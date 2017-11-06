Константин Никифоров. Эпидемия чумы в Африке

Тревожные новости приходят из Африки. Угроза распространения чумы нависла над 9 странами на юго-востоке Африки.

http://www.express.co.uk/news/world/872977/black-death-madagascar-warning-experts-fear-plague-pandemic

“Эксперты предупреждают, что смертельная болезнь вызвана теми же бактериями, которые уничтожили 25 миллионов человек в Европе в XIII и XIV веках.

Считается, что последняя вспышка началась на острове Мадагаскар у побережья Восточной Африки, где (на сегодня) погибло по меньшей мере 124 человека и еще 1300 человек были инфицированы.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что чума – ужасающая бактериальная инфекция, передаваемая блохами – не является чем-то новым на Мадагаскаре, где ежегодно регистрируется около 600 случаев заболевания.

Но обеспокоенные чиновники утверждают, что в этой вспышке «что-то другое», и «должностные лица здравоохранения не могли объяснить это».

Д-р Артур Ракотонджанебело сказал: «Чума – это болезнь бедности, потому что она процветает в местах с плохими санитарными условиями и медицинскими услугами».

Но он сказал, что болезнь распространилась теперь на части Мадагаскара, которые не видели чумы с 1950 года.

Ученые теперь работают круглосуточно, чтобы предсказать следующую вспышку и предотвратить ее превращение в глобальную эпидемию и подвергнуть риску миллионы жизней” ( конец цитаты).

Похоже, сдержать чуму на острове не удалось.

http://www.express.co.uk/news/world/874151/Black-Death-Plague-latest-news-spread-countries-scientists-strain-WHO

“Угроза «Черной смерти- чумы», в настоящее время охватившая Африку, вызывает тревогу «по-другому» из всего, что было известно ранее, отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

…Эксперты в области здравоохранения не смогли сдержать или официально подтвердить происхождение этого штамма.

Считается, что вспышка «Черной смерти» могла начаться на Мадагаскаре, и была передана человеческим взаимодействием в Кению, Танзанию, Южную Африку и даже острова Маврикий и Сейшельские острова.

Эксперты говорят, что эта самая недавняя вспышка, однако, вызывает особую тревогу, поскольку «что-то другое» связано с этим заболеванием, такого они не видели раньше. Частота его заражения по всему континенту также вызывает беспокойство.

Представители Всемирной организации здравоохранения предупредили, что эта вспышка «не может быть легко объяснена».

Эксперт ВОЗ сказал: «Риск распространения болезни высок на национальном уровне … потому что он присутствует в нескольких городах, и это только начало вспышки» ( конец цитаты).

Насколько серьезна угроза, трудно сказать. Мир сейчас занят решением других проблем. И вспышке чумы уделяют внимание, но, может, недостаточное?



https://newizv.ru/news/world/03-11-2017/epidemiya-chumy-na-madagaskare-grozit-vyyti-iz-pod-kontrolya-40b6b500-330d-48f0-aa49-70e891861e27



“Всемирный банк выделил дополнительные 5 миллионов долларов на чрезвычайные меры по предотвращению распространения чумы с острова на континентальную часть Африки, где эпидемию будет трудно контролировать.

…Эксперты предупреждают, что количество смертей будет только расти.

…Пол Хантер, профессор-эпидемиолог из Университета в Восточной Англии, опасается, что вирус в ближайшее время всё же сможет достичь континентальной Африки. В эксклюзивном интервью DailyMailOnline он сказал: «Самая большая опасность состоит в том, что чума может распространиться на материковую Африку, вот тогда её распространение будет трудно контролировать». «Если мы не будем заниматься этим на Мадагаскаре, то в какой-то момент произойдёт нечто, что выведет чуму из под контроля. А это вызовет огромные потрясения во всем мире».



Анализ случаев и времени заражения чумой показывает, что эпидемия может поразить еще 20 000 человек всего за несколько недель, если текущие тенденции продолжатся” ( конец цитаты).

Одновременно с этим произошло еще одно занятное событие -Красный Крест признал пропажу $5 млн пожертвований на борьбу с Эболой

http://www.bbc.com/russian/news-41867446

“4 ноября 2017.Более пяти миллионов долларов гуманитарной помощи, собранных на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке, пропали из-за мошенничества и коррупции, признали представители Красного Креста.

Аудиторы в ходе расследования обнаружили закупки по завышенным ценам, выплаты зарплат несуществующим сотрудникам, а также фальшивые таможенные счета. Для борьбы с эпидемией была организована масштабная гуманитарная операция, на которую были собраны миллионы долларов.

В то время как Эбола распространялась по Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее, Международная федерация Красного Креста в Женеве распределяла финансовые пожертвования между национальными обществами Красного Креста в этих странах – общая сумма финансирования составила около 100 млн долларов.

Расследование аудиторов Красного Креста выявило, что в Либерии 2,7 млн долларов исчезли в результате поставок по завышенным ценам и выплат фиктивным работникам.

В Сьерра-Леоне сотрудники гуманитарной организации, по всей видимости, вступили в сговор с работниками местных банков и смогли заполучить более двух миллионов долларов, в то время как в Гвинее, где расследование пока продолжается, около миллиона долларов пропало из-за поддельных таможенных счетов.

Представители Красного Креста заявили Би-би-си, что глубоко сожалеют о потере средств. Организация заявила, что намерена ужесточить финансовые правила и привлечь к ответственности всех виновных.

Мошенничество с пожертвованными деньгами – ночной кошмар любой благотворительной организации, отмечает корреспондент Би-би-си Имоджен Фоукс.

Красный Крест – самая известная в мире гуманитарная организация и итоги расследования, по всей видимости, пагубно скажутся на ней” ( конец цитаты).

Как говорится, будем следить за развитием событий и надеяться, что все обойдется.