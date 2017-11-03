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Китай создаст возвращаемые многоразовые ракеты-носители собственной разработки к 2020 году.

08:34. 3 ноября 2017 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:


Многоразовые ракеты можно будет запускать до 20 раз, заметно сократится время к подготовке их запуска – оно не будет превышать одних суток. «Все это позволит нам сократить стоимость космических запусков на 90%», – отметил директор исследовательского центра Китайской аэрокосмической корпорации Чэнь Хунбо. «Мы сможем возвращать и использовать заново две ступени ракеты, а не одну, как это делается в случае со «Фэлкон-9», – отметил ученый.

В последнее время Китай активизировал работу по разработке новых средств доставки грузов на орбиту. Так, 9 января страна произвела первый коммерческий запуск твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу – 1А» («Быстрый челн 1-А»). Пуск ознаменовал начало работы китайского «космического лоукостера». Стоимость вывода килограмма груза на орбиту ракетами «Куайчжоу» на $10 тыс. ниже по сравнению со среднемировыми ценами. Таким образом, при выводе на орбиту тонны груза клиент может сэкономить $10 млн, утверждают в компании-операторе проекта – Expace, которая ведет активные переговоры с заказчиками из Азии, Европы и Латинской Америки. Преимущество ракеты также в том, что для ее запуска не требуется специально подготовленный космодром – она стартует с мобильной платформы.

Кроме того, Китай в ближайшем будущем начнет выводить на орбиту спутники воздушным стартом: при помощи ракет-носителей, запускаемых с самолетов на высоте нескольких километров. Соответствующие ракеты-носители уже разрабатываются в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики. МРК

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: ближайшее будущее, Китай, космонавтика, космос
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