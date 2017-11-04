Исповедь индиго

Читать я научился в пять лет и моей первой любимой книгой стала «Эврика-79». Примерно тогда же я стал видеть вещие сны. Сны были двух типов: «горизонтальные» – обычные сны, в которых действия и события происходили здесь, на Земле (или под землёй); и «вертикальные» – в этих снах я взлетал вверх, в Космос, а увиденное и очувствованное в них было поистине восхитительно и фантастично!

«Взлетая» вверх в своих вертикальных снах, я попадал в мир живых и ярких красок, встречая там людей живших много веков назад и уже ушедших из нашего мира. Космос там был совсем не таким, как его нам показывают в фильмах – чёрная и холодная безжизненная бездна, пустота и мрак… О, нет! Напротив, это мир беспредельного света – живой, разумный и густо заселённый бесчисленным многообразием форм жизни и иных сфер сознания.

Только представьте: беспредельный многокрасочный гудящий «муравейник» размером со Вселенную! Не слабо? Восторг!

Но каждый раз, попадая туда, я сразу же ясно и отчётливо понимал, что просто уйти туда – переселиться и там жить – не получится. Это нужно заслужить. А, точнее, эволюционировать, дорасти до этого, пройдя определённый путь развития здесь, на Земле – путь развития и совершенствования и себя, и мира.

Эта концепция является основой Буддизма. И это не вымысел – до сих пор Буддизм был и остаётся самой мудрой и космичной религией. А сам Будда – лучшим экспертом в плане постижения Сущности Человека – его Внутреннего Космоса…

Вертикальные сны были редки и были моей самой сокровенной тайной – эти вспышки счастья, когда можно было одним глазком «заглянуть» во Вселенную… Ради этого стоит жить и быть Человеком. Тот, кому довелось испытать это, уже никогда не станет зверем, скотом – не опустится ни до наркотиков, ни до убийств.

Поэтому в юности, прочитав и «Агни-Йогу», и «Калагию», я уже точно знал: это – реальность. Иная, лучшая, не обыденная – но такая же человеческая и настоящая. Просто в той, космической жизни нет ни мерзости, ни грязи…

***

Свой первый мистический опыт я пережил в 12 лет. Однажды ночью я осознал, что парю вертикально посреди спальни. Ночь была тёмная, но я тем не менее прекрасно мог видеть в темноте.

Я медленно «поплыл» в соседнюю комнату, потом повернулся лицом на Восток – передо мной оказалась закрытая дверь, ведущая в коридор. Мгновение я помедлил, а потом… прошёл сквозь дверь!

Там меня ждали ДВОЕ. Два светящихся сгустка молочно-белого света безмолвно «висели» в коридоре и пристально «рассматривали» меня.

Я не в силах был пошевелиться, некое оцепенение сковало меня, и всё что я чувствовал в тот момент это глубокий и пронзительный взгляд двух безмолвных существ, застывших в воздухе.

Я чувствовал, что они пришли откуда-то с Востока. Пришли проверить, навестить меня – поэтому они как бы сканировали моё сознание, но я не мог своими чувствами проникнуть в них…

Они знали обо мне всё. Абсолютно. Знали кто я, откуда, куда и зачем пришёл в этот мир. Я же не знал о них ничего. Или не помнил…

Потом они ушли – на Восток. Лишь одно слово застыло в моём восприятии. На мой немой вопрос «кто же они?» мой собственный ум выдал мне такой ответ: «ведьмы»…

Спустя пять лет лет, в Январе 1996-го года, я получил уточнение на мой вопрос – это были йоги Бокшу.

***

Второй мистический случай произошёл со мной спустя год после первого. Ясной лунной ночью мы с матерью улеглись спать по своим кроватям, но ещё не заснули и тихо переговаривались…

Вдруг послышался высокий свистящий звук и с улицы к нам в комнату, с западной стороны, по косой траектории влетел маленький светящийся шарик – сквозь двойное остеклённое окно – и… упал с шипением на пол, а потом исчез.

Мать встрепенулась и вскрикнула: «ты видел?!! Что это?»

У меня же, напротив, было какое-то ровное и спокойное состояние полной отрешённости. Я ничего ей не ответил. Покой… Не хотелось ни говорить, ни шевелиться…

Наутро оконные стёкла оказались целыми и невредимыми. Светящийся шарик прошёл сквозь них, не разрушив.

Впоследствии мнения некоторых экспертов сошлись на том, что это была шаровая молния.

