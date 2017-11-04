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«Турецкий поток» дошёл до границы Турции

13:24. 4 ноября 2017 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал:
«Турецкий поток» дошёл до границы Турции | Русская весна

«Газпром» завершил строительство морских участков «Турецкого потока» на территории России, первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции, сообщает South Stream Transport B. V. («дочка» «Газпрома», которая занимается строительством газопровода).

«Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами», — говорится в сообщении.

Всего «Газпром» уже построил по двум ниткам «Турецкого потока» 448 километров. Как отмечает SST, строительство идет по графику — менее чем за полгода удалось провести почти четвертую часть морского участка.

Теперь судно Pioneering Spirit продолжит укладку труб до участка берегового примыкания в Турции. Обе нитки газопровода выйдут на сушу недалеко от населенного пункта Кыйыкёй.

Судно Pioneering Spirit компании Allseas укладывает в среднем около четырех километров в день. Причем на этой неделе Allseas установила рекорд, построив 5,15 километра за один день 1 ноября.

Глубина Черного моря на границе исключительных экономических зон России и Турции составляет 2171 метр — это один из самых глубоких участков «Турецкого потока».

«Газпром» сооружает газопровод «Турецкий поток» с мая. Строительство первой нитки мощностью 15,75 миллиарда кубометров предполагается закончить в марте будущего года, она предназначена для поставок газа в Турцию. Вторую нитку той же мощности, по которой газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу, должны построить в 2019 году.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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