешний долг был оценен в 18 млрд. золотых рублей.+ Помните, как говорил министр финансов Российской империи Иван Вышнеградский в 90-е годы 19 века: «Сами не доедим, а вывезем (зерно и другие продукты)». А ради чего не доедим? Чтобы создать золотой запас. А зачем нужен золотой запас? Чтобы ввести золотой рубль. А для чего его вводить? Чтобы оказаться в полной зависимости от Ротшильдов. Вот такая «многоходовочка».

К сожалению, высшие слои общества, аристократия России очень слабо ориентировались в вопросах экономики. Уже с конца 18 века началась промывка мозгов нашей интеллигенции. Ведь на тот момент у нас никакого отдельного экономического образования не было – было общее понятие образования.

Сегодня мне крайне сложно разговаривать с политиками, с предпринимателями… Многие из них искренне считают: вот когда мы уйдем от внешнеторговых расчетов в американских долларах и перейдем на рубль – тогда у нас все сразу наладится. Объяснить людям, что рубль не должен ходить за пределами России – крайне сложно, потому что одному поколению уже промыли мозги.

В своей книге «Экономика Сталина» я пытался объяснить: в советской эпохе действовала отличная трехконтурная денежная система. Рубль не выходил за пределы СССР, он не гулял по Европе, никто не занимался его конвертацией и биржевыми спекуляциями на нем.

Пока Российская империя строилась без западных учебников и кураторов, все было нормально. Как только мы начали использовать западные книги, начали бесконечные экономические реформы при Александре Втором – все пошло-поехало. Точкой отсчета для событий 1917 года были как раз эти реформы – они дали старт развитию капитализма. И если бы история остановилась на февральской революции, буржуазная Россия точно превратилась бы в колонию Запада. Страну со всеми ее природными ресурсами просто бы «конфисковали» за долги, которые были неподъемными. Так что большевики поступили совершенно правильно, аннулировав в январе 1918 г. все обязательства по долгам царского и Временного правительства», – делает вывод Катасонов.

Приход к власти большевиков как промысел Божий

Отвечая на вопрос о роли большевиков в экономическом оздоровлении страны, Катасонов предложил обратиться к метафизике истории.+ «Чисто рационально объяснить, как большевики пришли к власти, я не в состоянии. Мы люди православные, а православные прекрасно понимают, что такое чудо. Это когда Господь Бог вмешивается в ход исторических событий. Мне кажется, это как раз тот самый случай.

Октябрьская революция 1917 года случилась как спасение. Я согласен с теми, кто говорит – большевики у власти были страшными, ужасными людьми. Но Господь вершит историю руками не только благородных людей. Иногда он делает и так, что дьявол тоже участвует в этом процессе.

При общем низком интеллектуальном уровне большевики каким-то образом догадались подписать декрет об отказе от долгов прежней власти. Почему так случилось, знает только Господь Бог», – заявил Катасонов.

«В роли главы Центробанка я бы обратился к сталинским реформам»

В заключение профессора спросили, что бы он сделал, оказавшись у руля ЦБ или Минфина и получив контроль над кредитно-денежной политикой страны.

«Во-первых, я бы добился начала практической реализации закона о неконтролируемых островных компаниях, или, как говорят в народе, закона о деофшоризации.

Чтобы реально чем-то управлять, правительству надо прежде всего перестать делать из страны экономический проходной двор.

Второе – необходимо ввести жесткий контроль за трансграничным движением капитала. В среднем в год чистый отток средств из России составляет 100 млрд. долларов – это в том числе и инвестиционные доходы, которые выводят из страны иностранные инвесторы. Эта дыра не позволяет нам держаться на плаву.

Третье – я ы вышел из ВТО, хотя понятно, что это всего лишь декорация, и мало кто уже воспринимает данную организацию всерьез.

Далее – серьезный комплекс проблем, связанных с Центральным банком. Я бы попросил внести изменения и поправки в статьи Конституции РФ, утверждающие статус ЦБ. Грубо говоря, сделал бы его настоящим органом государственного управления.

Следующим шагом уже государственного Банка будет радикальное изменение денежной эмиссии. Сегодня в активах ЦБ в основном иностранная валюта – это наши международные резервы. Фактически это значит, что он развернут в сторону Запада, размещает депозиты в западных банках и покупает казначейские бумаги США, помогая им затыкать дыру в бюджете.

Причем госдолг Америки растет прежде всего за счет повышения военных расходов, направленных против России. Мы оплачиваем им веревку, на которой нас же собираются повесить. Эту практику пора кончать.

Соответственно, вместо валюты в активах ЦБ должны быть прежде всего кредиты тем банкам, которые сегодня работают с реальным сектором нашей экономики. Сегодня практически все кредитные организации работают на финансовых рынках или занимаются выводом активов за границу.

Возможно, реформирование банковской системы РФ необходимо провести еще до изменения модели денежной эмиссии.+ Не буду говорить о деталях, но я бы поднял архивы и посмотрел на реформу конца 20-х – начала 30-х годов прошлого века. Тогда в СССР было около тысячи банков, а к 1932 году осталось всего несколько ключевых организаций: Госбанк, Промстройбанк, банк для внешней торговли, выполняющий функцию государственной валютной монополии. Все это можно сделать аккуратно, без лишнего шума, естественно, вовсе не обязательно для этого всех расстреливать и убивать.

Я считаю, что это была блестящая сталинская реформа, построившая государственную банковскую систему, которая просуществовала в таком виде более 50 лет. Именно благодаря ей мы и провели индустриализацию.

А уже потом, когда мы проведем реформирование второго уровня банковской системы, то есть коммерческих банков, можно переходить к новой модели эмиссии и поднимать реальный сектор экономики. Поскольку банки создают деньги, а система кровообращения – это слишком серьезно, я думаю, что вся банковская система должна находиться в руках и под контролем государства», – завершил свое выступление Катасонов.

Подготовил Иван Ваганов