***

Третий странный опыт я пережил спустя ещё один год – весной 1993-го.

Я учился в восьмом классе. Наш класс был со спортивным уклоном, поэтому четыре раза в неделю были сдвоенные уроки физкультуры.

На одном из этих уроков я особенно отличился – очень активно бегал, участвовал в эстафетах, выкладываясь полностью…

К концу второго урока я, изрядно вымотавшись, возвращался на исходную позицию после бега с препятствиями, как вдруг у меня вспыхнули огненные вспышки перед глазами, я зашатался и почувствовал резкий отлив крови от периферии к центру тела. Я остановился посреди спортзала…

А потом понял, что нахожусь чуть выше своего тела и могу видеть одновременно всё вокруг – с радиальной развёрткой в 360 градусов!

Но и это было ещё не всё. Все находящиеся в спортзале люди представляли собой большие светящиеся яйца высотой в человеческий рост.

Подобное описание я потом нашёл в книгах Карлоса Кастанеды; также упоминание об этом есть и в «Калагии»; а в Сентябре 2001-го года о чём-то похожем мне рассказал Юрий Пак – тогда ещё преданный и восторженный ученик Мастера Дон Мена (В.В.Ленского)…

Мои одноклассники в спортзале превратились в светящиеся яйцевидные коконы, я «парил» над собственным телом и мог читать их мысли. А точнее, я просто мгновенно знал кто и что мне хочет сказать.

Упомяну один немаловажный факт. Я знал, что одно из «яиц», приблизившись ко мне сейчас скажет «Боев, как ты побелел». И, действительно, с небольшой задержкой до меня донеслась эта фраза – точно слово в слово, звуча как-то приглушённо и как бы издалека: «Боев, как ты побелел…»

Этим «яйцом» был мой одноклассник Евгений Кур…ков. В его верхней трети (на уровне горла) были какие-то тёмные пятна, вкрапления – словно муть… У других «яиц» такого не было.

Потом всё это наваждение схлынуло и я оказался сидящем на скамье. Я был белый как мел, но уже пришёл в себя.

На остальные уроки в тот день я не пошёл, так как у меня было отменное алиби и целый класс свидетелей во главе с физруком Владимиром Яковлевичем…

А спустя два года в местной газете «Русский вестник» появилась статья – призыв о помощи: мать Евгения Кур…кова обратилась к горожанам с мольбой помочь ей – у её сына Жени была позвоночная грыжа в области шеи и ему требовалась срочная операция…

Летом 1996-го года я встретил Женьку возле парикмахерской «Асем» в центре города – он шёл на урок к репетитору по математике. Грыжу ему уже удалили и он поправился.

***

Четвёртый мистический опыт я получил в Марте 1994-го.

В одну из ночей я увидел «вертикальный» сон. Но не взлетел в Космос, а увидел множество живых сияющих цветов, сотканных из огня и света. Они переливались лиловыми и пурпурными красками, а потом «разъехались» в стороны, образовав проём в форме овала.

В овальном просвете был человек в бело-серебристых одеяниях, правым полубоком ко мне, с бородой и благородным спокойным ликом…

На миг он взглянул на меня, не проронив ни слова. Но в сознании моём ясно прозвучало его имя: «Усана» или «Ушана».

А потом он исчез и в овальном окне мерцало лишь звёздное небо…

***

В отличие от горизонтальных снов вертикальные оставляют в сознании очень глубокий психоэмоциональный отпечаток и хранятся в памяти как воспоминания о реальных событиях.

Поэтому, начиная с пятнадцати лет, я вёл тайный дневник сновидений, куда и записывал свои сны, стихи и краткие конспекты прочитанных научных книг.

Как я узнал позднее, такие же дневники вёл и Володя Окшин – лучший ученик и преемник В.Ленского… В 2015-ом году две его тетради попали ко мне в руки, и я смог написать небольшое эссе о нём, с его стихами и фото.

Как жаль, что такой парень так рано ушёл. Ведь он, подобно Эваристу Галуа или Николе Тесле, мог бы изменить этот мир к лучшему!

***

Весна 1995-го года принесла мне два открытия, изменивших всю мою дальнейшую жизнь. Размышляя об устройстве Вселенной и царящих в ней физических законах, я совершенно чётко и ясно вдруг увидел – не осознал или додумался, а именно увидел – что при наложении полей и токов (суперпозиции) происходит феномен псевдомногополярных эффектов и появляется КПД, превосходящий единицу. Это же победа над энтропией и смертью!

