Китай поможет бедным странам

Си Цзиньпин объявил о мерах помощи Китая другим странам. Суммарно на эти нужды будут направлены 2 млрд. долларов. Китайская вакцина, после того, как ее разработка будет завершена, будет доступна по всему миру.Стоит отметить, что все эти меры будут происходить на фоне усугубления Холодной войны США против КНР. Трамп уже анонсировал новые санкции против Китая за Гонконг, ну и само собой не прекращаются разговоры про санкции "за коронавирус", хотя МИД КНР уже послал США с их претензиями в пешее эротическое путешествие.Относительно ситуации в Гонконге, Китай считает ее своим внутренним делом, в которое пытаются влезть США, используя, в том числе и террористические методы. Впрочем, апелляции к международному праву, суверенитету и законности, никогда особо США не волновали, поэтому отношения между КНР и США конечно продолжат ухудшаться по лекалам Холодной войны. Разумеется, разрыв экономических связей между ними будет также разрушать текущее мироустройство, где Китаю была отведена роль "мировой фабрики" (а Россия должна была быть ресурсной бензоколонкой). Ныне же, этот "прекрасный новый мир" разрушается, что не может не радовать. С другой стороны, "борьба за новый, еще более лучший мир" будет весьма болезненной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5899165.html