Украинцы зовут Путина и бьют боевиков АТО

Жители Киева начали звать Владимира Путина и бить боевиков АТО прямо в центре столицы.

Украинские националисты были повергнуты в шок от смелости киевлян. Как передает издание «Политнавигатор», ссылаясь на слова главы украинского Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, столичные жители настолько осмелели, что нападают на представителей ОУН (Организация украинских националистов) средь бела дня и грозят расправой, «когда придет Путин».

Сама Мария Берлинская сообщила, что также была подвергнута нападению со стороны «сепаратистов» в самом центре Киева. Данная информация подтверждается соответствующей записью в «Около месяца тому назад, в центре Киева, меня узнали несколько сепаратистов. «Когда сюда придет Путин, мы таких как ты будем вешать в ряд на Крещатике». Завязалась драка. В результате у меня прооперировано плечо, поставили металлическую пластину. Легко отделалась. Я сознательно не делала эту историю публичной, в стране есть проблемы поважней чем моё плечо», — рассказала Берлинская.ее блоге на «Цензор.нет».