Спустя 11 лет я увидел эти схемы уже на бумаге – в курсовой работе Александра Наумовича Столяра «Технологии Многополярности». Что это? Провидение?

Впоследствии я понял, что анализатор зрения, содержащий в себе матрицу трёхполярности, является более ёмким и более совершенным, более сложноорганизованным чем ум, основанный лишь на запоминательной функции коры больших полушарий мозга. Вот почему истину можно именно увидеть и невозможно выразить словами.

Никола Тесла именно так видел свои изобретения и претворял их в жизнь! Объёмное и ёмкое видение, мгновенное знание, не основанное на былом опыте – это и есть сущностное видение вещей! Самайяма!

Вторым открытием стала книга «Калагия». Её я увидел на прилавке у продавца книг Валерия Степановича и тут же, взяв её в руки, ощутил эффект «дежа вю» или одновременного пребывания в двух местах одновременно: я стоял возле лотка с книгами в Талды-Кургане и одновременно находился где-то в горах Алтая, ощущая журчание родников, запах горного разнотравья и хвойную свежесть гор…

Мне, выросшему в детстве в горах Тянь-Шаня, это было как бальзам на душу. Моё, родное.

В Калагии упоминается синестезия, обращение органов чувств на себя и друг на друга: когда зрение видит слух и наоборот… Так у человека не только расширяется диапазон восприятия, но и происходит зарождение биоэнергетического интеллекта.

По сути, это отречение от эго и путь развития у себя полного восприятия. Удивительно, но как совпадают во все века опыты саморазвития у разных подвижников!

Шива-самхита, Йога-сутры Патанджали, Хатха-йога Прадипика Сватмарамы…

Теперь вот – Калагия и Многополярность. Путь Тысячи Будд.

«Зри в корень». «Познай самого себя, и ты познаешь мир».

Что тут добавить?

***

Писать стихи я начал 25-го Января 1995-го года. Это был ясный, солнечный и морозный день – я остался дома один и тосковал по своей утраченной первой любви. После окончания художественной школы мы не виделись больше никогда. Мне так хотелось вновь увидеть её, взять за руку и сказать о том, как сильно я люблю её…

Стихи полились потоком… В ту ночь я написал их с полдюжины и лёг спать в четыре часа утра.

Одно из тех стихотворений – Завет.

Ощущать холод я перестал после пятнадцати лет. Прочитав пару книг ламы Виктора Востокова и узнав о Порфирие Иванове, я легко и с удовольствием начал обливаться холодной водой на морозе и ходить босиком по снегу. После таких экзерсисов обычно перед глазами вспыхивали пурпурные и фиолетовые вспышки.

Тогда я и писал свои стихи – наивные, несуразные – но честные. Писал всегда набело – строчку за строчкой, почти без исправлений.

Особое состояние появлялось во время грозы – творческий подъём, желание обратиться к небу, ко Вселенной… Тогда стихи получались яростными и вопиющими, словно крик души.

Вселенная отвечала событиями – посылая мне нужные книги, особых людей и давая возможность искать… и находить.

***

Боги – живое вещество Вселенной.

Религиозное чувствование относится к сфере Меридиана Лёгких. Это характер ДУМ – остановка мышления, глобализм и полное закрытие вплоть до смерти. Для эго это означает полную смерть. Но для тех, у кого есть качества Тао и не исчерпан потенциал жизненности тут же есть шанс для скачка, броска в новую жизнь в новом качестве.

Любой бог – это чьё-то конкретное качество сознания и, соответственно, сгенерированное поле. Оно-то и обретает свою отдельную жизнь в виде фантома, обладающего большим числом степеней свободы и симметрии. Эти фантомы, эгрегоры, терафимы встраиваются в структуру Вселенной, Космоса и являются её веществом. Человек же несёт в себе потенциал гораздо больший, ибо нет предела совершенству. Человек – источник богов. Он их прародитель. Это я осознал совершенно чётко.

Вселенная содержит гораздо больше чем все боги вместе взятые. Человек содержит в себе гораздо больше. Потенциально.

Поэтому, проходя разные этапы своего Пути, Человек познает сначала, что «всё есть Брахман».

Потом, что «всё есть Майя». Потом – «всё есть Шунья…»

Понятие «бог» полезно если оно приводит к бессмертию. Если же этим словом оправдывают убийства и смерть – то это ядовитая ложь дьявольских дегенератов. Встречаются и такие на Земле.

Все религии являются лишь подготовительной ступенью к саморазвитию. Стартовой площадкой. Как колыбель для младенца.

И только две из них, по сути, являются антирелигиями – идеологиями ненависти и убийства: сатанизм и исламизм. Этот яд разъедает мозги нынешних дегенератов, гниющих в атавизмах и нигилизме. Они не могут не убивать, ибо получают от этого извращённое удовольствие. Как Чикатило. Как избавить человечество от этой заразы?

Есть и просто дураки, жаждущие прислуживать каким-то богам или одному наиболее предпочтительному богу. Но этим они лишь выражают свойство своего сознания – прислуживать, подчиняться. Это психология рабов и недоумков.

Советская идеология, например, была более благородной и достойной истинного Человека.

С крушением СССР произошёл ретроградный откат назад – к одичанию и мракобесию, которые очень на руку нынешним «хозяевам жизни» – торгашам и спекулянтам, классу паразитов, выгодно прикормившихся и не способных к саморазвитию.

Нужно качественное перерождение. Культивирование качеств Тао. Альтруизм. Любовь. Общинность и Братство…

***

Человек – генератор богов.

Вселенная это суперпозиция Космосов. Есть Космос Внутренний, Внешний, Нейронный. Ещё есть Космос Времени и Космос Пространства. Связующей точкой их является Человек и его сознание.

Жизнь – это упорядоченное или разумно согласованное существование групп частиц материи в мозаике многополярных полей, динамично прогрессирующее и эволюционирующее во времени и пространстве – с последующим усложнением и саморазвитием своих локальных структур за счёт их внутренних противоречий, и их снятие до более высокоорганизованных, суперпозиционных – с образованием более высших систем, обладающих большим числом степеней свободы и симметрии.

Повысить энергоёмкость и совершить эволюционный скачок можно за счёт отречения от всего эгоцентрирующего и устремления в качество Тао – сферу ян-процессов. За счёт перекачки энергии увеличится амплитудность полярных состояний. Их диалектическое единение и снятие породит новые качества.

При вырождении качеств Тао, характер Хум и инь-процессы начинают преобладать. Так появляются яды и приближается смерть.

Смерть это функция двух двух меридианов – Лёгких и Селезёнки-Поджелудочной железы (характеры Водолея и Тельца – Великий Инь).

Их компенсируют характеры Скорпиона и Льва – меридианы Трёх Обогревателей и Мочевого Пузыря. Мистерия Сфинкса – это победа над смертью. Суперпозиция четырёх меридианов даёт совершенно новый и фантастический результат.

Иисус Христос совершил вознесение в Радужном Теле. Это победа над смертью. Калагия! Виджайя!

Тот подвиг, что совершил Иисус Христос – единственный случай, когда галахический иудей смог достичь бессмертия. Никаким раввинам и каббалистам этого и не снилось!

Хотя, вернее будет сказать, что Иисус Христос – Гималайский Йог-сиддх и Махатма Шамбалы.

Шамбала – это особое место где Космос Пространства и Космос Времени приходят к единству. Двенадцать качеств, единение анализаторов зрения, слуха и ума. Мудрость жизни, не скованная никакими штампами.

Наиболее близки к Природе семиполярность и двенадцатиполярность. Здесь есть шанс на Бессмертие.

Развитие внутренней многополярности у Человека происходит в виде формирования чакровой системы. Это системно-структурные суперпозиции психофизиологических состояний, рождающие эффекты синергии, синестезии и экстрасенсорики.

Но большинство людей мечтают в основном о некоем едином, высшем и внеконкурентном и однополярном состоянии – для них это и будет Бог, Абсолют и весь Космос. Нужно суметь перескочить через этот глобализм и обрести мудрость – тогда и будет шанс на дальнейшее существование…

***

О том кто такой Ушана я узнал из «Бхагавад-Гиты». Ушана кави, что значит поэт-мыслитель, бард.

Он жил около пяти тысяч лет назад и является одним из героев «Махабхараты».

А в наши дни понятие бард было несколько подзабыто и ассоциировалось больше с диссидентами и богемной тусовкой. Но благодаря книгам Владимира Мегре о сибирской отшельнице Анастасии понятие «бард» вновь обрело свой первоначальный смысл. Стали появляться барды – философы и подвижники, ищущие совершенства, желающие изменить этот мир к лучшему.

Одним из таких бардов и был алмаатинский физик Юрий Юруткин. Впервые я узнал о нём от художника Александра Жукова-Тао в 2000-м году.

Подробнее о нём я напишу в своей статье «Юрий Юруткин – физик, бард, джаол Калагии»…